USA skickar vapen till Ukraina – men Europa får betala

När Natos försvarsministrar träffades i Bryssel i veckan meddelade USA:s försvarsminister Pete Hegseth att nya leveranser av vapen till Ukraina är på väg.

“Eldkraft, det är vad som kommer”, sa Hegseth.

Men det blir inte USA som står för notan, utan europeiska länder, skriver CNN.

Sverige har bidragit

De nya inköpen sker inom ramen för den så kallade Prioritized Ukraine Requirements List, PURL, där europeiska medlemsländer i Nato samordnar anskaffning av militär utrustning.

Hittills har drygt två miljarder dollar avsatts, och fler åtaganden väntas under veckan. Sverige har bidragit med 275 miljoner dollar, som TT har rapporterat om.

Nato-chefen Mark Rutte höll tal under mötet inför de samlade försvarsministrarna. (Foto: Virginia Mayo/AP/TT).

Syftet är att påskynda leveranser och omvandla löften till faktiska militära resurser.

Ukraina hoppas att initiativet ska ge tillgång till Tomahawk-missiler med lång räckvidd, vilket skulle möjliggöra attacker långt in på ryskt territorium.