Resultatet för Elon Musks elfilsjätte Tesla är sämre än väntat i andra kvartalet, vilket fick aktien på fall i efterhandeln.
Teslas aktie faller på svagare resultat än väntat
Teslas aktie sjönk med cirka 4 procent i den förlängda handeln i USA på onsdagen efter rapportsläppet, där det framgår att resultatet inte når förväntan.
Teslas intäkter är däremot bättre är förhandsprognosen och bolaget rapporterade tidigare i juli en ökning av sina billeveranser med 25 procent jämfört med andra kvartalet förra året och under tidigare jämförbara kvartal.
Allt enligt CNBC som uppger att Teslas aktiekurs är ned med 17 procent hittills i år medan det amerikanska Nasdaq Composite-indexet stigit.
Så hög är vinsten per aktie
Den aktuella rapporten visar att vinsten per aktie landar på 33 cent, jämfört med väntade 51 cent per aktie.
Intäkterna under perioden är 28,24 miljarder dollar mot väntade 25,71 miljarder dollar.
På samma sätt som marknaden straffar Tesla har Elon Musks SpaceX hamnat i kylan på börsen efter den historiska börsintroduktionen i juni. Enligt CNBC har SpaceX förlorat mer än 40 procent av sitt värde sedan aktien nådde sin toppnotering efter börsentrén.
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Teslabilarna är billigare
Trots att företaget nu överträffar förväntan med sina intäkter för bilverksamheten sjunker bruttomarginalen. Förklaringen är att det genomsnittliga försäljningspriset per fordon är lägre, samtidigt som intäkterna från regulatoriska krediter minskar.
”Bruttomarginalen, eller vinsten som återstår efter att kostnad för sålda varor har beaktats, sjönk till 16,8 % från 17,2 % ett år tidigare. Analytiker förväntade sig 19,4 %, enligt StreetAccount”, berättar CNBC.
Tesla har slutat tillverka Model S och X och under det inrapporterade kvartalet var det Teslas budgetbilar Model 3 och Y som stod för försäljningen.
Tesla investerar tungt i AI
Dessa bilar är populära men av rapporten går det också att utläsa att rörelsekostnaderna ökar i mycket snabbare takt än intäkterna. Orsaken är företagets investeringar i AI, artificiell intelligens, och andra forsknings- och utvecklingsprojekt.
Enligt den amerikanska finansnyhetskanalen ökar Teslas rörelsekostnader med 47 procent i Q2 till totalt 4,35 miljarder dollar. Rörelsemarginalen backade till 1,4 procent från 4,1 procent.
Vidare visar rapporten på ett negativt kassaflöde på 1,1 miljarder dollar.
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