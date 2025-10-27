Efter månader av rusningar kom bakslaget. Flera heta gruvaktier störtdök när oron för Kinas nästa drag tog fart.
Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag
Mest läst i kategorin
Taveres varning: Då försvinner Tesla från marknaden
Genom att verka i gränslandet mellan motor och tech har Tesla blivit ett av världens största bolag, sett till börsvärde. Och snart kan det vara borta. Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025. Trots rekordförsäljning når bolagets vinst …
Ekonomin bromsar in: Rysslands desperata drag
När den ryska ekonomin fortsätter sakta in gör Rysslands centralbank vad den kan för att skaka liv i den, nu via en fjärde räntesänkning. Ekonomin i Ryssland saktar ner, hjulen snurrar allt långsammare, exporten stryps och nya sanktioner kommer. Då meddelar den ryska centralbanken att den sänker styrräntan en halv procentenhet, från 17 till 16,5 …
Trots dussintals rekord får USA-börsen stryk
Andra aktiemarknader i världen spöar USA-börsen trots att den sistnämnda återkommande slår nya rekord, konstaterar The Wall Street Journal. ”MSCI All Country World ex USA Index, som följer aktier i utvecklade och tillväxtmarknader, har stigit med cirka 26 % under 2025 mätt i amerikanska dollar. Det överträffar S&P 500, som har stigit med 15 % …
"Kackerlackor" kan knäcka marknaden – oroar bankerna
Efter flera bolagskollapser i USA varnar JPMorgan-vd:n Jamie Dimon för “kackerlackor”, dolda risker i kreditmarknaden, medan centralbanker utreder om problemen kan sprida sig. I förra veckan varnade storbanken JPMorgan Chases vd Jamie Dimon för att “kackerlackor” gömmer sig på marknaderna efter de uppmärksammade krascherna i bildelsföretaget First Brands och bilhandlaren Tricolor. Kollapserna har haft en …
De tvingas ge Kina företagshemligheter
Företag som vill få sällsynta jordartsmetaller från Kina måste dela företagshemligheter. ”Gör oss sårbara”, säger Tysklands förbundskansler. Tyska och andra västliga företag måste dela med sig av detaljerad och konfidentiell information till kinesiska myndigheter för att få importlicenser för sällsynta jordartsmetaller. Det rapporterar norska Nettavisen med hänvisning till Bloomberg. Det rör sig om regler Kina …
Gruvsektorn fick en kalldusch på måndagen när flera av årets vinnare störtdök. Investerare fruktar nu att Kinas nästa drag kan skaka om marknaden på nytt.
Missa inte: Civilförsvaret varnar: Kontanter avgörande vid kris och krig. E55
Fritt fall på börsen
Gruvaktierna gick från glödheta till iskalla på bara några timmar. US MP Materials backade 9 procent, medan Trilogy Metals, United States Antimony och American Resources rasade med upp till 20 procent. Även Lithium Americas tappade omkring 10 procent, skriver Finansavisen.
Bakom fallet ligger växande oro inför torsdagen, då USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping möts i Sydkorea för första gången sedan 2019. Handelskonflikten mellan länderna väntas dominera toppmötet, och investerarna väger nu varje signal från de två ledarna, enligt Finansavisen.
Senaste nytt
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor för två personer, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Kinas järngrepp
Bakgrunden till raset är Kinas hårdare kontroll över handeln med sällsynta jordartsmetaller, råvaror som är avgörande för elbilar, halvledare och vapenteknologi.
Peking har infört nya licenskrav för företag som exporterar produkter som innehåller dessa metaller, något som ritat om spelplanen för hela industrin.
Reglerna ses som ett sätt för Xi Jinping att stärka sin position inför toppmötet. Kina står i dag för nästan all global bearbetning av sällsynta jordartsmetaller, vilket gör västvärlden sårbar för varje nytt politiskt beslut.
USA svarar med miljarder
Samtidigt försöker USA minska sitt beroende av Kina. Enligt Wall Street Journal har den amerikanska exportkreditmyndigheten Ex-Im Bank lovat 2,2 miljarder dollar till sju gruvprojekt i Australien. JPMorgan har dessutom öronmärkt 10 miljarder dollar för strategiska råvarubolag, däribland Perpetua Resources i Idaho.
“Detta är vårt moderna Manhattanprojekt”, säger Pat Ryan, vd för kanadensiska Ucore Rare Metals, som fått 18 miljoner dollar i stöd från Pentagon för sin första anläggning i Louisiana, till Wall Street Journal.
Men miljardregnet räckte inte för att lugna marknaden. Investerare fortsätter att väga risk mot geopolitik, och osäkerheten inför toppmötet växer, enligt Finansavisen.
Osäkert läge framöver
Kinas licenssystem för export beskrivs som fortsatt oförutsägbart. Leveranser kan stoppas med kort varsel, något som får marknaden att darra.
Analytiker på den amerikanska investmentbanken Raymond James menar enligt Marketwatch att även ett nytt handelsavtal inte kommer att räcka för att minska USA:s strategiska beroende av Kina.
Läs även: Hon kan sluta jobba – tack vare den oväntade sparmetoden. E55
Läs även: Succéförfattare: Spara och spendera smart – så blir du rik. E55
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Techjätten planerar att säga upp 30 000 personer
Techjätten Amazon står inför sin största uppsägning av personalstyrkan någonsin. Hela 30 000 personer kan få se sig om efter nya jobb. Amazon kan börja säga upp personal redan under tisdagen. Det handlar om 30 000 kontorsanställda inom bolagets affärsverksamhet, vilket är nästan 10 procent av kontorsjobben. Totalt har bolaget dock runt 1,5 miljoner anställda …
Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag
Efter månader av rusningar kom bakslaget. Flera heta gruvaktier störtdök när oron för Kinas nästa drag tog fart. Gruvsektorn fick en kalldusch på måndagen när flera av årets vinnare störtdök. Investerare fruktar nu att Kinas nästa drag kan skaka om marknaden på nytt. Missa inte: Civilförsvaret varnar: Kontanter avgörande vid kris och krig. E55 Fritt …
Trumps känga efter Putins missiltest
Ryssland testar en ny kärnvapenrobot med "obegränsad räckvidd". Donald Trump svarar och riktar en känga mot Putin. På sin pågående Asienturné fick president Donald Trump frågan om Rysslands senaste vapenuppvisning, och han tvekade inte med att säga vad han tycker. Missa inte: Militärprofessor: Trump är rädd för Putin. Dagens PS Putins styrkedemonstration Ryssland meddelade i …
Företagen blir bättre på rättigheter för barn – missar detta
Ny rapport visar att nordiska bolag ligger i topp globalt när det gäller barns rättigheter, men tillväxttakten bromsar in. Samtidigt saknas fortfarande engagemang där barn möter företagen direkt i marknadsföring och produktdesign. Global Child Forum och Boston Consulting Group presenterade i dag årets upplaga av Children’s Rights and Business Benchmark, världens största kartläggning av hur …
I väntan på vadå? Sitter fast i flytt av ISK helt i onödan
Att flytta aktier och fonder i sitt ISK-konto ska vara enkelt och smidigt. Men för många tar det månader. För Anders Marklund, 72 tog det över tre månader för Nordea att flytta innehavet. Andra banker tar bara en till två veckor för samma tjänst. Enligt Privata Affärer kan den som vill flytta sitt ISK till …