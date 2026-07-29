Jordbävningen i Kumamoto stoppar Japans halvledarhjärta

Tidigare fall som krävt liv

Kumamoto drabbades senast 2016, och då blev det andra skalvet kraftigare än det första. De två mätte 6,5 och 7,3 och krävde 275 dödsoffer, varav de flesta indirekta, enligt Reuters.

Kobeskalvet 1995 dödade 6 434 människor och ledde till skärpta byggregler år 2000.

Tohokuskalvet 2011 mätte 9,0 och krävde nära 20 000 liv, till största delen genom tsunamin.

Kantoskalvet 1923 dödade över 100 000, de flesta i bränder.

Silicon Island stannade

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Kyushu kallas Japans Silicon Island. TSMC evakuerade fabriken JASM i Kikuyo och meddelade sent på tisdagen att besiktningen visat att konstruktionerna är säkra och att driften återupptas gradvis.

Sonys anläggning på samma ort stod fortfarande stilla på onsdagen. Renesas stängde två fabriker efter nedfallna takpaneler, sprickor och vattenläckage, medan Tokyo Electron stängde sina två anläggningar för kontroll. Honda pausade i princip sin motorcykelfabrik helt och hållet.

PS analys

Att det andra skalvet blev det värsta 2016 är skälet till att ingen startar upp fullt nu. Branschen räknar med besiktningar på tre till sju dagar. Håller den tidsplanen märks detta knappt i kvartalssiffrorna, medan skadade renrum skulle vara en helt annan historia.

Svenska sparare äger exponeringen via Japanfonder och globalindex, på en marknad Realtid beskrivit som driven mer av politik än av konjunktur.