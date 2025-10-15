“Eldkraft” till Ukraina utlovas av den amerikanska regeringen. Men Sverige är ett av länderna som får betala – och ännu återstår frågetecken kring det mest kraftfulla vapnet.
USA skickar vapen till Ukraina – men Europa får betala
När Natos försvarsministrar träffades i Bryssel i veckan meddelade USA:s försvarsminister Pete Hegseth att nya leveranser av vapen till Ukraina är på väg.
“Eldkraft, det är vad som kommer”, sa Hegseth.
Men det blir inte USA som står för notan, utan europeiska länder, skriver CNN.
Sverige har bidragit
De nya inköpen sker inom ramen för den så kallade Prioritized Ukraine Requirements List, PURL, där europeiska medlemsländer i Nato samordnar anskaffning av militär utrustning.
Hittills har drygt två miljarder dollar avsatts, och fler åtaganden väntas under veckan. Sverige har bidragit med 275 miljoner dollar, som TT har rapporterat om.
Syftet är att påskynda leveranser och omvandla löften till faktiska militära resurser.
Ukraina hoppas att initiativet ska ge tillgång till Tomahawk-missiler med lång räckvidd, vilket skulle möjliggöra attacker långt in på ryskt territorium.
Oklart om Tomahawk-missiler skickas
Ett sådant beslut ligger dock hos USA:s president Donald Trump, som på fredag väntas ta upp frågan med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vid ett möte i Vita huset.
Frågan om Tomahawks togs inte upp i Bryssel, eftersom den betraktas som en bilateral fråga mellan Washington och Kiev.
Nato-länderna enades däremot om ytterligare stöd i form av drönare.
Spänningarna stiger
Storbritannien har lovat att leverera 100 000 drönare, medan Nederländerna bidrar med motsvarande 90 miljoner euro för att stärka Ukrainas inhemska produktion, skriver The Telegraph.
Det ökade stödet kommer samtidigt som spänningarna mellan Nato och Ryssland stiger.
Ryska drönarincidenter över Polen har fått Nato-flyg att för första gången avlossa skott under kriget, något som väckt oro för en möjlig upptrappning. Ryssland hävdar att intrången inte var avsiktliga.
Vill försvara sig mot drönare
Flera europeiska försvarsministrar varnar nu för att Moskva ökar sin militära närvaro längs Natos gränser och att hotet mot alliansens territorium växer.
Flera pekar på behovet av nya och mer effektiva sätt att möta drönarattacker, eftersom avancerade stridsflygplan som F-35 inte anses vara en kostnadseffektiv lösning.
“Legitim rätt”
Flera medlemsländer, däribland Lettland och Finland, betonar vikten av att Ukraina får möjlighet att slå mot militära mål inne i Ryssland som en del av sin självförsvarsrätt.
“Eftersom Ryssland bombar alla möjliga typer av civil infrastruktur och dödar civila, är det också för Ukraina en legitim rätt att attackera militära mål , eftersom detta också är självförsvar”, säger Lettlands försvarsminister Andris Sprūds, enligt CNN.
