Oljepriset har sjunkit under veckan som varit. Opec vill öka produktionen men frågan är om de klarar det. Samtidigt bunkrar Kina och Ryssland har problem.
Oljepriset rasar – trots global kapplöpning mellan Opec och världen
Oljepriset under fredagen är på väg mot den största veckovisa nedgången sedan slutet av juni, skriver Bloomberg. Ett kommande möte mellan OPEC+-länderna förväntas resultera i ytterligare produktion av olja på en redan övermättad marknad. Det spär på oron kring överutbud.
Brent steg en aning mot 65 dollar per fat på fredagen, men var fortfarande nere med cirka 8 procent för veckan.
West Texas Intermediate handlades nära 61 dollar.
Opec+ planerar att träffas på söndagen för att besluta om produktionen för november och förväntas då diskutera snabbare utbudsökningar i takt med att alliansen försöker återta marknadsandelar.
Från världens dyraste bolag till börsfiasko – oljejätten rasar
Läs om Saudi Aramcos aktieutveckling efter den rekordstora börsnoteringen 2019 och dess nuvarande utmaningar.
Opec gasar när oljepriset faller
Oljekartellen Opec har i flera omgångar utlovat produktionsökningar och under veckan har ryktena gått om att de tänker göra så igen.
OPEC+ har under de senaste åren genomfört historiskt stora produktionsneddragningar på totalt 5,85 miljoner fat per dag, fördelat på tre nivåer.
Den första nivån, 2,2 miljoner fat per dag i frivilliga nedskärningar, fasas ut helt i september.
Analytiker menar dock att Opec inte varit så bra på att leverera och ofta misslyckats att nå sina planerade höjningar. Detta då många medlemsländer redan producerar nära sin kapacitet.
Kina tankar och Ryssland har problem
Det som har drivit oljepriset uppåt något är dock att Kina har ett stort behov av att fylla på sina oljelager, vilket de också har gjort den senaste tiden.
Enligt Nikkei Asia har Kina fyllt på sina reserver med 150 miljoner fat bara sedan februari. Det är dels på grund av landets energibehov, men också på grund av geopolitiskt strategiska skäl där Kina förbereder sig för eventuella kriser.
Oljeproduktionen i Ryssland har också påverkats negativt av attacker från Ukraina den senaste tiden. Det innebär att raffinerade oljeprodukter blivit svårare för landet att producera, vilket också gör att priserna pressas uppåt.
Oljeförbrukningen kan komma att minska
Samtidigt finns det mycket som pekar på att behovet av olja kan sjunka framöver. I Mellanöstern har energibehovet ökat konstant bland annat för att allt fler skaffar sig luftkonditionering. Sedan 2000 har behovet tredubblats i Mellanöstern och Nordafrika.
I dag kommer mer än 90 procent av elen från naturgas och olja. Men om drygt tio år bedöms oljeandelen sjunka från 20 till 5 procent, medan naturgas väntas svara för hälften av elproduktionen.
Främst ersätts oljan med energi från naturgas och solenergi som är på frammarsch i en region som knappast har få soltimmar.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
