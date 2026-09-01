Talibanerna vill göra affärer med Trump

I utbyte vill man att sanktionerna mot landet ska lättas och att centralbankens reserver ska bli tillgängliga.

Det är utrikesminister Amir Khan Muttaqi som hos Financial Times talar om relationen till USA och framför allt Donald Trump.

Talibanernas utrikesminister säger att landet välkomnar amerikanska investeringar inom gruvdrift, infrastruktur, jordbruk och handel.

”Relationen mellan Afghanistan och USA bör inte ses genom linsen av de senaste 20 årens krig, utan snarare utifrån framtida samarbete”, säger Muttaqi.

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Stora tillgångar i mineraler

Geologiska undersökningar utförda av USA och den tidigare väststödda afghanska regeringen uppskattar landets mineralrikedom till minst 1 000 miljarder dollar.

Fyndigheterna omfattar bland annat koppar, järnmalm, guld, kobolt och litium.

Detta skulle kunna ge en välbehövlig ekonomisk skjuts åt ett land som hör till världens fattigaste. Över 14 miljoner invånare lider enligt uppgift av akut brist på livsmedel.

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Det senaste året har talibanerna försökt bryta sin diplomatiska isolering. Ryssland erkände talibanregeringen under 2025.

Regimen i Afghanistan har i övrigt försökt öka samarbetet med Kina, Indien, Iran och närmat sig flera centralasiatiska länder.

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