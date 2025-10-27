Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag

Gruvaktier föll kraftigt på måndagen när oron för Kinas nästa steg ökade.
Gruvaktier föll kraftigt på måndagen när oron för Kinas nästa steg ökade. (Foto: Canva)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Efter månader av rusningar kom bakslaget. Flera heta gruvaktier störtdök när oron för Kinas nästa drag tog fart.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Gruvsektorn fick en kalldusch på måndagen när flera av årets vinnare störtdök. Investerare fruktar nu att Kinas nästa drag kan skaka om marknaden på nytt.

Missa inte: Civilförsvaret varnar: Kontanter avgörande vid kris och krig. E55

Fritt fall på börsen

Gruvaktierna gick från glödheta till iskalla på bara några timmar. US MP Materials backade 9 procent, medan Trilogy Metals, United States Antimony och American Resources rasade med upp till 20 procent. Även Lithium Americas tappade omkring 10 procent, skriver Finansavisen.

Bakom fallet ligger växande oro inför torsdagen, då USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping möts i Sydkorea för första gången sedan 2019. Handelskonflikten mellan länderna väntas dominera toppmötet, och investerarna väger nu varje signal från de två ledarna, enligt Finansavisen.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

18 okt. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

17 okt. 2025

Kinas järngrepp

Bakgrunden till raset är Kinas hårdare kontroll över handeln med sällsynta jordartsmetaller, råvaror som är avgörande för elbilar, halvledare och vapenteknologi.

Peking har infört nya licenskrav för företag som exporterar produkter som innehåller dessa metaller, något som ritat om spelplanen för hela industrin.

Reglerna ses som ett sätt för Xi Jinping att stärka sin position inför toppmötet. Kina står i dag för nästan all global bearbetning av sällsynta jordartsmetaller, vilket gör västvärlden sårbar för varje nytt politiskt beslut.

ANNONS
Kina med Xi Jinping i spetsen har skärpt exporten av jordartsmetaller. (Foto:
Ng Han Guan/AP/TT)

USA svarar med miljarder

Samtidigt försöker USA minska sitt beroende av Kina. Enligt Wall Street Journal har den amerikanska exportkreditmyndigheten Ex-Im Bank lovat 2,2 miljarder dollar till sju gruvprojekt i Australien. JPMorgan har dessutom öronmärkt 10 miljarder dollar för strategiska råvarubolag, däribland Perpetua Resources i Idaho.

“Detta är vårt moderna Manhattanprojekt”, säger Pat Ryan, vd för kanadensiska Ucore Rare Metals, som fått 18 miljoner dollar i stöd från Pentagon för sin första anläggning i Louisiana, till Wall Street Journal.

Men miljardregnet räckte inte för att lugna marknaden. Investerare fortsätter att väga risk mot geopolitik, och osäkerheten inför toppmötet växer, enligt Finansavisen.

Osäkert läge framöver

Kinas licenssystem för export beskrivs som fortsatt oförutsägbart. Leveranser kan stoppas med kort varsel, något som får marknaden att darra.

Analytiker på den amerikanska investmentbanken Raymond James menar enligt Marketwatch att även ett nytt handelsavtal inte kommer att räcka för att minska USA:s strategiska beroende av Kina.

Läs även: Hon kan sluta jobba – tack vare den oväntade sparmetoden. E55

ANNONS

Läs även: Succéförfattare: Spara och spendera smart – så blir du rik. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierAktierasGruvorKrasch
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS