Billigare kollektivtrafik har blivit en ny politisk stridsfråga. Efter Sveriges tillfälliga halvering av priset på månadskort väljer nu även England att sänka kostnaden för bussresor. Från årsskiftet får ingen bussbiljett kosta mer än två pund – cirka 26 kronor.
England sänker busspriset – och följer en trend som även nått Sverige
Maxpris på 26 kronor
Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham presenterade på torsdagen ett nationellt pristak för bussbiljetter. Under hela nästa år får en enkelresa i England, utanför London, kosta högst två pund.
Regeringen avsätter motsvarande omkring 5,2 miljarder kronor för reformen, rapporterar Bussmagasinet.
”Ingen ska prisas ut från bra och prisvärda transporter. Lägre biljettpriser gör det lättare för människor att ta sig dit de behöver och minskar pressen på hushållens ekonomi”, säger Andy Burnham.
Det nya taket sänker priset från dagens tre pund.
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Det ser avslappnat ut. Lite stökigt. Folk lutar sig mot baren, skrattar, beställer öl i en takt som antyder lång träning. Du tänker att det här är enkelt.
Sverige gick före – men bara tillfälligt
Utvecklingen påminner om den svenska regeringens satsning tidigare i år. Sedan den 1 juli kan regioner som ansluter sig till statens stöd halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Staten skjuter till 6,5 miljarder kronor, men rabatten gäller bara under andra halvåret 2026.
Den svenska reformen omfattar periodkort – inte enkelbiljetter – medan den brittiska modellen riktar in sig på bussresor med ett nationellt pristak.
Billigare resor – och politik
Att sänka priset på kollektivtrafik har blivit ett sätt för regeringar att både stärka hushållens ekonomi och få fler att lämna bilen hemma.
Andy Burnham testade modellen redan som borgmästare i Manchester, där pristaket på två pund fortfarande gäller. Nu rullas den ut i hela England, samtidigt som liknande satsningar får stöd även i Skottland och Wales.
Det verkar alltså som att billigare buss- och tågresor har blivit en ny europeisk trend – och ett allt viktigare politiskt slagfält.
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