Dagens PS
Dagensps.se
Världen

EU nobbar Trumps plan – Ukraina måste behålla sina gränser

Ryska soldater som krigar i Donbas-regionen. Trump vill att Ryssland behåller området, något som EU och Ukraina nobbar.
Ryska soldater som krigar i Donbas-regionen. Trump vill att Ryssland behåller området, något som EU och Ukraina nobbar. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Trump vill få kriget överstökat snabbt genom att Ukraina ger upp Donbas-regionen till Ryssland. EU nobbar dock den planen och backar upp Ukraina som nu måste hitta nya sätt att hålla fast vid sina gränser.

Det råder något av en dragkamp kring Ukraina, där Trump snabbt vill se ett slut på kriget genom att Ukraina avsätter sig delar av landet, framför allt Donbas-regionen.

På andra sidan står givetvis Ukraina som pressas allt hårdare av den ryska krigsmaskinen, och EU som stöttar så gott det nu går.

Trump träffar Putin

Trump ska träffa Putin i ungerska Budapest inom ett par veckor och då vill Trump kunna lägga en klar fredsplan på bordet.

Därför pressar han nu Ukraina att ge med sig, eftersom det är det enda sättet att få slut på det blodiga kriget – åtminstone i hans ögon.

EU nobbar Trumps förslag

Att ge upp Donbas-regionen för att få slut på kriget är dock en idé som EU nobbar.

En som inte håller tillbaka i kritiken är EU:s representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, och Estlands tidigare premiärminister Kaja Kallas.

”Om vi ​​bara ger bort territorierna ger det ett budskap till alla att man bara kan använda våld mot sina grannar och få vad man vill”, uppgav hon vid ett möte i Luxemburg på måndagen.

Fel väg att gå

Att ge med sig till personer som Putin är inte rätt väg att gå menar Kallas, enligt Politico.

”Jag tycker att det här är väldigt farligt. Det är därför vi har internationell lag på plats, så att ingen gör det.”

Vid samma möte befann sig även Litauens utrikesminister Kęstutis Budrys och han var heller inte nådig i kritiken, uppger Euronews vidare.

Mötet borde inte vara möjligt

Att Putin bjuds in till Ungern för att träffa Trump borde inte ens vara möjligt menar Kęstutis Budrys.

“Vi måste hålla fast vid de europeiska principer som vi alla är överens om, och den enda platsen för Putin i Europa är i Haag framför domstolen och inte i någon av våra huvudstäder.”

Utrikesministern fortsatte:

“Det finns ingen plats för krigsförbrytare i Europa”.

Att Trump dessutom har en tendens att ändra sig väldigt ofta och snabbt gör inte saken bättre, när Europa försöker förbereda sig på ett utfall vid det kommande Budapest-mötet.

ungern
I mitten av augusti träffades Vladimir Putin och Donald Trump i Alaska. Den här gången ligger mötesplatsen i Europa. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT).

Europa måste stå starkt

Allt kan hända men Europa måste stå starkt framöver, även utan USA vid sin sida, menar Finlands utrikesminister Elina Valtonen.

“I slutändan kan ingen bestämma vad som ligger inom Europas beslutsfattande makt”, uppgav hon vid mötet i Luxemburg.

EU vill nu använda Rysslands frysta tillgångar och ge Ukraina ett lån på 140 miljarder euro för att kunna stå på egna ekonomiska ben genom kriget.

Samtidigt kommer nästa stora sanktionspaket mot Kreml att rullas ut inom kort.

Läs även:

EUFredRysslandUkrainaVladimir Putin
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

