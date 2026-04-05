Norska Kongsberg bygger försvarssystem – i rymden

Man lär av historien med Ukraina

Det är en strategiskt välvald timing. Dagens PS har tidigare belyst hur Europa vaknar till i rymdkapplöpningen och hur beroendet av Starlink skapat geopolitisk oro. Ukrainakonfliktens lärdom är att när ett enda privat bolag kontrollerar kritisk militär kommunikationsinfrastruktur uppstår sårbarhet.

Det är exakt det problemet Kongsberg nu försöker lösa, och det finns köpare som lyssnar.

Robustare än markbaserade system

Meridian Defense, den försvarsinriktade varianten av konstellationen, är konstruerad för att dirigera data via rymden snarare än via markbaserade motsvarigheter, vilket ökar robustheten i störkänsliga miljöer.

Lösningen ska stödja militära operationer, ISR-datainsamling och krishantering. Det blir inte om en kommersiell bredbandstjänst som Starlink, utan om suverän statlig kontroll över kritisk kommunikationsinfrastruktur.

PS analays

Satsningen är logisk för Kongsberg, vars försvarsverksamhet svarade för nära 80 procent av koncernens omsättning under 2025 och vars orderstock vid årets slut uppgick till rekordnivån 125 miljarder norska kronor bara inom försvarsenheten.

Investerare bör dock notera att satellitkonstellationer är kapitaltunga och tidskrävand, och att de första operativa satelliterna inte kommer förrän sent 2027. Dessutom hårdnar konkurrensen i LEO-segmentet i och med EU:s eget Iris2-projekt i samma marknad.

Kongsbergs verkliga fördel är inte satellittekniken i sig, utan förmågan att sälja in ett komplett, certifierat försvarssystem till regeringar som är trötta på att vara beroende av Musk. Det är en position som kan visa sig vara värd mer än vad aktiemarknadens nuvarande värdering reflekterar – om orderboken faktiskt fylls.

