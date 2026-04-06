Sverige kan utveckla en ny “superrobot”

Sverige ska satsa mer på försvaret



Nu är det istället till 2030 – som Sverige ska lägga 3,5 procent av BNP:n på kärnförsvaret, plus 1,5 procent på relaterade försvarsinvesteringar.

Samarbeten med andra EU-länder som Frankrike och Storbritannien ligger också på bordet i den nya satsningen.

”Jag har pratat både med den franska och brittiska ministern”, säger Pål Jonson till Di.

Försvarsminister Pål Johnson växlar upp Sveriges försvar. (Foto: TT)

Saab tillverkar Meteor

ANNONS

Sverige var med och utvecklade Meteor tillsammans med just bland annat Frankrike och Storbritannien där svenska Saab står bakom tillverkningen tillsammans med europeiska försvarsbolaget MBDA.

Pål Jonson meddelade nyligen också att Sverige köper in antidrönarsystem för miljarder som Omni rapporterade.

”Det är viktigare än någonsin att investera i luftvärnsförmågor. Skydd mot hot från luften är hög prioritet för regeringen och vi kommer sluta fler avtal för att stärka det svenska försvaret”, uppgav försvarsministern.

Ny jaktrobot

Där passar även den nya jaktroboten in i bilden.

Det är nu bekräftat att Frankrike och Storbritannien har undertecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en uppföljare till Meteor.

Något som Sverige alltså också kan vara del i inom kort.

