Fiasko: Mer EU-pengar till Ryssland än Ukraina

Rysslands export till EU större än stödet till Ukraina

Flera aktuella rapporter ger en samstämmig bild. En analys från Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), publicerad i april 2025, visar att EU under det tredje krigsåret importerade ryska fossila bränslen för mer än 18,7 miljarder euro.

Det alltså mer än vad som gick till Ukraina i direkta stödprogram under samma period.

Handelshögskolan i Stockholm, genom sitt SITE-institut, har i en färsk rapport till regeringen bekräftat att EU:s energiköp fortfarande är en ”betydande pelare” i den ryska krigsekonomin.

“Så länge dessa flöden fortsätter undermineras varje politiskt budskap om stöd till Ukraina”, säger SITE-ekonomen Anders Åslund.

Pressen ökar på Bryssel

Flera röster inom EU-parlamentet kräver nu krafttag. Dels en hårdare tillämpning av existerande sanktioner, men också utökad kontroll av energiflöden via tredjeland – och full transparens över vem som köper vad.

“Det handlar inte bara om pengar. Det handlar om politisk trovärdighet”, sade den tyska parlamentsledamoten Viola von Cramon nyligen i ett anförande i Strasbourg.

Även medborgaropinionen börjar svänga. Enligt en undersökning från European Council on Foreign Relations anser en majoritet av EU-medborgare att rysk energi borde förbjudas helt, oavsett konsekvenser för priset.

Men trots pressen går det långsamt. Importvolymerna har visserligen minskat jämfört med tiden före invasionen. Men beroendet finns kvar och med det, pengaflödet.

Frågan många nu ställer sig: Hur länge kan EU tala om principer – och samtidigt betala för att undergräva dem?

