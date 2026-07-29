Fiskarter utrotades i Yangtze när den drabbades hårt av föroreningar. Men på bara några år har en remarkabel förändring skett.
Kinas längsta flod var på väg att dö – nu flödar det av fisk
Kinas längsta flod Yangtze visar tydliga tecken på återhämtning efter decennier av kraftig miljöförstöring.
Sedan omfattande skyddsåtgärder infördes 2021 har fiskbestånden ökat kraftigt, hotade arter börjat återvända och vattenkvaliteten förbättrats.
Samtidigt har den hårdföra miljöpolitiken fått höga sociala kostnader och väcker kritik.
Flera arter slogs ut
Yangtze sträcker sig omkring 6 300 kilometer från Tibet till Shanghai och har länge varit en av Kinas viktigaste naturresurser.
Under årtionden belastades floden av utsläpp från industrier och avlopp, överfiske samt omfattande dammbyggen.
Flera arter slogs ut, däribland den kinesiska floddelfinen baiji och den kinesiska paddelfisken, som båda bedöms vara utdöda.
Forskning visar nu att den samlade fiskbiomassan har ökat med över 200 procent sedan det tioåriga förbudet mot kommersiellt fiske infördes, skriver The Economist.
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Statliga insatser har hjälpt
Studier har också dokumenterat hur störar återigen reproducerar sig naturligt och att en större andel fiskar når könsmognad, vilket förbättrar förutsättningarna för långsiktig återhämtning.
Även populationen av den fenlösa tumlaren, en sötvattenslevande valart, har vuxit.
Enligt kinesiska myndigheter finns nu över 1 400 individer i Yangtzes avrinningsområde, jämfört med omkring 1 000 år 2017.
Återhämtningen har möjliggjorts genom omfattande statliga insatser. Förutom fiskeförbudet har tusentals kemiska fabriker stängts eller flyttats från flodens stränder.
Skogar har planterats i de övre delarna av avrinningsområdet för att minska erosionen, samtidigt som städer byggts om med våtmarker, grönytor och genomsläppliga ytor som fångar upp regnvatten och förbättrar vattenkvaliteten.
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Tufft för yrkesfiskare
Förbudet mot fiske övervakas med patruller, drönare, övervakningskameror och höga böter. Antalet brott mot fiskereglerna har samtidigt minskat kraftigt.
Men miljöframgångarna har haft ett högt pris. Omkring 230 000 yrkesfiskare förlorade sin försörjning när fiskeförbudet infördes.
Myndigheterna uppger att de fått ekonomisk kompensation och hjälp att hitta nya arbeten, men många tidigare fiskare beskriver en annan verklighet med otillräcklig ersättning och tvingande flytt till större städer för att hitta arbete.
Forskare pekar dessutom på att Kinas fortsatta satsningar på vattenkraft riskerar att bromsa återhämtningen. De många dammarna i Yangtze hindrar fiskarnas vandringar och reproduktion.
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