Det dolda arrangemanget: Så rundar Kina USA:s sanktioner
Amerikanska sanktioner gör det nästan omöjligt att betala Iran för dess olja. Nyckelordet är ”nästan”.
Kina har hittat vägar att göra det i ett arrangemang som hittills i huvudsak varit hemligt, skriver Wall Street Journal.
Den hemliga finansieringskanalen har inte bar gjort det möjligt att betala Iran för olja.
Det har även fördjupat de ekonomiska banden mellan Iran och Kina i andra delar.
Går via försäkringsbolag
Huvuddelarna i systemet är att iransk olja skeppas till Kina. Sedan investerar statligt stödda kinesiska företag i infrastruktur i Iran.
Betalningarna går via ett kinesiskt, statligt ägt, försäkringsbolag som anses vara världens största institut för exportkrediter.
Genom att inte gå via det internationella banksystemet har man den här vägen kunnat pumpa in cirka 8,4 miljarder dollar i betalning för olja under 2024, pengar som formellt gått till kinesiska infrastrukturprojekt i Iran.
90 procent går till Kina
Enligt USA exporterade Iran främst råolja för 43 miljarder dollar förra året och västexperter uppskattar att 90 procent av exporten går till Kina.
Landet har varit den dominerande köparen av iransk olja sedan 2018 då Donald Trump drog USA ur kärnkraftsavtalet från 2015 och återinförde amerikanska sanktioner.
Redan två veckor efter att han återvänt till Vita huset beordrade Trump ”maximalt tryck” på Iran och vägen till det var att minska Irans oljeexport till noll.
Sedan dess har USA infört sanktioner mot kinesiska individer och enheter, men utan att det påverkar Irans export till Kina.
Politiskt stöd från Kina
Samtidigt har Kina gett politiskt stöd till Iran. Förra månaden var Xi Jinping värd för Irans president Masoud Pezeshkian vid ett flernationellt toppmöte och den militärparad där även ledarna för Ryssland och Nordkorea deltog.
Kina har deklarerat att USA:s sanktioner mot Iran är olagliga, men legat lågt med att exponera sina storföretag för sanktionsrisker.
Kinas tullmyndigheter har heller inte rapporterat några köp av iransk råolja sedan 2023.
Kinas projekt kring infrastruktur i Iran har ökat sedan man skrev ett 25-årig partnerskapsavtal 2021.
Projekten är avgörande för Iran, som kämpat för att upprätthålla grundläggande tjänster, såsom vatten och el.
Iran kan även återvinna en del av sina oljeintäkter genom att köpa varor direkt i Kina.
Amerikanska tjänstemän säger att landet även lyckas föra tillbaka en del av intäkterna till sin region för användning.
”Iranska enheter förlitar sig på skuggbanknätverk för att kringgå sanktioner och flytta miljoner”, säger John K Hurley, statssekreterare i finansdepartementet, hos WSJ.
