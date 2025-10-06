Stora oljelager – priset på väg ner?

Det finns fortfarande stora oljelager och nu kommer oljekartellen OPEC+ med Saudiarabien i spetsen öka produktionen med 137 000 fat per dag, uppger norska Dagens Næringsliv.

“137 000 fat är lägre än vad vissa hade befarat, men det är också en signal om att Saudiarabien står fast vid strategin med gradvisa, marknadsdrivna höjningar”, säger analytikern Ole-Rikard Hammer på Arctic Securities.

Oljepriset är fortfarande stabilt

Recessionshot och att världen skulle minska konsumtionen av olja har inte inträffat och priset har legat relativt stabilt under 2025 på runt 70 dollar fatet.

Oljepriserna handlas nu till cirka 64 dollar per fat, den lägsta nivån sedan maj och 14 procent lägre än vid årsskiftet.