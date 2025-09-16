"Höga halter av PFAS ger fler missfall"

De kallas eviga kemikalier, de mer än 10 000 miljögifter som går under namnet PFAS.

”Eviga” eftersom det tar så lång tid för dem att brytas ner. När de väl finns i dig eller i naturen, blir de kvar.

ANNONS

Ämnena är vatten- och fettavvisande och finns nästan överallt, som i plastförpackningar, köksredskap, kosmetika och kläder.

De senaste åren har flera studier visat att PFAS kan påverka förmågan att få barn, förutom att påverka de barn vi får.

En amerikansk studie fann att höga halter av PFAS ledde till 40 procents lägre fertilitet hos kvinnor.

Studien hävdar att PFAS kan hämma fosterutvecklingen, påverka pojkars spermier och ge lägre födelsevikt hos barn.

Larmet: För mycket PFAS i svenska kräftor. Dagens PS

Ny studie ser kopplingar

Nu kommer en ny studie som kopplar höga halter av PFAS till upprepade missfall, skriver norska Forskning.

ANNONS

Forskarna har mätt nivåerna av 150 olika PFAS i blodet hos 200 kinesiska kvinnor. 110 av dem hade upplevt återkommande missfall, i betydelsen två eller fler med samma partner. Det här drabbar normalt mellan 1-2 procent av alla par.

Övriga kvinnor i studien bildade en kontrollgrupp av friska kvinnor med normala graviditeter, men på väg att göra abort.

Blodproverna togs efter missfallet i den ena gruppen och tidigt i graviditeten för den andra gruppen.

PFAS-larm: “Förbjud vatten på flaska”. Dagens PS