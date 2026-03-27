Jakten på nästa Saab – nordisk försvars-tech lockar miljardkapital

En stor exportmaskin

Stark bygger inte bara ett försvarsbolag, utan även en exportmaskin. Vanta-6 är sex meter lång och konstruerad för att klara upp till 900 nautiska mils räckvidd. Det räcker för att täcka Östersjön och så småningom även Nordsjön, slutligen hela Atlantkusten om man ska se visionen i produktionen. Det är samma logik som Saab använde med Gripen: Bygg hemma och sälj globalt.

Det riktiga racet handlar inte om drönare på ytan. Nästa frontlinje är under vattnet. Länder från USA till Australien rusar att bygga autonoma undervattensenheter för att dominera undervattensdomänen, något Dagens PS tidigare rapporterat om i detalj. Det gör Starks ytdrönare till en naturlig inkörsport.

Den aktör som äger ytan kommer få fördelen i den djupare kapprustningen.

Globala försvarsutgifter på historisk nivå

Timing är allt i det här fallet. Globala försvarsutgifter nådde 2,7 biljoner dollar under 2024, den kraftigaste årsökningen sedan kalla kriget, enligt Bank of America. Det institutionella kapitalet jagar nu bolag som kan leverera autonoma system i skala, precis det Stark positionerar sig för.

Stark grundades 2024 och har på 13 månader gått från startup till frontlinjesdriftsättning med produktion i fem länder och lokaler på 18 500 kvadratmeter, enligt bolaget självt. Det är en tillväxtkurva som påminner om tidiga Helsing, Daniel Eks försvarssatsning. Skillnaden är att Stark är hårdvarutungt, vilket kräver massiv kapitalinjicering och starka industripartners för att hålla tempot.

Sverige – marknad och produktionsnav

Sverige är inte bara en marknad för Stark utan en nyckelkomponent i deras nordiska produktionsstrategi. Saab-ägda UMS Skeldar visar att det går att bygga globalt konkurrenskraftig försvarstech i Norden. Stark verkar ha läst samma spelbok.

ANNONS

Den aktör som lyckas landa försvarskontrakt i två eller tre NATO-länder de närmaste 18 månaderna kommer ha byggt en vallgrav som är svår att ta sig förbi.

