England sänker busspriset – och följer en trend som även nått Sverige

Regeringen avsätter motsvarande omkring 5,2 miljarder kronor för reformen, rapporterar Bussmagasinet.

”Ingen ska prisas ut från bra och prisvärda transporter. Lägre biljettpriser gör det lättare för människor att ta sig dit de behöver och minskar pressen på hushållens ekonomi”, säger Andy Burnham.

Det nya taket sänker priset från dagens tre pund.

Sverige gick före – men bara tillfälligt

Utvecklingen påminner om den svenska regeringens satsning tidigare i år. Sedan den 1 juli kan regioner som ansluter sig till statens stöd halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Staten skjuter till 6,5 miljarder kronor, men rabatten gäller bara under andra halvåret 2026.

Den svenska reformen omfattar periodkort – inte enkelbiljetter – medan den brittiska modellen riktar in sig på bussresor med ett nationellt pristak.

Billigare resor – och politik

Att sänka priset på kollektivtrafik har blivit ett sätt för regeringar att både stärka hushållens ekonomi och få fler att lämna bilen hemma.

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Andy Burnham testade modellen redan som borgmästare i Manchester, där pristaket på två pund fortfarande gäller. Nu rullas den ut i hela England, samtidigt som liknande satsningar får stöd även i Skottland och Wales.

Det verkar alltså som att billigare buss- och tågresor har blivit en ny europeisk trend – och ett allt viktigare politiskt slagfält.