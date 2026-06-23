Aluminiumyachten är miljardärens ultimata äventyrsbåt

Och valen kring utseendet är fullt medvetet gjorda. Den funktionella designen gör Arksen 85 till en pålitlig långdistansare som även klarar resor i arktiska vatten – dock inte under de tuffa vintrarna.

Byggd för långa färder

Arksen 85 enligt tillverkaren utvecklats med fokus på räckvidd och driftsäkerhet. Skrovet är byggt i återvunnet aluminium och konstruerat för att klara tuffa förhållanden på höga breddgrader under sommarhalvåret. Under vattenlinjen mäter det 12 mm tjockt, i mer utsatta områden ökar tjockleken till cirka 20 mm.

Konstruktionen följer kraven för Lloyd Special Service Craft Class, vilket ställer höga krav på både hållbarhet och säkerhet.

Stor vikt har lagts vid att optimera skrovformen för att minska bränsleförbrukningen, med hjälp av två Scania-motorer kan yachten färdas upp till cirka 7 400 sjömil utan tankstopp.

För att sätta räckvidden i perspektiv så är det drygt 3000 sjömil mellan Kanarieöarna och Karibien – som är en vanlig rutt för lyxyachter som korsar Atlanten.