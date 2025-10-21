När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

EU nobbar Trumps förslag

Att ge upp Donbas-regionen för att få slut på kriget är dock en idé som EU nobbar.

En som inte håller tillbaka i kritiken är EU:s representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, och Estlands tidigare premiärminister Kaja Kallas.

”Om vi ​​bara ger bort territorierna ger det ett budskap till alla att man bara kan använda våld mot sina grannar och få vad man vill”, uppgav hon vid ett möte i Luxemburg på måndagen.

Fel väg att gå

Att ge med sig till personer som Putin är inte rätt väg att gå menar Kallas, enligt Politico.

”Jag tycker att det här är väldigt farligt. Det är därför vi har internationell lag på plats, så att ingen gör det.”

Vid samma möte befann sig även Litauens utrikesminister Kęstutis Budrys och han var heller inte nådig i kritiken, uppger Euronews vidare.

Mötet borde inte vara möjligt

Att Putin bjuds in till Ungern för att träffa Trump borde inte ens vara möjligt menar Kęstutis Budrys.

“Vi måste hålla fast vid de europeiska principer som vi alla är överens om, och den enda platsen för Putin i Europa är i Haag framför domstolen och inte i någon av våra huvudstäder.”

Utrikesministern fortsatte:

“Det finns ingen plats för krigsförbrytare i Europa”.

Att Trump dessutom har en tendens att ändra sig väldigt ofta och snabbt gör inte saken bättre, när Europa försöker förbereda sig på ett utfall vid det kommande Budapest-mötet.

I mitten av augusti träffades Vladimir Putin och Donald Trump i Alaska. Den här gången ligger mötesplatsen i Europa. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT).

Europa måste stå starkt

Allt kan hända men Europa måste stå starkt framöver, även utan USA vid sin sida, menar Finlands utrikesminister Elina Valtonen.

“I slutändan kan ingen bestämma vad som ligger inom Europas beslutsfattande makt”, uppgav hon vid mötet i Luxemburg.

EU vill nu använda Rysslands frysta tillgångar och ge Ukraina ett lån på 140 miljarder euro för att kunna stå på egna ekonomiska ben genom kriget.

Samtidigt kommer nästa stora sanktionspaket mot Kreml att rullas ut inom kort.

