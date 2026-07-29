Ryssland jagar Telegrams grundare – svarar med långfinger

Telegram svarade omedelbart genom att publicera en bild på Durov där han visar långfingret, ett ovanligt öppet hån mot de ryska myndigheterna.

Lämnade Ryssland 2014

Pavel Durov, som är född i Ryssland men numera har medborgarskap i Förenade Arabemiraten och Frankrike, lämnade landet 2014 efter en konflikt med de ryska myndigheterna kring kontrollen över det sociala nätverket VKontakte.

Enligt FSB har ukrainska underrättelsetjänster använt Telegram för att rekrytera unga ryssar till sabotage och terrordåd inne i Ryssland. Myndigheterna pekar särskilt ut den populära dejtingchatboten Daivinchik, även kallad Leo, där ukrainska agenter enligt anklagelserna ska ha utgett sig för att vara unga kvinnor för att locka och senare pressa personer att begå brott.

”Stolt över att vara skyldig!”

Redan i april skrev Durov på Telegram att ryska myndigheter försökte delge honom en stämning till en lägenhet där han bodde för 20 år sedan.

”De misstänker mig säkert för att försvara artiklarna 29 och 23 i den ryska konstitutionen – som garanterar yttrandefrihet och rätten till privat korrespondens. Stolt över att vara skyldig!”, skrev han då.

Moskva har under flera år försökt begränsa tillgången till Telegram som en del av en bredare kampanj mot utländska teknikplattformar. I dag krävs i praktiken VPN för att många ryssar ska kunna använda tjänsten, även om ryska myndigheter, däribland Kreml och försvarsdepartementet, fortsätter att publicera information via Telegram dagligen.

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