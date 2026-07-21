Snart kommer Teslas rapport. Det har fått aktieägare att ta tillfället i akt att fråga ledningen om ryktena om en sammanslagning med nyligen börsnoterade SpaceX.
Aktieägarna kräver svar – ska Tesla och SpaceX slås ihop?
Spekulationerna om en sammanslagning mellan Tesla och SpaceX har tagit ny fart inför elbilstillverkarens kvartalsrapport.
På Teslas forum för aktieägarfrågor har investerare skickat in ett stort antal frågor om ett möjligt samgående mellan Elon Musks två bolag.
Bland frågorna finns hur en affär i så fall skulle utformas, om aktieägarna skulle få rösta om ett förslag och hur Teslas minoritetsägare skulle skyddas.
Har blivit omdiskuterat
Flera investerare vill också veta hur en sammanslagning skulle påverka Musks omfattande ersättningsprogram, som bygger på att bolaget når ambitiösa mål för bland annat försäljning av elbilar, självkörning, robotaxi och humanoida robotar.
Enligt Business Insider hör frågan om ett samgående till de mest omdiskuterade ämnena inför rapporten, även om Teslas långsamma utrullning av robotaxi fortfarande dominerar investerarnas agenda.
Spekulationerna har ökat sedan SpaceX börsnoterades förra månaden i en av de största introduktionerna hittills.
Bolaget har därefter haft en svag utveckling på börsen, samtidigt som även Teslaaktien backat den senaste tiden.
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Kan ge strategiska fördelar
Flera bedömare anser att ett samgående skulle kunna ge strategiska fördelar eftersom bolagen redan samarbetar inom vissa teknikprojekt.
Tesla och SpaceX utvecklar bland annat gemensamma lösningar inom avancerad chipproduktion, och bolagen delar sedan länge både teknikkompetens och ledarskap genom Elon Musk.
SpaceX-chefen Gwynne Shotwell har tidigare sagt att en sammanslagning inte kan uteslutas och pekat på att det finns tydliga synergier mellan bolagens långsiktiga mål.
Uttalandet har bidragit till att öka förväntningarna bland investerare.
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Finns också kritiska röster
Samtidigt finns det skeptiker. Investeraren Ross Gerber, vd för kapitalförvaltaren Gerber Kawasaki, bedömer att Teslas ledning sannolikt kommer att tona ned frågan under rapportpresentationen.
Han anser att ett samgående skulle vara komplicerat att genomföra och svårt att utforma på ett sätt som tillfredsställer båda bolagens aktieägare.
Gerber menar samtidigt att ett samgående kan bli mer aktuellt längre fram om investerarnas fokus fortsätter att flyttas från Teslas pressade elbilsverksamhet till SpaceX, som i dag uppfattas som Musks starkaste innovationsmotor.
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