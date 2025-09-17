Ukrainas drönare kan tvinga Ryssland att dra ner på oljan

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

“De sanktioner som fungerar snabbast”

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har inte hymlat med syftet. Han beskriver drönarattackerna som “de sanktioner som fungerar snabbast” och pekar på den omfattande skada som redan har åsamkats.

I slutet av augusti stoppades bland annat leveranser till Ungern och Slovakien i flera dagar efter att en ukrainsk attack slagit ut en anläggning kopplad till Druzhba-ledningen, en av de viktigaste rörledningarna för rysk råolja till EU.

Volodymyr Zelenskyj beskriver drönarattackerna som “de sanktioner som fungerar snabbast”, ett sätt att slå mot rysk exportolja och Kremls krigskassa. (Foto: Heiko Junge/NTB/TT)

Och effekterna märks på hemmaplan i Ryssland. Drivmedelspriserna har skjutit i höjden och priset på grossistbensin har stigit med mer än 50 procent sedan januari. För att dämpa trycket har regeringen infört ett tillfälligt exportförbud på bensin för augusti och september, ett beslut som nu kan komma att förlängas ytterligare en månad.

Enligt The Moscow Times är det här en utveckling som slår direkt mot den ryska statskassan. Oljan står för omkring 9 procent av världens produktion och är en central inkomstkälla för Kremls krigföring.

Moskva förnekar skadorna

Officiellt har ryska myndigheter inte kommenterat omfattningen av skadorna. Transneft har kallat Reuters uppgifter “falska” och hävdar att de är en del av västvärldens informationskrig mot landet.

Trots det officiella förnekandet pekar de faktiska effekterna på motsatsen. Ett tillfälligt stopp vid landets största oljehamn, minskad raffinaderikapacitet och stigande bränslepriser tyder på att attackerna gör skillnad.

Centralbankschefen Elvira Nabiullina beskriver utvecklingen som en “avkylning” snarare än recession. (Foto: Russian Central Bank Press Office via AP/TT)

Samtidigt har Rysslands inkomster från olja och gas fallit kraftigt. Enligt Fortune minskade de i juli med 27 procent, vilket redan tvingat Moskva att börja tömma sina reservfonder för att täcka budgetunderskottet. Prognoser pekar på att dessa buffertar riskerar att ta slut redan i år.

”Den avslöjar den strukturella bräckligheten i Rysslands krigsekonomi och de växande risken för ett system som byggs på finanspolitiska buffertar och fossila bränslen”, säger Peter Frankopan vid International Institute for Strategic Studies till Fortune.

Centralbankschefen Elvira Nabiullina beskrev samtidigt utvecklingen som en avkylning snarare än en recession, men två kvartal i rad med minskad BNP pekar på att den ekonomiska situationen blir alltmer osäker.

