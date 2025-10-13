Sverige och fyra andra länder lägger gemensamt fram förslag till hur PFAS-ämnen ska stoppas i så hög grad som möjligt.
Så ska PFAS-gifterna stoppas
PFAS är ett samlingsnamn fär mer än 10 000 ämnen med en bred användning i hushåll och samhälle.
PFAS finns inte naturligt i miljön utan är syntetiskt framställda ämnen och används exempelvis i kläder, elektronik, förpackningar, kosmetika, stekpannor och en lång rad olika industriella processer.
“Höga halter av PFAS ger fler missfall”. Dagens PS
Omfattande problem
Vissa PFAS är misstänkt cancerframkallande, kan orsaka fosterskador och ge skador på immunförsvar och inre organ. Andra kan vara hormonstörande och orsaka allvarliga skador i miljön. Dessutom är PFAS-ämnen extremt svåra att bryta ner i naturen.
Nu har Sverige agerat tillsammans med Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland för att arbeta fram en lagändring.
Ett 3 000-sidor långt förslag finns, som går ut på att lagstifta om hela gruppen PFAS-ämnen samtidigt och inte som man tidigare gjort förbjuda ett ämne i taget.
5 600 kommentar om förslaget
2023 lämnade länderna initialt in sitt förslag till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.
”I samrådet som följde kom det in över 5 600 kommentarer från intressenter, vilket är rekordmånga. Vi fem länder har gått igenom och bedömt alla kommentarer och arbetat in dem i det slutgiltiga förslaget”, berättar Jenny Ivarsson, projektledare och expert på PFAS hos Kemikalieinspektionen.
Larmet: För mycket PFAS i svenska kräftor. Dagens PS
Kortrapport om läget
För att göra det omfattande förslaget enklare att ta till sig har man nu sammanfattat arbetet i en kortrapport, där det framgår vilka undantag de fem länderna föreslår och vilka användningar som tillkommit efter samrådet.
”Samrådet har varit mycket betydelsefullt för hur förslaget nu ser ut, eftersom vi fått ta del av mycket ny kunskap om hur PFAS används”, säger Jenny Ivarsson.
Nästa steg för att få en begränsning om PFAS på plats är att Echas vetenskapliga kommittéer ska göra klart sina utvärderingar.
Deras yttranden och det uppdaterade förslaget skickas till EU-kommissionen för beslut, dock troligen inte förrän i slutet av nästa år.
PFAS-larm: “Förbjud vatten på flaska”. Dagens PS
