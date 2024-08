Nu har vi snart vant oss vid att demokraternas kandidat till presidentposten i USA heter Kamala Harris istället för Joe Biden. Hittills har hennes kandidatur gått bra med stärkta opinionssiffror och stora donationer till hennes kampanj.

Men nu är smekmånaden snart över. Kamala Harris har hittills inte berättat särskilt mycket om vilken politik man kan vänta sig från henne om hon blir vald. Hennes första intervju kan viss insikt om hur det kommer att låta när hon ska debattera Donald Trump i början av september.

Sex huvudämnen från intervjun med Harris

CNN har samlat sex punkter som sticker ut från intervjun med Kamala Harris. Nedan finner du en sammanfattning av dessa.

Svängen om fracking

Redan 2019 profilerade sig som en klar motståndare till fracking – en åsikt som svängt totalt sedan dess. “Som vice president förbjöd jag inte fracking. Jag kommer inte att göra det som president heller”, sa Harris.

Hennes uppfattning om fracking är däremot oförändrad. På sikt menar hon att det är något som måste tas på allvar för att bekämpa klimathotet. Men alltså inte genom att förbjuda det som president.

En förklaring till detta är troligen att det riskerar hennes stöd i viktiga delstater, som till exempel Pennsylvania.

Republikan i Harris regering

Hon uppgav också att hon vill ha med en republikan i sin kabinett. Flera tidigare presidenter, däribland Barack Obama, har inkluderat en medlem från motståndarpartiet och det vill även Harris göra.

Även om det var för tidigt att säga något namn nu så finns det gott om välkända republikaner som motsatt sig Donald Trump, så Kamala harris har många att välja på.

Det lite udda greppet ska bidra till att få en ledning som bättre representerar landets åsikter och att vidga kabinettens perspektiv.

Harris vill inte sjunka till Trumps nivå

När frågorna handlade om Donald Trumps olika påståenden om Harris så duckade hon det mesta. Hon skakade på huvudet och sa att det är samma trötta retorik från den förre presidenten.

Den allmänna strategin verkar vara att inte sjunka till Trumps nivå och att inte ge sig in i diskussioner grundade i hans identitetspolitik.

Samtalet som förändrade allt för Harris

Söndagen den 21:a juli fick Kamala Harris frågan som förändrade allt.

“Det var Joe Biden som ringde och berättade om vad han bestämt sig för att göra”, sa hon.

Det var telefonsamtalet som avslutade Bidens presidentkampanj och som blev startskottet för Harris.

“Jag frågade honom, “är du säger?” och han svarade “Ja.” återberättade Harris. “Min första tanke handlade inte om mig själv, utan det handlade om honom”, sa Harris och fortsatte:

“Jag är så stolt över att ha tjänat som vice president med Joe Biden. Jag är stolt över att i dag kandidera med Tim Walz till att bli president för USA och att ge det amerikanska folket vad det förtjänar – en ny väg framåt.”

Gränssäkerheten är Trumps fel

En av Trumpkampanjens huvudsakliga angreppsvinklar mot demokraterna är den sittande administrationens hantering av gränsen mellan USA och Mexico. Landet har sett ett rekordstort antal illegala invandrare ta sig över gränsen och hanteringen av detta är en stor fråga i det stundande valet.

Här pekar Harris på oppositionens motstånd mot ett förslag som skulle hantera just den här frågan. Kamala Harris menar att Trump fick de republikanska kongressledamöterna att sänka förslaget, som skulle ha bidragit till att lösa problemet, för att skapa en politisk situation som gynnar Trump.

“Han dödade förslaget, ett förslag som skulle ha rekryterat 1500 nya personer till övervakningen av gränsen”, säger hon.