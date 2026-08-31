Den 24 augusti 2006 röstade Internationella astronomiska unionen (IAU) bort Pluto som planet. Solsystemet gick från nio planeter till åtta. Tjugo år senare är frågan om något ännu mer polariserad.
Pluto: 20 år senare bråkar forskarna ännu om planetens status
Degraderingen skapade två motstående grupper som i praktiken bedömer olika egenskaper.
Det geofysiska lägret menar att en himlakropps fysiska egenskaper bör vägas in när planetstatus avgörs. Dynamikerna fäster istället vikt vid var kroppen befinner sig, vad som omger den och hur den rör sig. Skiljelinjen går ungefär mellan planetforskare och astronomer.
IAU:s definition har tre krav: kroppen ska gå i en bana runt solen, ha tillräcklig massa för att göra sig själv rund, och ha rensat upp i sin omgivning.
Det är främst det sista kravet som bråket handlar eftersom förmågan att rensa beror på vilken omgivning det gäller. Planetforskaren Alan Stern har påpekat att jorden inte heller skulle klara kravet om den flyttades ut till Plutos position, enligt The Guardian.
Nu har frågan om Pluto blivit politisk
Kampanjen för att återinföra Pluto tycks till stor del vara begränsad till USA och har fått en mer populistisk ton. Trumps Nasa-chef Jared Isaacman sa i april till en kongresskommitté att han vill se en omprövning, enligt The Guardian.
Mike Brown, astronomen vars team upptäckte Eris år 2005 och därmed satte hela processen i rörelse, avfärdar kritiken mot omröstningen. De enda som klagar på proceduren är de som ogillade utfallet, säger han till samma tidning.
Svensken som röstade bort Pluto
Hans Rickman, professor emeritus i astronomi vid Uppsala universitet, var på plats i Prag och röstade för att ta bort Plutos planetstatus, enligt SVT. Han minns hur beslutet beskrevs i medierna som att européerna ville bort med den enda amerikanska planeten.
Rickman var inte vem som helst i sammanhanget. Han var IAU:s generalsekreterare fram till 2003, då norrmannen Oddbjørn Engvold efterträdde honom, enligt Populär Astronomi. Under treårsperioden 2003 till 2006 satt han kvar som rådgivare i unionens verkställande utskott, enligt IAU:s egen verksamhetsberättelse.
Resolution 6A, som gjorde Pluto till prototyp för en ny klass av objekt bortom Neptunus, antogs med 237 röster för, 157 emot och 17 nedlagda, enligt IAU. Kritiker har invänt att bara omkring fem procent av unionens dåvarande medlemmar var på plats. Dessutom fick man inte rösta på distans, enligt ESA.
I den svenska modellen finns Pluto kvar
Här i Sverige har vi Sweden Solar System, världens största skalmodell av solsystemet med Globen som sol i skala 1:20 miljoner. Där finns Pluto fortfarande kvar, i den lilla orten Delsbo, trots att planetstatusen drogs tillbaka. Modellen står 300 kilometer från Globen, enligt Sweden Solar System.
Idag ingår ett tjugotal planeter, småplaneter och kometer i systemet, däribland dvärgplaneten Sedna i Luleå, och modellen sträcker sig numera till Kiruna, enligt Naturhistoriska riksmuseet. Systemet samordnas av Svenska Astronomiska Sällskapet.
Läs även: Studien: Sen frukost och tidig middag ökar risken för dödlighet
Läs även: Kakaopriset har halverats, därför blir chokladen inte billigare