En Toyota Land Cruiser 70 som avverkar vatten lika väl som vägar? Japp! Nederländska Amphicruiser har tagit en av världens mest renommerade terrängbilar och adderat en helt ny dimension.
Toyotas amfibie: 135 km/h på land, 5 knop i vattnet
Grundtanken är att verksamheter som ofta behöver erövra extra tuff terräng, där också vattendrag ingår, kan ha stor nytta av en bil som också funkar som båt. När vägen tar slut är det bara för räddningstjänst, kustbevakning eller andra blåljusaktörer att fortsätta rakt ut i vattnet.
Räddningsfordon – eller den ultimata skärgårdsbilen?
På land fungerar bygget som en vanlig fyrhjulsdriven Land Cruiser och kan komma upp i omkring 135 km/h. I vattnet tar en vattenjet över drivningen och då toppar farten cirka 9 km/h, eller 5 knop – om vi ska prata sjöspråk.
Amphicruiser marknadsför modellen främst mot räddningstjänst och katastrofinsatser, där den kan göra stor nytta vid översvämningar eller evakueringar.
Men frågan är om inte en äventyrslysten öbo också hade kunnat ha stor nytta av Toyota-amfibien? Pendling till fastlandet är kanske inte aktuellt från Gotland, men den som bor på Fårö och tröttnat på färjeköerna skulle nog kunna tjäna några minuter.
För den som bor i skärgården eller har sommarstugan på en ö skulle en amfibiebil onekligen göra logistiken betydligt enklare. Ingen båtramp, ingen trailer och inga byten mellan bil och båt – bara att tuta och köra.
Sedan finns förstås en detalj som riskerar att sätta käppar i hjulen för skärgårdsdrömmen. I Sverige begränsar terrängkörningslagen körning utanför allmän väg, och att köra mellan skog, strand och vatten är långt ifrån självklart tillåtet.
Amfibiefordon du faktiskt kan köpa
Amphicruisers Toyota erbjuds med flera olika drivlinor, varav en helelektrisk, och ska visas upp på räddningsmässan Interschutz nästa år. Någon prislapp har man inte gått ut med offentligt – och som nämnt tidigare är det främst räddningspersonal man ser som kunder.
Men det finns förvånansvärt många andra amfibiefordon riktade mot privatmarknaden som kan köpas redan nu, här är två av dem:
WaterCar EV
Amerikanska WaterCar har valt en annan väg än Amphicruiser. WaterCar EV är i grunden en båt som också fungerar som ett gatulegalt elfordon för kortare körning på land. Med ett knapptryck kan den köras direkt mellan väg och vatten, och på sjön drivs den av en 115-hästars utombordare med en toppfart på omkring 35 mph (56 km/h).
Frånpris: Cirka 1,6 miljoner kronor
Iguana Yachts
Franska Iguana Yachts bygger lyxiga motorbåtar med ett patenterat larvbandsystem som gör att de kan köra upp på stränder, klippor och båtramper utan trailer. Till skillnad från Amphicruiser är också Iguana i första hand en båt, där larvbanden fälls in i skrovet under färd på vattnet. Flera modeller når hastigheter på över 50 knop och riktar sig främst till yachtägare och exklusiva kustboenden.
Frånpris: Cirka 1,5 miljoner kronor
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