Elon Musk antydde på Teslas kvartalsrapport-samtal att en sammanslagning med SpaceX är på väg. Bolagen har redan ett ”framework agreement” och analytiker ser 80-90 procents sannolikhet att en fusion blir verklighet före 2027.
Musk hintar om fusion mellan Tesla och SpaceX
Under samtalen efter Teslas Q2-rapport, där vinsten kom in lägre än väntat, konstaterade Elon Musk att elbilsjätten och hans rymd- och satellitbolag SpaceX har mycket gemensamt. Han pratade om ”mer och mer överlappning” mellan de två företagen som han kontrollerar.
Elon Musk bekräftade inte i sak att en fusion står på agendan mellan Tesla och SpaceX, där hänvisade han till Teslas chefsjurist. Dock talade han om en ”lämplig process” apropå spekulationerna om en sammanslagning mellan de två bolagen under Musks paraply.
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Synergier mellan Tesla och SpaceX
Han fick en rak fråga om han ser ”synergier så småningom genom att slå samman företagen”, berättar sajten Electrek och konstaterar att Mysk inte avfärdade detta.
Han pekade i stället på det samarbete som Tesla och SpaceX redan har i dag.
”Tja, jag menar, som ni kan se av alla de många samarbeten på så många fronter med SpaceX, så finns det mer och mer överlappning. Speciellt med Terafab, det kommer verkligen att bli ett gigantiskt projekt”, sade den amerikanska serieentreprenören.
Men längre än så gick inte Elon Musk om en eventuell fusion mellan bolagen.
”Självklart kan vi inte prata om att slå samman företag och den typen av saker under ett samtal. Det måste göras med lämplig process”, förklarade han.
Teslas chefsjurist: En fantastisk partner
Teslas chefsjurist Brandon Ehrhart framhöll å sin sida att Tesla och SpaceX redan är sammanflätade i sin affärsverksamheter.
”Vi fortsätter att dra nytta av vår relation med SpaceX och vi har haft – de har varit en fantastisk partner och vi har haft många fördelaktiga transaktioner med dem. Och tidigare i år fördjupade vi vår relation genom en investering och ett ramavtal”, sade han.
I ramavtalet, som uppges vara av allmän karaktär, lyfts Terafabs utveckling i framtiden fram, det talas också om specifika projekt som är ”föremål för separata förhandlingar”.
Elon Musk: Det finns många kopplingar
Det här framkom i SpeceX:s S-1-anmälan, liksom att Teslas investering på 2 miljarder dollar i xAI konverterats till 18 990 195 aktier i SpaceX klass A, vilket innebär en ägarandel på mindre än 1 procent.
Där till visar anmälan att SpeceX och xAI köpt varor och tjänster från Tesla till ett värde av omkring 650 miljoner dollar under 2025, enligt Electrek.
Elon Musk pratade mycket om kopplingarna mellan sina företag under rapportsamtalet.
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