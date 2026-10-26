Att avskaffa tiden låter väl ganska skönt, eller? Det var dock inte på riktigt, utan en PR-kampanj för norska ön Sommarøy. Bluffen ledde emellertid till att turisterna upptäckte pärlan.
Ville avskaffa tiden – norska öns bluff blev en turistmagnet
PR-kampanjer kan få stor genomslagskraft om de sker på rätt sätt. Ibland stämmer de dock inte i verkligheten, och får ofta utstå kritik som ett resultat.
En sådan kampanj är från 2019 som den norska organisationen Innovation Norway, tillsammans med Visit Norway, stod bakom.
PR-kampanjen kostade en halv miljon kronor och skulle sätta norska ön Sommarøy på den globala kartan.
Ön ligger norr om polcirkeln, runt fem mil väster om Tromsø.
Solen som aldrig går ner
Här går solen aldrig riktigt ner på sommaren, där befolkningen som enbart består av några hundra lokalbor, kan njuta av den vackra naturen, omgiven av vita sandstränder, turkost vatten och dramatiska fjäll.
De kan även själva bestämma när de arbetar, äter middag eller går och lägger sig. De har nämligen ingen tid att rätta sig efter – enligt kampanjen som uppgav att Sommarøy skulle bli världens första tidsfria zon.
PR-kuppen som gick hem
Världens medier svalde betet och PR-kuppen gick hem, enligt BBC Travel.
Problemet var att den inte stämde, där lokalbefolkningen inte ens kände till att de inte behövde rätta sig efter tiden längre.
Det ledde vidare till att kritiken vällde in, och de ansvariga fick gå ut med ursäkter enligt Visit Norway.
Kampanjen, och halvmiljon, hade dock gett resultat visar det sig.
Ön lockar turister
Turister hade fått upp ögonen för den lilla norska ön.
Och många av dem behöver faktiskt ingen klocka alls, det är som att tiden står still på Sommarøy.
”Det är galet. Jag tog ett midnattsdopp i går. Solen sken och jag skulle inte ha kunnat gissa vad klockan var om jag inte hade haft en klocka”, säger den nederländske turisten Wouter De Wit till BBC,
Det där med tiden är något som lokalbefolkingen emellertid redan innan kampanjen tog med en stor nypa salt oavsett.
”På sommaren lever vi på sätt och vis redan utanför tiden. Om det inte finns några kunder kan en butik ibland stänga så att ägaren kan gå och fiska”, säger en anonym hotellanställd vidare.
Trendiga Nordnorge
Nordnorge är ett populärt resmål för allt fler, däribland svenskar som tar segelbåten eller husbilen för att upptäcka den spektakulära naturen med bergen och små byar insprängda mellan fjordarna. Samtidigt har den nya trenden med ”coolcation” gjort att fler turister blickar norrut.
”Jag har alltid velat uppleva midnattssolen. Jag har ett väldigt hektiskt liv hemma, och tanken på att slippa tänka på tiden under några dagar var verkligen lockande”, säger den polska turisten Ewa Kaczyński.
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