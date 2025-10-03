Oljepriset rasar – trots global kapplöpning mellan Opec och världen

Oljepriset under fredagen är på väg mot den största veckovisa nedgången sedan slutet av juni, skriver Bloomberg. Ett kommande möte mellan OPEC+-länderna förväntas resultera i ytterligare produktion av olja på en redan övermättad marknad. Det spär på oron kring överutbud.

Brent steg en aning mot 65 dollar per fat på fredagen, men var fortfarande nere med cirka 8 procent för veckan.

West Texas Intermediate handlades nära 61 dollar.

Opec+ planerar att träffas på söndagen för att besluta om produktionen för november och förväntas då diskutera snabbare utbudsökningar i takt med att alliansen försöker återta marknadsandelar.

Opec gasar när oljepriset faller

Oljekartellen Opec har i flera omgångar utlovat produktionsökningar och under veckan har ryktena gått om att de tänker göra så igen.

Priset på Brent-olja de senaste sex månaderna. (Bild: Trading Economics)

OPEC+ har under de senaste åren genomfört historiskt stora produktionsneddragningar på totalt 5,85 miljoner fat per dag, fördelat på tre nivåer.

Den första nivån, 2,2 miljoner fat per dag i frivilliga nedskärningar, fasas ut helt i september.

Analytiker menar dock att Opec inte varit så bra på att leverera och ofta misslyckats att nå sina planerade höjningar. Detta då många medlemsländer redan producerar nära sin kapacitet.