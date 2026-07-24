The Economist: "Borde du vara rädd för Elon Musk?"

Musk leder racet

Musk har blivit huvudpersonen i det AI-och techrace som världen nu upplever.

Det är givetvis med en stor gnutta nervositet som investerare följer den utvecklingen, med tanke på Musks volatila förflutna.

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Intervjun med The Economist är enligt tidningen full av paradoxer och motsägelser.

Vi är snart maktlösa

Musk uppger att han skapar en teknik som, enligt honom själv, kommer att göra honom – och alla andra människor – maktlösa inom loppet av bara fem år.

Världens rikaste man säger sig vidare förbereda sig för en värld där pengar – inklusive hans egen förmögenhet på 750 miljarder dollar – inte längre spelar någon roll.

Stora risker för mänskligheten

Musk har länge varnat för att avancerad AI kan innebära stora risker för mänskligheten. Samtidigt är han en av de personer som alltså investerar mest i att utveckla tekniken, där hans datacenter i rymden skulle kunna driva AI:s framtid.

Rätt i många frågor

Trots att Musk uppfattas som en bit galen av många människor har entreprenören har rätt i många frågor frågor – exempelvis gällande elbilar, raketer och satellitkommunikation – där han tidigare överraskat och överträffat andra ingenjörer och entreprenörer.

Det visar hur dåligt förberedd världen är på en teknik som snart kan komma att vända upp och ner på allt.

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Så det är kanske inte Musk som person vi ska vara rädda för – utan hur rätt han kommer att ha i sina analyser om i vilken riktning världen tar framöver.

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