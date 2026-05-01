Rekordår: Chefernas löner steg 20 gånger snabbare

Globalt ökade däremot vd-lönerna 20 gånger snabbare än arbetarnas löner, enligt en ny analys från Oxfam och International Trade Union Confederation, världens största fackliga federation.

Blir rikare – arbetarlönerna sjunker

När man justerat lönestatistik för inflation sjönk arbetstagarnas löner globalt med 12 procent under perioden 2019-2025, om man så vill motsvarande 108 dagars gratisarbete.

Som jämförelse ökade vd-lönerna i reala tal 54 procent under åren 2019-2025.

Den genomsnittliga vd:n i statistiken fick 8,4 miljoner dollar i total ersättning 2025, att jämföra med 7,6 miljoner dollar 2024.

Ser man till aktieutdelning visar analysen att världens miljardärer fick 2 500 dollar per sekund per person i utdelning under 2025, enligt investeringsportföljerna för mer än 1 000 miljardärer.

På två valfria timmar fick därmed den genomsnittlige miljardären mer i utdelning än den genomsnittlige arbetaren har i årslön.

