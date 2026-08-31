Pluto: 20 år senare bråkar forskarna ännu om planetens status

IAU:s definition har tre krav: kroppen ska gå i en bana runt solen, ha tillräcklig massa för att göra sig själv rund, och ha rensat upp i sin omgivning.

Det är främst det sista kravet som bråket handlar eftersom förmågan att rensa beror på vilken omgivning det gäller. Planetforskaren Alan Stern har påpekat att jorden inte heller skulle klara kravet om den flyttades ut till Plutos position, enligt The Guardian.

Nu har frågan om Pluto blivit politisk

Kampanjen för att återinföra Pluto tycks till stor del vara begränsad till USA och har fått en mer populistisk ton. Trumps Nasa-chef Jared Isaacman sa i april till en kongresskommitté att han vill se en omprövning, enligt The Guardian.

Mike Brown, astronomen vars team upptäckte Eris år 2005 och därmed satte hela processen i rörelse, avfärdar kritiken mot omröstningen. De enda som klagar på proceduren är de som ogillade utfallet, säger han till samma tidning.