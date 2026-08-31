Metanläckor bidrar till den globala uppvärmningen, och i Turkmenistan har flera stora läckor oroat omvärlden. Men nu har det börjat komma åtgärder.
Enorma metanläckor har oroat i det stängda landet – nu kommer ett genombrott
Turkmenistan har börjat reparera några av de omfattande metanläckor som under flera år gjort landet till en av världens största utsläppskällor av den kraftfulla växthusgasen.
Enligt nya uppgifter från FN har åtta läckor hittills stoppats genom reparationer av bland annat korroderade rör, defekta brunnar och trasiga facklor.
Det markerar en förändring för det slutna och auktoritära landet, där problemen länge har varit svåra att få insyn i.
Står för en stor del av uppvärmningen
FN:s system Methane Alert and Response System, Mars, skickade 192 varningar om metanutsläpp till Turkmenistan under det senaste året, skriver The Guardian.
Under de senaste sex månaderna har tre av världens sex största upptäckta läckor funnits i landet. Totalt har nio av de 50 största läckorna identifierats där.
Turkmenistan har hittills lämnat information eller planer på åtgärder för omkring 20 procent av FN:s varningar.
Det kan jämföras med USA, som fick 138 varningar under samma period men inte rapporterade någon åtgärd eller reparerad läcka.
Metan är en betydligt kraftigare växthusgas än koldioxid och står enligt FN för omkring en fjärdedel av den globala uppvärmningen i dag.
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Anslöt sig till överenskommelsen
Samtidigt bryts metan ned betydligt snabbare i atmosfären än koldioxid, vilket innebär att minskade utsläpp kan ge en relativt snabb klimat effekt.
Turkmenistan har stora naturgasreserver och är en viktig leverantör till Kina. Landets olje- och gasanläggningar är på många håll ålderstigna, vilket har bidragit till de omfattande läckorna.
Problemen uppmärksammades internationellt efter avslöjanden 2023 om att Turkmenistan hade fler så kallade superutsläppare av metan än något annat land.
Därefter ökade kontakterna mellan landets regering och FN, EU och andra internationella aktörer. I december samma år anslöt sig Turkmenistan till det globala metanlöftet.
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Lett till stoppade läckor
Den första läckan som identifierats genom Mars-systemet reparerades i november 2024. Den senaste åtgärden genomfördes i mars i år, då ett korroderat rör i provinsen Lebap reparerades.
Totalt har FN:s satellitbaserade varningar hittills lett till att 43 metanläckor har stoppats globalt. Systemet använder artificiell intelligens för att analysera data från mer än ett dussin satelliter.
Misstänkta utsläpp granskas därefter av analytiker innan myndigheter eller företag informeras.
Trots framstegen återstår stora utsläpp i Turkmenistan. FN bedömer därför att de åtta åtgärdade läckorna främst är ett första steg mot att få ned landets omfattande metanutsläpp.
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