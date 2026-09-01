Afghanistans styrande talibaner sitter på mineralfyndigheter för minst 1 000 miljarder dollar. Nu vill man göra affärer med Trump.
Talibanerna vill göra affärer med Trump
Afghanistan beräknas ha mineralfyndigheter, vilka kan värderas till minst 1 000 miljarder dollar.
Nu har talibanregimen i landet enligt mediauppgifter erbjudit USA tillgång till landets omfattande tillgångar.
I utbyte vill man att sanktionerna mot landet ska lättas och att centralbankens reserver ska bli tillgängliga.
Det är utrikesminister Amir Khan Muttaqi som hos Financial Times talar om relationen till USA och framför allt Donald Trump.
Talibanernas utrikesminister säger att landet välkomnar amerikanska investeringar inom gruvdrift, infrastruktur, jordbruk och handel.
”Relationen mellan Afghanistan och USA bör inte ses genom linsen av de senaste 20 årens krig, utan snarare utifrån framtida samarbete”, säger Muttaqi.
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Stora tillgångar i mineraler
Geologiska undersökningar utförda av USA och den tidigare väststödda afghanska regeringen uppskattar landets mineralrikedom till minst 1 000 miljarder dollar.
Fyndigheterna omfattar bland annat koppar, järnmalm, guld, kobolt och litium.
Detta skulle kunna ge en välbehövlig ekonomisk skjuts åt ett land som hör till världens fattigaste. Över 14 miljoner invånare lider enligt uppgift av akut brist på livsmedel.
Det senaste året har talibanerna försökt bryta sin diplomatiska isolering. Ryssland erkände talibanregeringen under 2025.
Regimen i Afghanistan har i övrigt försökt öka samarbetet med Kina, Indien, Iran och närmat sig flera centralasiatiska länder.
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Vill se investeringar
Sedan 2021 har talibanerna lanserat gruvinvesteringar till ett värde av mer än 7 miljarder dollar, bland annat från Kina och Iran, men Financial Times beskriver hindren för utländska investeringar i övrigt som ”betydande”.
Dit hör att talibanledare är föremål för sanktioner från FN och västvärlden. Samtidigt finns en utbredd tro och oro för att ekonomiska investeringar bara skulle stärka regimen och minska trycket på förändringar i politiken.
Ryssland är ensamt i att intensifiera samarbetet med talibanregimen och uppmanar andra länder i regionen att göra detsamma.
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Litium upp 22 procent i år
Litiumproducenter världen över har ökat sina intäkter kraftigt, drivet av en växande efterfrågan på batterier, vilket har fått litiumpriset att stiga 22 procent första halvåret 2026.
Enligt Financial Times har Trump-administrationen visat föga intresse för närmare band till Afghanistan.
Trump har föreslagit att flygbasen i Bagram åter ska ställas under amerikansk kontroll.
Detta avvisas av talibanerna, som uppmanar Vita huset att återöppna ambassaden som stängdes 2021.
”Vi har förbättrat säkerheten, byggt om vägen och planterat nya träd. Området framstår nu som mycket levande och attraktivt”, säger utrikesminister Amir Khan Muttaqi hos FT i ett något udda uttalande.
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