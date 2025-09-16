Kvinnor med höga halter av PFAS i blodet är mer benägna att drabbas av upprepade missfall, enligt en ny studie som bekräftar flera tidigare.
"Höga halter av PFAS ger fler missfall"
De kallas eviga kemikalier, de mer än 10 000 miljögifter som går under namnet PFAS.
”Eviga” eftersom det tar så lång tid för dem att brytas ner. När de väl finns i dig eller i naturen, blir de kvar.
Ämnena är vatten- och fettavvisande och finns nästan överallt, som i plastförpackningar, köksredskap, kosmetika och kläder.
De senaste åren har flera studier visat att PFAS kan påverka förmågan att få barn, förutom att påverka de barn vi får.
En amerikansk studie fann att höga halter av PFAS ledde till 40 procents lägre fertilitet hos kvinnor.
Studien hävdar att PFAS kan hämma fosterutvecklingen, påverka pojkars spermier och ge lägre födelsevikt hos barn.
Ny studie ser kopplingar
Nu kommer en ny studie som kopplar höga halter av PFAS till upprepade missfall, skriver norska Forskning.
Forskarna har mätt nivåerna av 150 olika PFAS i blodet hos 200 kinesiska kvinnor. 110 av dem hade upplevt återkommande missfall, i betydelsen två eller fler med samma partner. Det här drabbar normalt mellan 1-2 procent av alla par.
Övriga kvinnor i studien bildade en kontrollgrupp av friska kvinnor med normala graviditeter, men på väg att göra abort.
Blodproverna togs efter missfallet i den ena gruppen och tidigt i graviditeten för den andra gruppen.
Högre halter av PFAS
Halterna av flera PFAS var högre hos de kvinnor som upplevt upprepade och oförklarade missfall.
Flera av de ämnen som forskarna fann höga halter av var så kallade nya PFAS. De ska ha en bättre förmåga att brytas ner och vara mindre giftiga men den lilla forskning som finns om dem pekar på en hög toxicitetsnivå, det vill säga ”giftighetsnivå”, skriver The Guardian.
”Bör följas upp”
Forskarna kan inte svara på vad det är med PFAS som kan leda till missfall, men tror att det har att göra med ämnenas hormonstörande egenskaper.
”Det här är en intressant, men ganska liten studie som bör följas upp”, säger Ida Henriette Caspersen, forskare vid Folkehelseinstituttet, hos Forskning.
Det är svårt att studera ett möjligt samband mellan PFAS och missfall, påpekar hon.
Regleringen av kemikalier i plast är också strängare i EU och Norge än i Kina.
