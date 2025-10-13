Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Så ska PFAS-gifterna stoppas

Fem länder arbetar mot PFAS i nytt förslag
Krama sönder dem och låt dem försvinna. Bluewater tillhör dem som vill förbjuda allt vatten på plastflaska, efter globala PFAS-larm. (Foto: Pressbild/Olga Seifutdinova)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Sverige och fyra andra länder lägger gemensamt fram förslag till hur PFAS-ämnen ska stoppas i så hög grad som möjligt.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

PFAS är ett samlingsnamn fär mer än 10 000 ämnen med en bred användning i hushåll och samhälle.

PFAS finns inte naturligt i miljön utan är syntetiskt framställda ämnen och används exempelvis i kläder, elektronik, förpackningar, kosmetika, stekpannor och en lång rad olika industriella processer.

“Höga halter av PFAS ger fler missfall”. Dagens PS

Omfattande problem

Vissa PFAS är misstänkt cancerframkallande, kan orsaka fosterskador och ge skador på immunförsvar och inre organ. Andra kan vara hormonstörande och orsaka allvarliga skador i miljön. Dessutom är PFAS-ämnen extremt svåra att bryta ner i naturen.

Nu har Sverige agerat tillsammans med Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland för att arbeta fram en lagändring.

Ett 3 000-sidor långt förslag finns, som går ut på att lagstifta om hela gruppen PFAS-ämnen samtidigt och inte som man tidigare gjort förbjuda ett ämne i taget.

PFAS finns nästan överallt och försvinner i princip aldrig. Här kontrolleras dricksvatten. Nu lämnas ett förslag till EU om hur PFAS ska bekämpas. (Foto: Joshua A Bickel/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

5 600 kommentar om förslaget

ANNONS

2023 lämnade länderna initialt in sitt förslag till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

”I samrådet som följde kom det in över 5 600 kommentarer från intressenter, vilket är rekordmånga. Vi fem länder har gått igenom och bedömt alla kommentarer och arbetat in dem i det slutgiltiga förslaget”, berättar Jenny Ivarsson, projektledare och expert på PFAS hos Kemikalieinspektionen.

Larmet: För mycket PFAS i svenska kräftor. Dagens PS

Kortrapport om läget

För att göra det omfattande förslaget enklare att ta till sig har man nu sammanfattat arbetet i en kortrapport, där det framgår vilka undantag de fem länderna föreslår och vilka användningar som tillkommit efter samrådet.

”Samrådet har varit mycket betydelsefullt för hur förslaget nu ser ut, eftersom vi fått ta del av mycket ny kunskap om hur PFAS används”, säger Jenny Ivarsson.

Nästa steg för att få en begränsning om PFAS på plats är att Echas vetenskapliga kommittéer ska göra klart sina utvärderingar.

Deras yttranden och det uppdaterade förslaget skickas till EU-kommissionen för beslut, dock troligen inte förrän i slutet av nästa år.

PFAS-larm: “Förbjud vatten på flaska”. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EU-kommissionenKemikalierMiljögift
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS