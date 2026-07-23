Musk hintar om fusion mellan Tesla och SpaceX

Elon Musk bekräftade inte i sak att en fusion står på agendan mellan Tesla och SpaceX, där hänvisade han till Teslas chefsjurist. Dock talade han om en ”lämplig process” apropå spekulationerna om en sammanslagning mellan de två bolagen under Musks paraply.

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Synergier mellan Tesla och SpaceX

Han fick en rak fråga om han ser ”synergier så småningom genom att slå samman företagen”, berättar sajten Electrek och konstaterar att Mysk inte avfärdade detta.

Han pekade i stället på det samarbete som Tesla och SpaceX redan har i dag.

”Tja, jag menar, som ni kan se av alla de många samarbeten på så många fronter med SpaceX, så finns det mer och mer överlappning. Speciellt med Terafab, det kommer verkligen att bli ett gigantiskt projekt”, sade den amerikanska serieentreprenören.

Men längre än så gick inte Elon Musk om en eventuell fusion mellan bolagen.

”Självklart kan vi inte prata om att slå samman företag och den typen av saker under ett samtal. Det måste göras med lämplig process”, förklarade han.