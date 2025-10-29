Sverige förlorar strid för Östersjön: EU banar väg för mer fiske

EU:s beslut om fiskekvoter för 2026 är ett nederlag för Sverige.

Kvoterna för strömming höjs, trots att bestånden redan är hårt pressade och varningar om en ekologisk kollaps har duggat tätt.

Risk för kollaps

Strömmingsbeståndet i Östersjön har minskat stadigt sedan 1994 och ligger nu på en av de lägsta nivåerna som någonsin uppmätts, enligt Världsnaturfonden WWF. Minskningen hotar inte bara fiskens överlevnad, utan också svenska traditioner och kustsamhällen som är beroende av fisket.

“Det ligger nu på en av de lägsta nivåerna som någonsin uppmätts. Att värna om strömmingen handlar inte bara om att värna om naturen, utan också om att värna om våra traditioner, såsom surströmming, och möjliggöra ett hållbart fiske i framtiden”, sa Johanna Fox, chef för Världsnaturfondens internationella Östersjöprogram, i WWF:s pressmeddelande.

Även forskare har varnat för att strömmingen riskerar samma öde som torsken, vars bestånd till 90 procent försvunnit från Östersjön. I Dagens Nyheters tidigare granskning beskrev fiskare situationen som akut och talade om en pågående kris där stora trålare fångar nästan all sill i havet.

Inför mötet uppmanade WWF Sverige att stå fast vid EU-kommissionens förslag, som innebar kraftigt sänkta kvoter för strömming och sill. Organisationen varnade för att högre kvoter riskerar att driva bestånden ännu närmare kollaps, och bryta mot EU:s egna regler för hållbart fiske.

