Nya svenska vapnet mot drönare

Versioner med sprängverkan

”De har varken raketmotor eller sprängverkan, så att kalla dem ”missiler” vore missvisande. Interceptorn drivs med elmotor och propeller och har utfällbara vingar, och slår ut sitt mål med kinetisk verkan. Men vi utvecklar även versioner med sprängverkan”, säger Nicholas Högasten.

Interceptorn beräknar lämplig bana utifrån de koordinater radarsystemet levererar. När den närmar sig målet tar dess egna målsökare över, och med två batterier kan den, om det behövs, jaga sitt mål i mer än tio minuter.

Den kan antingen fjärrstyras eller operera autonomt, vilket innebär att systemet fungerar även om gps- och radiosystem skulle ha störts ut.

”Målet fastställs före avfyrningen, sedan sköter den sig själv”, förklarar Nicholas Högasten.

Tillsammans med Volvo Defense planerar man nu ett koncept för oskyddade, militära lastbilstransporter.

Fler applikationer

”Vi ser fler applikationer för Viprosystemet. Man kan tänka sig att skydda samhällskritisk infrastruktur och sjöfart, och även stridsvagnar och andra militära fordon som vi förr trodde var närmast oförstörbara. I Ukraina ser vi att de inte längre är det, på grund av utvecklingen av FPV-drönare”, säger NAD:s affärsdirektör Jens Holzapfel.

”FPV” är ”First Person View”, en drönare utrustad med kamera som överför bilder eller video i realtid.

Prototyptillverkning för tester och demonstrationer gör företaget i sina egna lokaler i Solna.

”Nu förbereder vi en investeringsrunda för att gå upp i fullskalig produktion, och tittar på lämpliga platser. Vi vill tillverka stora volymer till låg kostnad, och så långt som möjligt med komponenter´ från hyllan´. Vi tittar på nordiska och europeiska leverantörer i första hand,” förklarar Jens Holzapfel.

