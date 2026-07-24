En ny internationell undersökning visar att USA:s anseende har försvagats samtidigt som Kinas ställning förbättrats. Nu är det många som litar mer på och vill göra affärer i Kina, och det beror på ”Trumpeffekten”.
Nu gör vi hellre affärer med Kina än USA – ”Trumpeffekten”
Enligt cheferna på amerikanska OpenAI och Anthropic gör uppkomsten av billig AI i Kina att världen står inför en ”dystopisk” framtid.
Samtidigt fortsätter dragkampen mellan Kina och USA på många plan, där stormakterna hela tiden tävlar om att komma före konkurrenten.
Då kan det hjälpa Kina att många börjar tvivla på USA och entreprenörer som Elon Musk.
Samtidigt nyttjar Kina sitt grepp om de metaller som får världens mest avancerade vapensystem att fungera. Nu verkar man trappa upp kontrollen över vilka amerikanska bolag som får tillgång till råvarorna och vilka som stängs ute.
Kina gasar på
Det verkar som att Kina leder racet på fler än ett plan för tillfället.
Enligt en stor undersökning från Pew Research Center, där över 42 000 personer i 36 länder deltog, har Kina gått om USA i positiv inställning i flera delar av världen. Förändringen märks bland annat i Europa och Asien, där tidigare starka sympatier för USA har försvagats.
Svenskar uppskattar Kina mer
Även Sverige finns med i utvecklingen. Sverige har länge varit ett av de länder där synen på Kina varit relativt kritisk. Men den nya mätningen visar att fler svenskar nu uppger en positiv bild av Kina än av USA.
”Många länder, inklusive allierade med USA, ser numera inte USA som en betrodd allierad och litar inte på USA:s åtaganden”, säger Joseph Cheng Yu-shek, tidigare professor i kinesisk statsvetenskap vid City University i Hong
Kong till Di.
Han klargör:
”Detta innebär att USA tappar styrka i konkurrensen med Kina. Snarare är det så att Kina har mer att erbjuda när det gäller handel och investeringar än vad USA har.”
Vill ha säkerhet – Kina i fokus
Investerare vill ha säkerhet och Donald Trump är alldeles för volatil i sitt beteende för att kunna erbjuda det.
Då blickar man hellre mot Kina, som trots att landet är en diktatur, kan erbjuda långsiktig stabilitet.
”Trumpeffekten” gynnar Kina
Kina surfar därmed på ”Trumpeffekten”.
”När det gäller Trump-effekten har invasionshot, förolämpningar, tullar och det oberäkneliga beteendet alla bidragit”, säger Dexter Roberts, forskare om asiatisk säkerhetspolitik vid tankesmedjan Atlantic Council.
Den kinesiske ledaren Xi Jinping kan därmed glänsa lite extra och ta mer utrymme på världsscenen, medan Trump fortsätter att göra bort sig.
”Vi ser redan en förändring på handelsfronten där Kina fokuserar mycket mer på relationerna med den så kallade globala södern. Den trenden kommer att fortsätta”, avslutar Roberts.
Läs även:
Kinas AI-utvecklare knappar in – ligger fyra månader efter. Dagens PS