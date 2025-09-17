Ukrainska drönarattacker slår allt hårdare mot rysk oljeindustri. Nu varnar statliga Transneft för att produktionen kan behöva minskas.
Ukrainas drönare kan tvinga Ryssland att dra ner på oljan
Mest läst i kategorin
Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: "Ruskigt innovativ"
Stockholms Handelskammare har släppt en ny rapport där man kartlägger huvudstadens betydelse för svensk ekonomi och konkurrenskraft. När det kommer till innovation är huvudstaden bäst i klassen men Handelskammarens ser också ett antal förbättringsområden för våra politiker att ta tag i för att dra ännu större nytta av Sveriges tillväxtmotor. Läs även: Styrkebeskedet: Lovande trend …
Elon Musk på väg att ta tillbaka sina miljarder
Teslas vd Elon Musk är nära att ta tillbaka de tiotals miljarder dollar han förlorade under den massiva bojkotten mot den amerikanska elbilstillverkaren. Musks tvivelaktiga politiska utspel när han jobbade åt Trump i Vita huset utlöste våldsamma protester världen runt och fick försäljningen av Teslas bilar att rasa till botten. För Elon Musk personligen innebar …
Swedbank övertygade: Aktien borde slå kursrekord
Aktien gick starkt fram till början av sommaren men har sedan mattats av bland annat efter svagare kvartalssiffror senast. Men nu har Swedbanks analytiker Rasmus Engberg träffat delar av bolagsledningen och känner sig övertygade att det är ett bra köpläge och sätter en riktkurs över det tidigare kursrekordet. Läs även: Ökad svensk konsumtion och hajpade …
Världens dyraste ämnen – ett kostar biljoner
De glimmar, gnistrar eller finns i mikroskopiska mängder. Ett av ämnena är så svåråtkomligt att dess värde räknas i biljoner per gram. Silver och guld i all ära, men när det gäller de verkligt sällsynta materialen blir prislappen något helt annat. Vissa ämnen kostar långt mer än diamanter och kan till och med nå svindlande …
Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: "Väldigt noga med vad vi köper"
Klassiska investmentbolaget Svolder har hittat tre nya bolag som de adderat till sin portfölj av välskötta småbolag som de tror på för lång sikt. ”Det här är typiska Svolder-bolag”, säger vd:n Tomas Risbecker i en längre intervju med Aktiespararna om investeringarna. Läs mer: Aktiechefen: Årets rally i vinnarsektorn inte över – Dagens PS Över 30 …
Ukrainas attacker mot rysk oljeinfrastruktur får nu stora konsekvenser.
Enligt uppgifter kan landets oljeproduktion snart tvingas minska, något som skulle slå direkt mot en av Kremls viktigaste inkomstkällor.
Missa inte: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: “Avkylning”. Dagens PS
Ukrainas drönarattackerna slår hårt mot raffinaderier
Rysslands oljeledningsmonopol Transneft, som ansvarar för transporten av råolja genom landets pipelinesystem, har varnat producenter för att det kan bli nödvändigt att minska produktionen om attackerna fortsätter, rapporterar Reuters med hänvisning till industrikällor.
Sedan augusti har ukrainska drönare träffat minst tio ryska raffinaderier, vilket vid ett tillfälle ledde till att den totala kapaciteten sjönk med närmare 20 procent. Förra veckan slogs även Primorsk, Rysslands största oljehamn nordväst om Sankt Petersburg, ut tillfälligt.
Två källor inom industrin säger till Reuters att Transneft redan har begränsat möjligheterna att lagra olja i pipelinesystemet. Vid ytterligare skador kan bolaget tvingas ta emot mindre olja från producenterna.
Läs också: Tre stora anledningar att satsa på gas. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
“De sanktioner som fungerar snabbast”
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har inte hymlat med syftet. Han beskriver drönarattackerna som “de sanktioner som fungerar snabbast” och pekar på den omfattande skada som redan har åsamkats.
I slutet av augusti stoppades bland annat leveranser till Ungern och Slovakien i flera dagar efter att en ukrainsk attack slagit ut en anläggning kopplad till Druzhba-ledningen, en av de viktigaste rörledningarna för rysk råolja till EU.
Och effekterna märks på hemmaplan i Ryssland. Drivmedelspriserna har skjutit i höjden och priset på grossistbensin har stigit med mer än 50 procent sedan januari. För att dämpa trycket har regeringen infört ett tillfälligt exportförbud på bensin för augusti och september, ett beslut som nu kan komma att förlängas ytterligare en månad.
Enligt The Moscow Times är det här en utveckling som slår direkt mot den ryska statskassan. Oljan står för omkring 9 procent av världens produktion och är en central inkomstkälla för Kremls krigföring.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Moskva förnekar skadorna
Officiellt har ryska myndigheter inte kommenterat omfattningen av skadorna. Transneft har kallat Reuters uppgifter “falska” och hävdar att de är en del av västvärldens informationskrig mot landet.
Trots det officiella förnekandet pekar de faktiska effekterna på motsatsen. Ett tillfälligt stopp vid landets största oljehamn, minskad raffinaderikapacitet och stigande bränslepriser tyder på att attackerna gör skillnad.
Samtidigt har Rysslands inkomster från olja och gas fallit kraftigt. Enligt Fortune minskade de i juli med 27 procent, vilket redan tvingat Moskva att börja tömma sina reservfonder för att täcka budgetunderskottet. Prognoser pekar på att dessa buffertar riskerar att ta slut redan i år.
”Den avslöjar den strukturella bräckligheten i Rysslands krigsekonomi och de växande risken för ett system som byggs på finanspolitiska buffertar och fossila bränslen”, säger Peter Frankopan vid International Institute for Strategic Studies till Fortune.
Centralbankschefen Elvira Nabiullina beskrev samtidigt utvecklingen som en avkylning snarare än en recession, men två kvartal i rad med minskad BNP pekar på att den ekonomiska situationen blir alltmer osäker.
Läs även: Världens dyraste ämnen – ett kostar biljoner. Dagens PS
Läs även: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Från boom till nedskärningar – oljebolagen bromsar in hårt
De stora oljebolagen börjar dra i handbromsen när priset på olja sjunker mot 60 dollar per fat. Företagen minskar investeringar och genomför personalnedskärningar för att möta en tuffare marknad. I USA minskade sysselsättningen inom skifferoljeindustrin med 1,7 procent under augusti, den snabbaste nedgången sedan 2022 enligt siffror från Bureau of Labor Statistics som Bloomberg tagit …
Ukrainas drönare kan tvinga Ryssland att dra ner på oljan
Ukrainska drönarattacker slår allt hårdare mot rysk oljeindustri. Nu varnar statliga Transneft för att produktionen kan behöva minskas. Ukrainas attacker mot rysk oljeinfrastruktur får nu stora konsekvenser. Enligt uppgifter kan landets oljeproduktion snart tvingas minska, något som skulle slå direkt mot en av Kremls viktigaste inkomstkällor. Missa inte: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning". …
Därför rusar Embracer på börsen
Embracer har stigit rejält på börsen under tisdagen och onsdagen. En positivt rapport som fokuserar på bolagets förväntade avknoppning tros ligga bakom. Under tisdagen så var det Embracer som var den stora vinnaren på Stockholmsbörsen där den steg med hela 4,72 procent. Under onsdagen fortsatte uppgången och runt 15:30 hade aktien stigit med ytterligare 2,3 …
Danska vapen ska kunna nå Ryssland
”Paradigmskifte”, sade statsministern. ”Vapen som aldrig ska användas”, sade utrikesministern. Nu skaffar Danmark långdistansvapen. Danmark måste ha ett försvar i form av missiler eller drönare som kan stå emot långdistanshot. Det slog Danmarks statsminister Mette Frederiksen fast vid en presskonferens onsdag.”Danmark måste för första gången bygga upp en militär kapacitet i form av långdistansvapen, precisionsvapen”, …
Svensken mitt i USA:s vaccinkrig
Han vägrade vaccinera sig mot vaccin. Och han fick sparken från Harvard. Nu sitter svenske Martin Kulldorff i USA:s högsta vaccinråd. När Donald Trump ville ha bort Robert F Kennedy Jr, som kandiderade som oberoende till presidentposten i USA, löste han det genom att erbjuda Kennedy en hög post om Trump vann valet. Kennedy hoppade …