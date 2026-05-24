Ringhals 4 på halvfart: Påverkar elpriset

Redan nu är hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer stängda för underhåll. Att även Ringhals 4 går ner på halvfart håller de redan höga elpriserna uppe, framförallt i södra Sverige, menar Patrik Södersten, elprisexpert på Fortum.

När vi inte har de här stora kärnkraftverken i gång är vi väldigt väderberoende, säger han.

Störst blir påverkan på elpriserna i sydligaste Sverige. Där är de redan ovanligt höga, bland annat på grund av låga vattennivåer.

Där sticker priset iväg till 74 öre i morgon, jämfört med 19 öre i dag, vilket delvis beror på problemen i Ringhals 4, säger han.

Han är inte orolig för avbrottet i Ringhals 4 – just nu.

Men om problemen drar ut på tiden, kan det bli en perfekt storm.

Anledningen till produktionsavbrottet i Ringhals 4 är ett läckage av vatten i den ena generatorn.

Ringhals 3 är sedan början av maj avställd för årliga underhållsarbeten.