Listan: OS-sponsorer och klimathot

Sommarens OS i Paris slår rekord. För det mesta positiva, i några fall motsatsen.

De resurser som läggs på övervakning och polisiära insatser sätter ett rekord de flesta skulle vilja se slapp slås.

Ett annat handlar om sponsring och klimatförstörande företag. I en ny rapport – ”Polluters on the Podium”, alltså ”Förorenare på prispallen” – konstaterar New Weather Institute att sommar-OS slår rekord när det gäller att ”sporttvätta”, det vill säga använda idrotten för att skyla över negativa faktorer.

Toyota ”vinnare”

New Weather Institute redovisar de mest klimatförorenade sponsorerna i Paris OS 2024.

Institutet jämför de självrapporterade utsläppen från dessa sponsorer för att se vilka som står för de största utsläppen av växthusgaser.

I toppen på den listan finns Toyota, Procter & Gamble och Samsung.

”Den guldmedaljvinnande förorenaren Toyota rapporterar inte bara mycket högre koldixodutsläpp än den olympiska värdnationen Frankrike. Den släpper även ut mer än alla utom elva av de länder som deltar i OS i år”, skriver New Weather Institute.