Flygresandet ökar – trots omvärldsläget

Inrikesresandet ökade med två procent medan utrikesresandet ökade med drygt tre procent. Det internationella resandet påverkas samtidigt till viss utsträckning av det rådande omvärldsläget, framför allt kopplat till situationen i Mellanöstern, enligt Swedavia.

Arlanda hade drygt 2,2 miljoner resenärer under maj, en ökning på knappt två procent jämfört med maj i fjol. Motsvarade siffra för Landvetter var drygt 500 000 resenärer, en ökning med nästan fyra procent.