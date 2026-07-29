Kinas längsta flod var på väg att dö – nu flödar det av fisk

Statliga insatser har hjälpt

Studier har också dokumenterat hur störar återigen reproducerar sig naturligt och att en större andel fiskar når könsmognad, vilket förbättrar förutsättningarna för långsiktig återhämtning.

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Även populationen av den fenlösa tumlaren, en sötvattenslevande valart, har vuxit.

Enligt kinesiska myndigheter finns nu över 1 400 individer i Yangtzes avrinningsområde, jämfört med omkring 1 000 år 2017.

Återhämtningen har möjliggjorts genom omfattande statliga insatser. Förutom fiskeförbudet har tusentals kemiska fabriker stängts eller flyttats från flodens stränder.

Skogar har planterats i de övre delarna av avrinningsområdet för att minska erosionen, samtidigt som städer byggts om med våtmarker, grönytor och genomsläppliga ytor som fångar upp regnvatten och förbättrar vattenkvaliteten.

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Tufft för yrkesfiskare

Förbudet mot fiske övervakas med patruller, drönare, övervakningskameror och höga böter. Antalet brott mot fiskereglerna har samtidigt minskat kraftigt.

Men miljöframgångarna har haft ett högt pris. Omkring 230 000 yrkesfiskare förlorade sin försörjning när fiskeförbudet infördes.

Myndigheterna uppger att de fått ekonomisk kompensation och hjälp att hitta nya arbeten, men många tidigare fiskare beskriver en annan verklighet med otillräcklig ersättning och tvingande flytt till större städer för att hitta arbete.

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Forskare pekar dessutom på att Kinas fortsatta satsningar på vattenkraft riskerar att bromsa återhämtningen. De många dammarna i Yangtze hindrar fiskarnas vandringar och reproduktion.

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