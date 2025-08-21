Svensken efter attacken: "Trump som en liten pojke"

Han är ekonomiprofessor och Rysslands-expert. Anders Åslund, bosatt i Washington sedan 1994 men ursprungligen från Karlskoga, har en lång diplomatisk karriär bakom sig. Kuwait, Polen Genève och Moskva vid bland posteringarna.

I dag är han senior fellow på tankesmedjan Frivärld och adjungerad professor vid Georgetown University.

73-åringen är specialist på Ryssland, Ukraina och Östeuropa, var ekonomisk rådgivare åt Rysslands regering 1991-1994 och åt Ukrainas regering 1994-1997.

I dag är han inte önskvärd i Ryssland, persona non grata, och dessutom för en vecka sedan föremål för en offentlig utskällning av USA.s vicepresident JD Vance.

Förvånad över attacken

Åslund kritiserade det då kommande mötet mellan Donald Trump och Vladimir Putin och blev då attackerad av Vance på X.

”Språket är ju inte förvånansvärt, men att han går och attackerar mig. Då måste jag ha stört dem lite mer än jag trodde”, säger Åslund hos KT-Kuriren.

Mötet i Alaska blev som Anders Åslund förutspått.

”Mötet i Alaska var ju rätt förskräckligt. Det var som om Trump var Putins tjänare och han var helt underdånig. Däremot var mötet med de europeiska ledarna i måndags en positiv överraskning. Så det stärker snarast intrycket att Trump påverkas av den som han sist har talat med och inte har några fasta uppfattningar”, kommenterar professorn.

