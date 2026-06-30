Toyotas amfibie: 135 km/h på land, 5 knop i vattnet

Räddningsfordon – eller den ultimata skärgårdsbilen?

På land fungerar bygget som en vanlig fyrhjulsdriven Land Cruiser och kan komma upp i omkring 135 km/h. I vattnet tar en vattenjet över drivningen och då toppar farten cirka 9 km/h, eller 5 knop – om vi ska prata sjöspråk.

Amphicruiser marknadsför modellen främst mot räddningstjänst och katastrofinsatser, där den kan göra stor nytta vid översvämningar eller evakueringar.

Men frågan är om inte en äventyrslysten öbo också hade kunnat ha stor nytta av Toyota-amfibien? Pendling till fastlandet är kanske inte aktuellt från Gotland, men den som bor på Fårö och tröttnat på färjeköerna skulle nog kunna tjäna några minuter.

För den som bor i skärgården eller har sommarstugan på en ö skulle en amfibiebil onekligen göra logistiken betydligt enklare. Ingen båtramp, ingen trailer och inga byten mellan bil och båt – bara att tuta och köra.

Sedan finns förstås en detalj som riskerar att sätta käppar i hjulen för skärgårdsdrömmen. I Sverige begränsar terrängkörningslagen körning utanför allmän väg, och att köra mellan skog, strand och vatten är långt ifrån självklart tillåtet.