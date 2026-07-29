USA: Vi vill inte ha fler nya utländska robotar

Undantagen är omfattande

Modeller som godkänts före tisdagen får fortsatt säljas och befintliga enheter berörs inte. Federala myndigheters egen användning undantas helt, och tillverkare kan ansöka om villkorat godkännande.

FCC:s beslut handlar inte enbart om kinesiska robotar utan omfattar all tillverkning utanför USA. Myndigheten framhåller att den inte får lägga till utrustning på listan på eget initiativ, men uppger inte vilket organ som gjorde bedömningen.

Effekter för Europa och Sverige

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Kinesiska tillverkare hade redan låga förväntningar på den amerikanska marknaden. Landet riktar sig istället mot Europa, som pekas ut som deras främsta destination, enligt analysfirman Omdia. Någon motsvarande europeisk spärr finns nämligen inte.

På Stockholmsbörsen finns robotexponeringen i ABB, näst största industrirobottillverkare i världen efter japanska Fanuc. Fasta industriarmar omfattas inte av beslutet.

Realtid har tidigare rapporterat om ABB:s robotplaner och vad de betyder för svenska småsparare.

Beslutet slår dock mot autonoma mobila robotar, ett segment där ABB har huvudkontor i spanska Burgos och tillverkning i Shanghai. Bolaget har inte kommenterat hur beslutet påverkar verksamheten.

Kina svarade för omkring 85 procent av världens humanoidleveranser förra året, enligt Barclays. Xi Jinping väntas besöka USA i september för ett möte med Donald Trump.

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