Det dolda arrangemanget: Så rundar Kina USA:s sanktioner

Amerikanska sanktioner gör det nästan omöjligt att betala Iran för dess olja. Nyckelordet är ”nästan”.

Kina har hittat vägar att göra det i ett arrangemang som hittills i huvudsak varit hemligt, skriver Wall Street Journal.

Den hemliga finansieringskanalen har inte bar gjort det möjligt att betala Iran för olja.

Det har även fördjupat de ekonomiska banden mellan Iran och Kina i andra delar.

Går via försäkringsbolag

Huvuddelarna i systemet är att iransk olja skeppas till Kina. Sedan investerar statligt stödda kinesiska företag i infrastruktur i Iran.

Betalningarna går via ett kinesiskt, statligt ägt, försäkringsbolag som anses vara världens största institut för exportkrediter.

Genom att inte gå via det internationella banksystemet har man den här vägen kunnat pumpa in cirka 8,4 miljarder dollar i betalning för olja under 2024, pengar som formellt gått till kinesiska infrastrukturprojekt i Iran.

