Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Ukrainas drönare kan tvinga Ryssland att dra ner på oljan

Brandmän bekämpar en kraftig eld efter en ukrainsk drönarattack mot en oljereservoar i Rostov-regionen. Angrepp på ryska oljeanläggningar har blivit allt vanligare och kan nu tvinga Moskva att minska produktionen.
Brandmän bekämpar en kraftig eld efter en ukrainsk drönarattack mot en oljereservoar i Rostov-regionen. Angrepp på ryska oljeanläggningar har blivit allt vanligare och kan nu tvinga Moskva att minska produktionen. (Russian Emergency Ministry Press Service via AP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Ukrainska drönarattacker slår allt hårdare mot rysk oljeindustri. Nu varnar statliga Transneft för att produktionen kan behöva minskas.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Carl Bergkvist, chefsekonom på Stockholms handelskammare, tecknar en ljus bild av huvudstadens konkurrenssituation i en ny rapport.
Spela klippet

Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: "Ruskigt innovativ"

17 sep. 2025

Ukrainas attacker mot rysk oljeinfrastruktur får nu stora konsekvenser.

Enligt uppgifter kan landets oljeproduktion snart tvingas minska, något som skulle slå direkt mot en av Kremls viktigaste inkomstkällor.

ANNONS

Missa inte: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: “Avkylning”. Dagens PS

Ukrainas drönarattackerna slår hårt mot raffinaderier

Rysslands oljeledningsmonopol Transneft, som ansvarar för transporten av råolja genom landets pipelinesystem, har varnat producenter för att det kan bli nödvändigt att minska produktionen om attackerna fortsätter, rapporterar Reuters med hänvisning till industrikällor.

Sedan augusti har ukrainska drönare träffat minst tio ryska raffinaderier, vilket vid ett tillfälle ledde till att den totala kapaciteten sjönk med närmare 20 procent. Förra veckan slogs även Primorsk, Rysslands största oljehamn nordväst om Sankt Petersburg, ut tillfälligt.

Två källor inom industrin säger till Reuters att Transneft redan har begränsat möjligheterna att lagra olja i pipelinesystemet. Vid ytterligare skador kan bolaget tvingas ta emot mindre olja från producenterna.

Läs också: Tre stora anledningar att satsa på gas. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

“De sanktioner som fungerar snabbast”

ANNONS

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har inte hymlat med syftet. Han beskriver drönarattackerna som “de sanktioner som fungerar snabbast” och pekar på den omfattande skada som redan har åsamkats.

I slutet av augusti stoppades bland annat leveranser till Ungern och Slovakien i flera dagar efter att en ukrainsk attack slagit ut en anläggning kopplad till Druzhba-ledningen, en av de viktigaste rörledningarna för rysk råolja till EU.

Volodymyr Zelenskyj beskriver drönarattackerna som ”de sanktioner som fungerar snabbast”, ett sätt att slå mot rysk exportolja och Kremls krigskassa.
Volodymyr Zelenskyj beskriver drönarattackerna som “de sanktioner som fungerar snabbast”, ett sätt att slå mot rysk exportolja och Kremls krigskassa. (Foto: Heiko Junge/NTB/TT)

Och effekterna märks på hemmaplan i Ryssland. Drivmedelspriserna har skjutit i höjden och priset på grossistbensin har stigit med mer än 50 procent sedan januari. För att dämpa trycket har regeringen infört ett tillfälligt exportförbud på bensin för augusti och september, ett beslut som nu kan komma att förlängas ytterligare en månad.

Enligt The Moscow Times är det här en utveckling som slår direkt mot den ryska statskassan. Oljan står för omkring 9 procent av världens produktion och är en central inkomstkälla för Kremls krigföring.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Moskva förnekar skadorna

Officiellt har ryska myndigheter inte kommenterat omfattningen av skadorna. Transneft har kallat Reuters uppgifter “falska” och hävdar att de är en del av västvärldens informationskrig mot landet.

Trots det officiella förnekandet pekar de faktiska effekterna på motsatsen. Ett tillfälligt stopp vid landets största oljehamn, minskad raffinaderikapacitet och stigande bränslepriser tyder på att attackerna gör skillnad.

ANNONS
Centralbankschefen Elvira Nabiullina beskriver utvecklingen som en "avkylning" snarare än recession.
Centralbankschefen Elvira Nabiullina beskriver utvecklingen som en “avkylning” snarare än recession. (Foto: Russian Central Bank Press Office via AP/TT)

Samtidigt har Rysslands inkomster från olja och gas fallit kraftigt. Enligt Fortune minskade de i juli med 27 procent, vilket redan tvingat Moskva att börja tömma sina reservfonder för att täcka budgetunderskottet. Prognoser pekar på att dessa buffertar riskerar att ta slut redan i år.

”Den avslöjar den strukturella bräckligheten i Rysslands krigsekonomi och de växande risken för ett system som byggs på finanspolitiska buffertar och fossila bränslen”, säger Peter Frankopan vid International Institute for Strategic Studies till Fortune.

Centralbankschefen Elvira Nabiullina beskrev samtidigt utvecklingen som en avkylning snarare än en recession, men två kvartal i rad med minskad BNP pekar på att den ekonomiska situationen blir alltmer osäker.

Läs även: Världens dyraste ämnen – ett kostar biljoner. Dagens PS

Läs även: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DrönareEkonomiOljaRysslandUkraina
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS