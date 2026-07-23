Teslas aktie faller på svagare resultat än väntat

Teslas intäkter är däremot bättre är förhandsprognosen och bolaget rapporterade tidigare i juli en ökning av sina billeveranser med 25 procent jämfört med andra kvartalet förra året och under tidigare jämförbara kvartal.

Allt enligt CNBC som uppger att Teslas aktiekurs är ned med 17 procent hittills i år medan det amerikanska Nasdaq Composite-indexet stigit.

Så hög är vinsten per aktie

Den aktuella rapporten visar att vinsten per aktie landar på 33 cent, jämfört med väntade 51 cent per aktie.

Intäkterna under perioden är 28,24 miljarder dollar mot väntade 25,71 miljarder dollar.

På samma sätt som marknaden straffar Tesla har Elon Musks SpaceX hamnat i kylan på börsen efter den historiska börsintroduktionen i juni. Enligt CNBC har SpaceX förlorat mer än 40 procent av sitt värde sedan aktien nådde sin toppnotering efter börsentrén.

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