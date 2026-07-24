Nu gör vi hellre affärer med Kina än USA – ”Trumpeffekten”

Svenskar uppskattar Kina mer

Även Sverige finns med i utvecklingen. Sverige har länge varit ett av de länder där synen på Kina varit relativt kritisk. Men den nya mätningen visar att fler svenskar nu uppger en positiv bild av Kina än av USA.

”Många länder, inklusive allierade med USA, ser numera inte USA som en betrodd allierad och litar inte på USA:s åtaganden”, säger Joseph Cheng Yu-shek, tidigare professor i kinesisk statsvetenskap vid City University i Hong

Kong till Di.

Han klargör:

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”Detta innebär att USA tappar styrka i konkurrensen med Kina. Snarare är det så att Kina har mer att erbjuda när det gäller handel och investeringar än vad USA har.”

Vill ha säkerhet – Kina i fokus

Investerare vill ha säkerhet och Donald Trump är alldeles för volatil i sitt beteende för att kunna erbjuda det.

Då blickar man hellre mot Kina, som trots att landet är en diktatur, kan erbjuda långsiktig stabilitet.

Supertanker på Yangtze-floden i Kina, utanför staden Qidong. (Foto: TT)

”Trumpeffekten” gynnar Kina

Kina surfar därmed på ”Trumpeffekten”.

”När det gäller Trump-effekten har invasionshot, förolämpningar, tullar och det oberäkneliga beteendet alla bidragit”, säger Dexter Roberts, forskare om asiatisk säkerhetspolitik vid tankesmedjan Atlantic Council.

Den kinesiske ledaren Xi Jinping kan därmed glänsa lite extra och ta mer utrymme på världsscenen, medan Trump fortsätter att göra bort sig.

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”Vi ser redan en förändring på handelsfronten där Kina fokuserar mycket mer på relationerna med den så kallade globala södern. Den trenden kommer att fortsätta”, avslutar Roberts.

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