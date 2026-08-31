Ukraina avslöjar 70 företag och chefer bakom rysk missilproduktion

Långsammare än Kreml påstår

Rysk statsmedia har länge beskrivit Zircon som en hypersonisk kryssningsmissil, och Kreml har uppgett hastigheter upp till Mach 9. HUR klassar den i stället som en ballistisk missil och anger att de uppmätta hastigheterna toppar på Mach 6,8.

Det spelar roll eftersom att de två missiltyperna flyger olika och kräver olika luftförsvar för att kunna skjutas ned.

Missilen skjuts ut ur en container med en startraket som ger fart och höjd. Efter separationen tänder marschmotorn. Stridsspetsen väger omkring 120 kilo, vilket är mindre än de 150 kilo som den kompakta kryssningsroboten Banderol bär, enligt Militarnyi. Hela aktersektionen är byggd i titan.

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Zircon utvecklades som ett sjömålsvapen för atomubåtar och för fregatter av Projekt 22350 med vertikala startceller av typen 3S14, enligt UA.News som citerar HUR. När den ryska flottan fick problem i Svarta havet anpassades missilen i stället för avfyrning från landbaserade Bastion-M, enligt Militarnyi.

Västerländska delar i en sanktionerad missil

Missilen innehåller komponenter av amerikanskt ursprung, bland annat en signalförstärkare och en programmerbar krets, enligt Militarnyi.

Det betyder inte nödvändigtvis att västerländska bolag säljer till Ryssland i dag. Det betyder att delarna hittar dit ändå, via mellanhänder i tredjeland, eller är så pass gamla att de redan sålts dit för länge sedan.

Mörkerantalet för export till Ryssland är stort

Den direkta exporten från Sverige till Ryssland föll kraftigt mellan februari 2022 och september 2024, men nio myndigheter misstänker en omfattande indirekt export och bedömer mörkertalet som stort.

Här har sedan tidigare det uppmärksammade Kubalfallet utmärkt sig på svensk mark. Senast förra veckan rapporterade vi om att betalningar frysts för bolaget.

Säkerhetspolisen har uttalat sig om att produkter och teknik från Sverige riskerar att vidareexporteras till rysk krigsmaterielindustri. Myndigheten varnar för att svenska tillverkare, distributörer och speditörer kan dras in i nätverken både medvetet och omedvetet.

Med det tjugonde sanktionspaketet, antaget den 23 april i år, aktiverade EU för första gången det verktyg mot kringgående som förbjuder export av vissa varor till ett tredjeland. Det förbjuder export av vissa varor till ett tredjeland, enligt ISP.

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Verktyget skapades redan i det tolfte paketet i december 2023, men krävde ett separat beslut för att kunna användas, enligt regeringen.

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