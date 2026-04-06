Sverige kan snart samarbeta med andra länder som Frankrike och Storbritannien i utvecklandet av en ny ”superrobot”.
Sverige kan utveckla en ny “superrobot”
Det handlar om uppföljaren till Meteor, en jaktrobot som kan avfyras från stridsflyg och träffa mål som är över 10 mil bort, och därmed är en av de mest avancerade i sitt slag.
Försvarsminister Pål Jonson öppnar för att Sverige kan komma att utveckla en ny sådan avancerad robot, ibland beskriven som en “superrobot”.
Det nya uttalandet kommer inte som någon överraskning, där Sverige ska bygga upp sin militär, snabbare och mer än andra Nato-medlemmar enligt försvarsministern.
Sverige ska satsa mer på försvaret
Nu är det istället till 2030 – som Sverige ska lägga 3,5 procent av BNP:n på kärnförsvaret, plus 1,5 procent på relaterade försvarsinvesteringar.
Samarbeten med andra EU-länder som Frankrike och Storbritannien ligger också på bordet i den nya satsningen.
”Jag har pratat både med den franska och brittiska ministern”, säger Pål Jonson till Di.
Saab tillverkar Meteor
Sverige var med och utvecklade Meteor tillsammans med just bland annat Frankrike och Storbritannien där svenska Saab står bakom tillverkningen tillsammans med europeiska försvarsbolaget MBDA.
Pål Jonson meddelade nyligen också att Sverige köper in antidrönarsystem för miljarder som Omni rapporterade.
”Det är viktigare än någonsin att investera i luftvärnsförmågor. Skydd mot hot från luften är hög prioritet för regeringen och vi kommer sluta fler avtal för att stärka det svenska försvaret”, uppgav försvarsministern.
Ny jaktrobot
Där passar även den nya jaktroboten in i bilden.
Det är nu bekräftat att Frankrike och Storbritannien har undertecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en uppföljare till Meteor.
Något som Sverige alltså också kan vara del i inom kort.
Läs även:
Norska Kongsberg bygger försvarssystem – i rymden. Dagens PS
Jakten på nästa Saab – nordisk försvars-tech lockar miljardkapital. Dagens PS