Enorma metanläckor har oroat i det stängda landet – nu kommer ett genombrott

Enligt nya uppgifter från FN har åtta läckor hittills stoppats genom reparationer av bland annat korroderade rör, defekta brunnar och trasiga facklor.

Det markerar en förändring för det slutna och auktoritära landet, där problemen länge har varit svåra att få insyn i.

Står för en stor del av uppvärmningen

FN:s system Methane Alert and Response System, Mars, skickade 192 varningar om metanutsläpp till Turkmenistan under det senaste året, skriver The Guardian.

Under de senaste sex månaderna har tre av världens sex största upptäckta läckor funnits i landet. Totalt har nio av de 50 största läckorna identifierats där.

Turkmenistan har hittills lämnat information eller planer på åtgärder för omkring 20 procent av FN:s varningar.

Det kan jämföras med USA, som fick 138 varningar under samma period men inte rapporterade någon åtgärd eller reparerad läcka.

Metan är en betydligt kraftigare växthusgas än koldioxid och står enligt FN för omkring en fjärdedel av den globala uppvärmningen i dag.

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