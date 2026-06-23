Arksen 85 är namnet på en explorer-yacht som prioriterar äventyr framför traditionell lyx.
Aluminiumyachten är miljardärens ultimata äventyrsbåt
Vid första anblick skiljer den 27,4 meter långa skutan från de flesta andra lyx-yachter i samma storleksklass. Det robusta aluminiumskrovet har synliga fogar och för tankarna till ett expeditionsfartyg snarare än lyxbåt.
Och valen kring utseendet är fullt medvetet gjorda. Den funktionella designen gör Arksen 85 till en pålitlig långdistansare som även klarar resor i arktiska vatten – dock inte under de tuffa vintrarna.
Byggd för långa färder
Arksen 85 enligt tillverkaren utvecklats med fokus på räckvidd och driftsäkerhet. Skrovet är byggt i återvunnet aluminium och konstruerat för att klara tuffa förhållanden på höga breddgrader under sommarhalvåret. Under vattenlinjen mäter det 12 mm tjockt, i mer utsatta områden ökar tjockleken till cirka 20 mm.
Konstruktionen följer kraven för Lloyd Special Service Craft Class, vilket ställer höga krav på både hållbarhet och säkerhet.
Stor vikt har lagts vid att optimera skrovformen för att minska bränsleförbrukningen, med hjälp av två Scania-motorer kan yachten färdas upp till cirka 7 400 sjömil utan tankstopp.
För att sätta räckvidden i perspektiv så är det drygt 3000 sjömil mellan Kanarieöarna och Karibien – som är en vanlig rutt för lyxyachter som korsar Atlanten.
17 500 liter bränsle, och möjlighet att producera färskvatten
För längre expeditioner är det avgörande att man kan lita på sin båt. Därför har Arksen 85 utrustats med flera redundanta system som ska säkerställa fortsatt drift även om en komponent skulle fallera.
Bränslet lagras i sex separata tankar med en total kapacitet på 17 500 liter. Ombord finns även flera filtersystem, reservlösningar för kritiska funktioner och möjlighet att producera eget färskvatten. Solpaneler bidrar till energiförsörjningen och minskar behovet av att använda generatorerna under vissa förhållanden.
Flera av lösningarna ombord är valda med funktion före estetik. Ett exempel är systemet för att hantera tenderbåten, där ett traditionellt vajer- och vinschsystem används i stället för mer avancerade hydrauliska lösningar.
Lyxig insida
Innanför det robusta ytterskalet väntar en betydligt mjukare interiör. Inredningen har tagits fram med målet att skapa en miljö som påminner om ett modernt boutiquehotell.
Salongen fungerar som en naturlig samlingspunkt för familj och gäster, med generösa soffor, varma material och gott om utrymme för umgänge. Samtidigt har stor hänsyn tagits till praktiska aspekter som förvaring, underhåll och rörelseflöden ombord.
Även materialvalen speglar projektets övergripande filosofi. Flera textilier är tillverkade av återvunnet material och exteriören har utformats för att minimera underhållsbehovet.
En växande trend inom yachtvärlden
Arksen 85 är ett tydligt exempel på den växande efterfrågan på explorer-yachter. Boat international skriver att orderböckerna för robusta äventyrsbåtar aldrig varit så välfyllda som nu.
Fakta Arksen 85
- Pris: 110–140 miljoner kronor, beroende på utrustningsnivå
- Längd: ca 27,4 meter
- Skrov: Aluminium (delvis återvunnet)
- Motorer: 2 × Scania DI09 dieselmotorer (ca 294 kW vardera)
- Bränslekapacitet: ca 17 500 liter
- Räckvidd: ca 7 000 nautiska mil
- Marschfart: 9–12 knop
- Toppfart: 14 knop
- Gäster: 8–14 beror på layout
- Besättning: 4
- Byggd enligt Lloyd’s SSC (Special Service Craft)
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