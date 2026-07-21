Aktieägarna kräver svar – ska Tesla och SpaceX slås ihop?

Bland frågorna finns hur en affär i så fall skulle utformas, om aktieägarna skulle få rösta om ett förslag och hur Teslas minoritetsägare skulle skyddas.

Har blivit omdiskuterat

Flera investerare vill också veta hur en sammanslagning skulle påverka Musks omfattande ersättningsprogram, som bygger på att bolaget når ambitiösa mål för bland annat försäljning av elbilar, självkörning, robotaxi och humanoida robotar.

Enligt Business Insider hör frågan om ett samgående till de mest omdiskuterade ämnena inför rapporten, även om Teslas långsamma utrullning av robotaxi fortfarande dominerar investerarnas agenda.

Spekulationerna har ökat sedan SpaceX börsnoterades förra månaden i en av de största introduktionerna hittills.

Bolaget har därefter haft en svag utveckling på börsen, samtidigt som även Teslaaktien backat den senaste tiden.

Läs mer: Tesla satsar på Europa – bygger ut viktig fabrik. Realtid