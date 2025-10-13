Så ska PFAS-gifterna stoppas

PFAS är ett samlingsnamn fär mer än 10 000 ämnen med en bred användning i hushåll och samhälle.

PFAS finns inte naturligt i miljön utan är syntetiskt framställda ämnen och används exempelvis i kläder, elektronik, förpackningar, kosmetika, stekpannor och en lång rad olika industriella processer.

“Höga halter av PFAS ger fler missfall”. Dagens PS

Omfattande problem

Vissa PFAS är misstänkt cancerframkallande, kan orsaka fosterskador och ge skador på immunförsvar och inre organ. Andra kan vara hormonstörande och orsaka allvarliga skador i miljön. Dessutom är PFAS-ämnen extremt svåra att bryta ner i naturen.

Nu har Sverige agerat tillsammans med Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland för att arbeta fram en lagändring.

Ett 3 000-sidor långt förslag finns, som går ut på att lagstifta om hela gruppen PFAS-ämnen samtidigt och inte som man tidigare gjort förbjuda ett ämne i taget.