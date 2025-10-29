När EU:s ministerråd klubbade nästa års fiskekvoter i Östersjön stod Sverige ensamt. Trots varningar om hotade strömmingsbestånd valde rådet att höja fisket.
Sverige förlorar strid för Östersjön: EU banar väg för mer fiske
EU:s beslut om fiskekvoter för 2026 är ett nederlag för Sverige.
Kvoterna för strömming höjs, trots att bestånden redan är hårt pressade och varningar om en ekologisk kollaps har duggat tätt.
Missa inte: Svenskarnas paradis får nog – sätter stopp för turistkaoset. E55
Risk för kollaps
Strömmingsbeståndet i Östersjön har minskat stadigt sedan 1994 och ligger nu på en av de lägsta nivåerna som någonsin uppmätts, enligt Världsnaturfonden WWF. Minskningen hotar inte bara fiskens överlevnad, utan också svenska traditioner och kustsamhällen som är beroende av fisket.
“Det ligger nu på en av de lägsta nivåerna som någonsin uppmätts. Att värna om strömmingen handlar inte bara om att värna om naturen, utan också om att värna om våra traditioner, såsom surströmming, och möjliggöra ett hållbart fiske i framtiden”, sa Johanna Fox, chef för Världsnaturfondens internationella Östersjöprogram, i WWF:s pressmeddelande.
Även forskare har varnat för att strömmingen riskerar samma öde som torsken, vars bestånd till 90 procent försvunnit från Östersjön. I Dagens Nyheters tidigare granskning beskrev fiskare situationen som akut och talade om en pågående kris där stora trålare fångar nästan all sill i havet.
Inför mötet uppmanade WWF Sverige att stå fast vid EU-kommissionens förslag, som innebar kraftigt sänkta kvoter för strömming och sill. Organisationen varnade för att högre kvoter riskerar att driva bestånden ännu närmare kollaps, och bryta mot EU:s egna regler för hållbart fiske.
Sverige ensamt mot EU
När förhandlingarna i EU:s ministerråd avslutades stod det klart att Sverige stod helt ensamt i sitt motstånd. Kvoten för centrala Östersjön höjs med 15 procent, medan Bottniska viken får en särskild kvot fram till oktober 2026.
“Jag är besviken”, sa landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) till SVT efter mötet.
Sverige ville se betydligt lägre nivåer, särskilt för sill och strömming, men fick inget gehör från övriga medlemsländer. Enligt Kullgren ville de flesta andra ha högre kvoter, vilket till slut gjorde Sverige till det enda landet som röstade nej.
“Fullständigt oförsvarligt”
Beslutet får nu hård kritik. Miljöpartiets Isabella Lövin menar att EU:s ministrar gått emot både vetenskapliga råd och unionens egna regler.
“Att ministrarna höjer kvoterna i centrala Östersjön när strömmingsbestånden redan är på gränsen till kollaps är fullständigt oförsvarligt”, sa Isabella Lövin, tidigare miljö- och klimatminister, till SVT.
Frågan är nu hur de beslutade kvoterna kommer att påverka fisket – och balansen i Östersjöns ekosystem.
Läs även: Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
