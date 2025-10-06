Dagens PS
Råvaror

Stora oljelager – priset på väg ner?

Många oljelager är stabila och oljepriset kan vara på väg ner framöver vilket kan leda till billigare priser vid pumpen.
Många oljelager är stabila och oljepriset kan vara på väg ner framöver vilket kan leda till billigare priser vid pumpen. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Behovet av olja är fortsatt starkt, framför allt i Asien. Samtidigt är många oljelager fortsatt stora så priset kan vara på väg ner ytterligare framöver.

Det finns fortfarande stora oljelager och nu kommer oljekartellen OPEC+ med Saudiarabien i spetsen öka produktionen med 137 000 fat per dag, uppger norska Dagens Næringsliv.

“137 000 fat är lägre än vad vissa hade befarat, men det är också en signal om att Saudiarabien står fast vid strategin med gradvisa, marknadsdrivna höjningar”, säger analytikern Ole-Rikard Hammer på Arctic Securities.

Oljepriset är fortfarande stabilt

Recessionshot och att världen skulle minska konsumtionen av olja har inte inträffat och priset har legat relativt stabilt under 2025 på runt 70 dollar fatet.

Oljepriserna handlas nu till cirka 64 dollar per fat, den lägsta nivån sedan maj och 14 procent lägre än vid årsskiftet.

Priset kan sjunka framöver

Det innebär även att priset kan sjunka framöver där Ole-Rikard Hammer pratar om en “brytpunkt”.

“Det råder ingen tvekan om att det finns mer olja på marknaden”, säger han.

Stark efterfråga i Kina

Behovet av Mellanöstern-olja är fortsatt stort, framför allt i Kina.

Prisskillnaderna för denna olja har dock också blivit allt mindre den senaste veckan, i takt med den försvagning som skett för Brentolja från Nordsjön och amerikansk lättolja.

Oljelager sinar i Ryssland

Samtidigt uppger många experter att Rysslands oljeproduktion, som finansierat kriget i Ukraina, börjar avta.

De varnar för att landets lättillgängliga oljereserver snart är förbrukade vilket kan göra att Mellanöstern och USA får ännu mer makt över världens oljeaptit.

Den saudiske ledaren Mohammed bin Salman kommer snart besöka Donald Trump i USA och på schemat står oljepriserna där den amerikanske presidenten är väldigt känslig för höga bensinpriser i USA, och han kommer därmed vara mån om att pressa oljepriserna ytterligare.

Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman. (Foto: Evelyn Hockstein/AP/TT)
Läs även:

Oljepriset fortsätter nedåt. Dagens PS

Ryssland rustar statskassan mot oljeprisfall. Dagens PS

Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

