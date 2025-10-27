Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Kinas järngrepp

Bakgrunden till raset är Kinas hårdare kontroll över handeln med sällsynta jordartsmetaller, råvaror som är avgörande för elbilar, halvledare och vapenteknologi.

Peking har infört nya licenskrav för företag som exporterar produkter som innehåller dessa metaller, något som ritat om spelplanen för hela industrin.

Reglerna ses som ett sätt för Xi Jinping att stärka sin position inför toppmötet. Kina står i dag för nästan all global bearbetning av sällsynta jordartsmetaller, vilket gör västvärlden sårbar för varje nytt politiskt beslut.

Kina med Xi Jinping i spetsen har skärpt exporten av jordartsmetaller. (Foto:

Ng Han Guan/AP/TT)

USA svarar med miljarder

Samtidigt försöker USA minska sitt beroende av Kina. Enligt Wall Street Journal har den amerikanska exportkreditmyndigheten Ex-Im Bank lovat 2,2 miljarder dollar till sju gruvprojekt i Australien. JPMorgan har dessutom öronmärkt 10 miljarder dollar för strategiska råvarubolag, däribland Perpetua Resources i Idaho.

“Detta är vårt moderna Manhattanprojekt”, säger Pat Ryan, vd för kanadensiska Ucore Rare Metals, som fått 18 miljoner dollar i stöd från Pentagon för sin första anläggning i Louisiana, till Wall Street Journal.

Men miljardregnet räckte inte för att lugna marknaden. Investerare fortsätter att väga risk mot geopolitik, och osäkerheten inför toppmötet växer, enligt Finansavisen.

Osäkert läge framöver

Kinas licenssystem för export beskrivs som fortsatt oförutsägbart. Leveranser kan stoppas med kort varsel, något som får marknaden att darra.

Analytiker på den amerikanska investmentbanken Raymond James menar enligt Marketwatch att även ett nytt handelsavtal inte kommer att räcka för att minska USA:s strategiska beroende av Kina.

