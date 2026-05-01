Vd-lönerna steg kraftigt under 2025. Faktum är att de steg 20 gånger snabbare än de anställda medarbetarnas löner.
Rekordår: Chefernas löner steg 20 gånger snabbare
En ny analys visar att reallönerna i USA sjunkit med 12 procent sedan 2019 och att klasskillnaderna i USA ökat markant och, faktiskt, mer än det globala snittet.
Globalt ökade däremot vd-lönerna 20 gånger snabbare än arbetarnas löner, enligt en ny analys från Oxfam och International Trade Union Confederation, världens största fackliga federation.
Blir rikare – arbetarlönerna sjunker
När man justerat lönestatistik för inflation sjönk arbetstagarnas löner globalt med 12 procent under perioden 2019-2025, om man så vill motsvarande 108 dagars gratisarbete.
Som jämförelse ökade vd-lönerna i reala tal 54 procent under åren 2019-2025.
Den genomsnittliga vd:n i statistiken fick 8,4 miljoner dollar i total ersättning 2025, att jämföra med 7,6 miljoner dollar 2024.
Ser man till aktieutdelning visar analysen att världens miljardärer fick 2 500 dollar per sekund per person i utdelning under 2025, enligt investeringsportföljerna för mer än 1 000 miljardärer.
På två valfria timmar fick därmed den genomsnittlige miljardären mer i utdelning än den genomsnittlige arbetaren har i årslön.
Rekordnivåer för miljardärerna
Miljardärernas förmögenhet når rekordnivåer 2026, där de rikastes förmögenhet ökar med 13,2 procent jämfört med 2025.
Klasskillnaderna och ojämlikheten i USA är värre än det globala genomsnittet, konstaterar Oxfam.
Vd-lönerna i USA ökade 20,4 gånger snabbare än arbetarnas löner under 2025.
För 384 verkställande direktörer i S&P 500 där uppgifter finns tillgängliga, ökade lönerna med 25 procent mellan 2024 och 2025 – medan den genomsnittliga timlönen för anställda i privata företag ökade 1,3 procent, konstaterar The Guardian.
”En miljardärkupp mot demokratin”
”Denna analys avslöjar miljardärkuppen mot demokratin och dess konsekvenser för arbetande människor”, säger Luc Triangle, generalsekreterare för International Trade Union Confederation.
”Det vi ser är en ond cirkel, undergrävd av stora företag som vägrar dela med sig medan miljardärer och direktörer tar hela den rikedom som skapas av produktivitetsvinster.”
De 1 500 högst betalande företagen i 33 länder som rapporterar vd-ersättning för 2025 omfattas av analysen.
Bland dem fann forskare dessutom ett lönegap mellan könen på 16 procent och noterar att kvinnor i dessa företag så att säga arbetar gratis efter den 4 november varje år fram till nyårsafton.
Tio delar på 1 miljard dollar
De 10 högst betalda vd:arna fick tillsammans mer än 1 miljard dollar förra året, varav 4 företag – Blackstone, Broadcom, Goldman Sachs och Microsoft – betalade sina vd:ar mer än 100 miljoner dollar år 2025.
”Vi kan inte fortsätta att låta en handfull superrika människor suga åt sig belöningen för arbete som tillhör miljoner”, säger Amitabh Behar, vd för Oxfam International.
”Regeringar måste sätta ett tak för, rättvist beskatta de superrika och se till att minimilönerna åtminstone håller jämna steg med inflationen och garanterar ett värdigt liv.”