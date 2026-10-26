Ville avskaffa tiden – norska öns bluff blev en turistmagnet

PR-kuppen som gick hem

Världens medier svalde betet och PR-kuppen gick hem, enligt BBC Travel.

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Problemet var att den inte stämde, där lokalbefolkningen inte ens kände till att de inte behövde rätta sig efter tiden längre.

Det ledde vidare till att kritiken vällde in, och de ansvariga fick gå ut med ursäkter enligt Visit Norway.

Kampanjen, och halvmiljon, hade dock gett resultat visar det sig.

Ön lockar turister

Turister hade fått upp ögonen för den lilla norska ön.

Och många av dem behöver faktiskt ingen klocka alls, det är som att tiden står still på Sommarøy.

”Det är galet. Jag tog ett midnattsdopp i går. Solen sken och jag skulle inte ha kunnat gissa vad klockan var om jag inte hade haft en klocka”, säger den nederländske turisten Wouter De Wit till BBC,

Det där med tiden är något som lokalbefolkingen emellertid redan innan kampanjen tog med en stor nypa salt oavsett.

”På sommaren lever vi på sätt och vis redan utanför tiden. Om det inte finns några kunder kan en butik ibland stänga så att ägaren kan gå och fiska”, säger en anonym hotellanställd vidare.

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Vi vill numera ha svalare resmål, och då passar Norge perfekt. (Foto: Wikimedia Commons)

Trendiga Nordnorge

Nordnorge är ett populärt resmål för allt fler, däribland svenskar som tar segelbåten eller husbilen för att upptäcka den spektakulära naturen med bergen och små byar insprängda mellan fjordarna. Samtidigt har den nya trenden med ”coolcation” gjort att fler turister blickar norrut.

”Jag har alltid velat uppleva midnattssolen. Jag har ett väldigt hektiskt liv hemma, och tanken på att slippa tänka på tiden under några dagar var verkligen lockande”, säger den polska turisten Ewa Kaczyński.

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