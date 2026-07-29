Minst 13 människor har omkommit sedan ett kraftigt skalv träffade Kumamoto på ön Kyushu i sydvästra Japan klockan 16.27 lokal tid på tisdagen. JMA anger magnituden till 7,1, amerikanska USGS till 6,8.
Jordbävningen i Kumamoto stoppar Japans halvledarhjärta
Premiärminister Sanae Takaichi uppgav på onsdagen att minst 13 människor omkommit, enligt NHK. Ytterligare fler är svårt skadade.
Dagens PS rapporterade under det första dygnets räddningsarbete från det rasade köpcentret i Kashima. Aeons vd Akio Yoshida uppgav på onsdagen att tre anställda har omkommit, tre saknas och en vårdas i kritiskt tillstånd. Omkring 3 000 personer fanns i byggnaden när skalvet kom.
Skalan som förklarar skadorna
Japan mäter skalv i shindo, en sjugradig skala för hur kraftigt marken skakar på en given plats. Tisdagens skalv nådde shindo 7, högsta steget, i Uki och Hikawa. Vid den intensiteten går det inte att stå upprätt, enligt JMA.
Myndigheten har döpt händelsen till Kumamotoskalvet 2026 och varnar för nya skalv av samma styrka i ungefär en vecka.
Tidigare fall som krävt liv
Kumamoto drabbades senast 2016, och då blev det andra skalvet kraftigare än det första. De två mätte 6,5 och 7,3 och krävde 275 dödsoffer, varav de flesta indirekta, enligt Reuters.
Kobeskalvet 1995 dödade 6 434 människor och ledde till skärpta byggregler år 2000.
Tohokuskalvet 2011 mätte 9,0 och krävde nära 20 000 liv, till största delen genom tsunamin.
Kantoskalvet 1923 dödade över 100 000, de flesta i bränder.
Silicon Island stannade
Kyushu kallas Japans Silicon Island. TSMC evakuerade fabriken JASM i Kikuyo och meddelade sent på tisdagen att besiktningen visat att konstruktionerna är säkra och att driften återupptas gradvis.
Sonys anläggning på samma ort stod fortfarande stilla på onsdagen. Renesas stängde två fabriker efter nedfallna takpaneler, sprickor och vattenläckage, medan Tokyo Electron stängde sina två anläggningar för kontroll. Honda pausade i princip sin motorcykelfabrik helt och hållet.
PS analys
Att det andra skalvet blev det värsta 2016 är skälet till att ingen startar upp fullt nu. Branschen räknar med besiktningar på tre till sju dagar. Håller den tidsplanen märks detta knappt i kvartalssiffrorna, medan skadade renrum skulle vara en helt annan historia.
Svenska sparare äger exponeringen via Japanfonder och globalindex, på en marknad Realtid beskrivit som driven mer av politik än av konjunktur.