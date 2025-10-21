Trump vill få kriget överstökat snabbt genom att Ukraina ger upp Donbas-regionen till Ryssland. EU nobbar dock den planen och backar upp Ukraina som nu måste hitta nya sätt att hålla fast vid sina gränser.
EU nobbar Trumps plan – Ukraina måste behålla sina gränser
Mest läst i kategorin
Hemliga Hitler-hyllningar chockar USA: "Förnedrar oss alla"
Unga republikaner fick sina chattar läckta, och de grova meddelandena väckte anstöt hos många. Men vicepresidenten menar att det bara handlar om “dumma skämt”. En omfattande chattläcka har utlöst en intensiv politisk debatt i USA. Tusentals meddelanden mellan ledande medlemmar i flera delstatliga Young Republican-grupper visar hur unga partiföreträdare använt rasistiska, antisemitiska och homofoba uttryck. …
EU har fått nog: Dags att borda skuggflottan
Med hjälp skuggflottan har Ryssland kunnat leverera råvaror över hela världen mitt framför näsan på väst. EU verkar ha fått nog av det. Olja och gas är i någon mån grundbulten i den ryska ekonomin. Därför har man upprättat skuggflottan, fartyg som fraktar ryska varor utan att gå under rysk flagg. Genom att ständigt dölja …
Forskare: Klimatförändringar inte bara negativt
En ny forskningsstudie visar att vissa delar av jorden kan få mer regn som följd av klimatförändringarna. Och det kan vara positivt. Klimatförändringarna leder till värmeböljor, dyrare mat och, i vissa fall, mer regn. Det sistnämnda behöver inte bara vara negativt, menar forskarna. Kan få betydligt mer regn Sedan 1920 har den enorma, karga Saharaöknen …
Ukraina kan bli EU-medlem – utan rösträtt
Majoriteten av alla EU-länder vill göra Ukraina till medlem i unionen, men motvilliga länder bromsar processen. Nu diskuteras en ny lösning för att runda problemet. Det råder sedan länge tuffa förhandlingarna om att ta in länder som Ukraina och Moldavien. Länder som Sverige och Österrike vill gärna utvidga unionen, men processen har blockerats av Ungern …
Italien levererar råmaterial till Rysslands missiler
Italien stöder den ryska krigsmaskinen visar nya uppgifter. Det sker fortsatt genom export av råmaterial till bland annat Rysslands missiler. Det är Ukrainas ekonomiska säkerhetsråd (ESCU) som ligger bakom de nya uppgifterna som fastställer att Italien är Rysslands näst största leverantör av epoxiharts, som även kallas epoxi, efter Kina. Råmaterial till ryska missiler Epoxi används …
Det råder något av en dragkamp kring Ukraina, där Trump snabbt vill se ett slut på kriget genom att Ukraina avsätter sig delar av landet, framför allt Donbas-regionen.
På andra sidan står givetvis Ukraina som pressas allt hårdare av den ryska krigsmaskinen, och EU som stöttar så gott det nu går.
Trump träffar Putin
Trump ska träffa Putin i ungerska Budapest inom ett par veckor och då vill Trump kunna lägga en klar fredsplan på bordet.
Därför pressar han nu Ukraina att ge med sig, eftersom det är det enda sättet att få slut på det blodiga kriget – åtminstone i hans ögon.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
EU nobbar Trumps förslag
Att ge upp Donbas-regionen för att få slut på kriget är dock en idé som EU nobbar.
En som inte håller tillbaka i kritiken är EU:s representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, och Estlands tidigare premiärminister Kaja Kallas.
”Om vi bara ger bort territorierna ger det ett budskap till alla att man bara kan använda våld mot sina grannar och få vad man vill”, uppgav hon vid ett möte i Luxemburg på måndagen.
Fel väg att gå
Att ge med sig till personer som Putin är inte rätt väg att gå menar Kallas, enligt Politico.
”Jag tycker att det här är väldigt farligt. Det är därför vi har internationell lag på plats, så att ingen gör det.”
Vid samma möte befann sig även Litauens utrikesminister Kęstutis Budrys och han var heller inte nådig i kritiken, uppger Euronews vidare.
Mötet borde inte vara möjligt
Att Putin bjuds in till Ungern för att träffa Trump borde inte ens vara möjligt menar Kęstutis Budrys.
“Vi måste hålla fast vid de europeiska principer som vi alla är överens om, och den enda platsen för Putin i Europa är i Haag framför domstolen och inte i någon av våra huvudstäder.”
Utrikesministern fortsatte:
“Det finns ingen plats för krigsförbrytare i Europa”.
Att Trump dessutom har en tendens att ändra sig väldigt ofta och snabbt gör inte saken bättre, när Europa försöker förbereda sig på ett utfall vid det kommande Budapest-mötet.
Europa måste stå starkt
Allt kan hända men Europa måste stå starkt framöver, även utan USA vid sin sida, menar Finlands utrikesminister Elina Valtonen.
“I slutändan kan ingen bestämma vad som ligger inom Europas beslutsfattande makt”, uppgav hon vid mötet i Luxemburg.
EU vill nu använda Rysslands frysta tillgångar och ge Ukraina ett lån på 140 miljarder euro för att kunna stå på egna ekonomiska ben genom kriget.
Samtidigt kommer nästa stora sanktionspaket mot Kreml att rullas ut inom kort.
Läs även:
Italien levererar råmaterial till Rysslands missiler. Dagens PS
Svårt för Ukraina och Ryssland att hitta soldater. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
EU nobbar Trumps plan – Ukraina måste behålla sina gränser
Trump vill få kriget överstökat snabbt genom att Ukraina ger upp Donbas-regionen till Ryssland. EU nobbar dock den planen och backar upp Ukraina som nu måste hitta nya sätt att hålla fast vid sina gränser. Det råder något av en dragkamp kring Ukraina, där Trump snabbt vill se ett slut på kriget genom att Ukraina …
Rotavdraget höstens stora snackis – som alla vill utnyttja
Rotavdraget står i fokus under hösten sedan det åter igen sänks vid årsskiftet. Nu gäller det att passa på att utnyttja avdraget eller varför inte investera i bolag som gynnas. Rotavdraget sänks vid årsskiftet, efter en höjning från 30 till 50 procent i maj. Utnyttja rotavdraget Från januari är det åter igen 30 procent som …
Molntjänster: Europa måste klippa beroendet av USA
Måndagens driftstopp hos Amazon Web Services påverkar bolag i Europa och Sverige som är alltför beroende av molntjänster i USA. Det beroendet måste nu klippas av enligt experter. Amazon Web Services (AWS), som är en av världens ledande leverantörer av molntjänster, rapporterade ett större driftsavbrott tidigt på måndagsmorgonen som fick konsekvenser för dussintals populära webbplatser …
Nytt blodtest hittar 50 cancertyper – stort genombrott
En ny studie i Nordamerika har följt tusentals patienter, där ett blodtest hittar över 50 olika cancertyper. Testet påskyndar därmed diagnosen. Studien har följt 25 000 vuxna i USA och Kanada där det står klart att blodtestet kan identifiera över 50 cancertyper, varav tre fjärdedelar inte har någon typ av screeningprogram, enligt BBC. Blodtest upptäcker …
Stegras kris: Nu lämnar ordföranden
Krisen för gröna stål-projektet Stegra växer. Nu kommer första offret när styrelseordföranden Harald Mix får lämna. Grönt stål-projektet Stegra är så ekonomiskt utsatt att slutet kan vara nära, skrev Financial Times förra veckan och drog paralleller till Northvolt. FT konstaterade att Stegra slåss mot ett finansieringsunderskott som tredubblats på kort tid och just nu är …