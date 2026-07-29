Den amerikanska telekommyndigheten FCC beslutade på tisdagen att utländska humanoider, fyrbenta robotar och uppkopplade strömriktare inte längre kan godkännas för den amerikanska marknaden.
USA: Vi vill inte ha fler nya utländska robotar
Beslutet bygger på en säkerhetsbedömning som ett tvärmyndighetsorgan sammankallat av Vita huset gjorde i måndags.
Dagens PS har tidigare rapporterat om att omkring 90 procent av världens humanoida robotar tillverkas i Kina.
Så fungerar spärren
Verktyget kallas Covered List och infördes ursprungligen för att stänga ute Huawei.
All elektronik som säljs i USA kräver typgodkännande från FCC. När en kategori förs upp på listan slutar myndigheten utfärda sådana godkännanden. Samma metod användes mot drönare i december, vilket i praktiken stängde ute kinesiska DJI från den amerikanska marknaden.
För att omfattas ska enheten väga över två kilo, ha en sensor som uppfattar omgivningen, nätverksuppkoppling på minst 200 kilobit per sekund och mjukvara som styr navigering, perception eller datainsamling, enligt BBC.
Säkerhetsmyndigheterna säger att beslutet handlar om riskhantering för sårbara försörjningskedjor, kritisk infrastruktur, övervakning och fjärrmanipulation.
Undantagen är omfattande
Modeller som godkänts före tisdagen får fortsatt säljas och befintliga enheter berörs inte. Federala myndigheters egen användning undantas helt, och tillverkare kan ansöka om villkorat godkännande.
FCC:s beslut handlar inte enbart om kinesiska robotar utan omfattar all tillverkning utanför USA. Myndigheten framhåller att den inte får lägga till utrustning på listan på eget initiativ, men uppger inte vilket organ som gjorde bedömningen.
Effekter för Europa och Sverige
Kinesiska tillverkare hade redan låga förväntningar på den amerikanska marknaden. Landet riktar sig istället mot Europa, som pekas ut som deras främsta destination, enligt analysfirman Omdia. Någon motsvarande europeisk spärr finns nämligen inte.
På Stockholmsbörsen finns robotexponeringen i ABB, näst största industrirobottillverkare i världen efter japanska Fanuc. Fasta industriarmar omfattas inte av beslutet.
Realtid har tidigare rapporterat om ABB:s robotplaner och vad de betyder för svenska småsparare.
Beslutet slår dock mot autonoma mobila robotar, ett segment där ABB har huvudkontor i spanska Burgos och tillverkning i Shanghai. Bolaget har inte kommenterat hur beslutet påverkar verksamheten.
Kina svarade för omkring 85 procent av världens humanoidleveranser förra året, enligt Barclays. Xi Jinping väntas besöka USA i september för ett möte med Donald Trump.
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