Svensken efter attacken: "Trump som en liten pojke"

"Trump som en liten pojke" säger svensk professor
Anders Åslund, professor och Rysslands-expert, har varit rådgivare åt Ukrainas regering och tycker att USA borde göra mer för landet. (Foto: Kevin Wolf/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Den svenska professorn skakar av sig bråket med JD Vance och kommenterar Trump. ”Som att hantera en liten pojke”, är betyget.

Han är ekonomiprofessor och Rysslands-expert. Anders Åslund, bosatt i Washington sedan 1994 men ursprungligen från Karlskoga, har en lång diplomatisk karriär bakom sig. Kuwait, Polen Genève och Moskva vid bland posteringarna.

I dag är han senior fellow på tankesmedjan Frivärld och adjungerad professor vid Georgetown University.

73-åringen är specialist på Ryssland, Ukraina och Östeuropa, var ekonomisk rådgivare åt Rysslands regering 1991-1994 och åt Ukrainas regering 1994-1997.

I dag är han inte önskvärd i Ryssland, persona non grata, och dessutom för en vecka sedan föremål för en offentlig utskällning av USA.s vicepresident JD Vance.

Förvånad över attacken

Åslund kritiserade det då kommande mötet mellan Donald Trump och Vladimir Putin och blev då attackerad av Vance på X.

”Språket är ju inte förvånansvärt, men att han går och attackerar mig. Då måste jag ha stört dem lite mer än jag trodde”, säger Åslund hos KT-Kuriren.

Mötet i Alaska blev som Anders Åslund förutspått.

”Mötet i Alaska var ju rätt förskräckligt. Det var som om Trump var Putins tjänare och han var helt underdånig. Däremot var mötet med de europeiska ledarna i måndags en positiv överraskning. Så det stärker snarast intrycket att Trump påverkas av den som han sist har talat med och inte har några fasta uppfattningar”, kommenterar professorn.

Leker tittut? Smicker och hot är det enda som fungerar mot Donald Trump, säger Anders Åslund, som menar att Trump är ”som en liten pojke”. (Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP-TT)
Hot och smicker fungerar

Åslund, som följer kriget i Ukraina noga och fortfarande är där minst en gång per år, anser att USA bör göra mer för landet.

Men för att lyckas att få med sig Donald Trump verkar det bara finnas två sätt, enligt Anders Åslund.

”Det såg vi framför allt vid Nato-toppmötet att det som gick hem med Trump, det var smicker. Likaså när von der Leyen hälsade på honom i Skottland. Så det enda sättet att tala med Trump verkar vara att antingen riktigt hota honom, som kineserna gör, men då måste man ha något att sätta emot. Eller så är det med smicker.”

Sammanfattningen?

”Det är som att hantera en liten pojke.”

Tror inte på något möte

Något möte mellan Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj tror Anders Åslund inte på.

”De har träffats en enda gång och det var i Frankrike i december 2019. Då såg Putin uppenbarligen att han inte kunde lura Zelenskyj och därför vill han inte träffa honom igen. Det var likadant med Porosjenko och Jusjtjenko.”

Det är två tidigare presidenter i Ukraina.

”Så att det ska bli något möte finner jag uteslutet. Putin kommer inte vara beredd att möta honom”, avslutar Anders Åslund.

Donald TrumpRysslandUkrainaUSA
Torbjörn Karlgren
