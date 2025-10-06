Behovet av olja är fortsatt starkt, framför allt i Asien. Samtidigt är många oljelager fortsatt stora så priset kan vara på väg ner ytterligare framöver.
Stora oljelager – priset på väg ner?
Mest läst i kategorin
Oljepriset rasar – trots global kapplöpning mellan Opec och världen
Oljepriset har sjunkit under veckan som varit. Opec vill öka produktionen men frågan är om de klarar det. Samtidigt bunkrar Kina och Ryssland har problem. Oljepriset under fredagen är på väg mot den största veckovisa nedgången sedan slutet av juni, skriver Bloomberg. Ett kommande möte mellan OPEC+-länderna förväntas resultera i ytterligare produktion av olja på …
Nordiskt guld för miljarder – ett par mil från ryska gränsen
Med tre startade gruvor och många fler projekt i sin pipeline är Endomines del av en ny nordisk jakt på guld – bara några mil från den ryska gränsen. “Jag tror på guld. Här finns en enorm potential som ännu inte har utnyttjats. Vi hittar nya lovande fyndigheter hela tiden”, säger gruvbolaget Endomines vd Kari Vyhtinen till …
Ryssland tvingas importera bensin från Kina efter Ukrainas fullträff
Bensinen börjar sina på sina håll i Ryssland som nu tvingas importera från bland annat Kina. Det är Ukrainas senaste stötar mot ryska energimål som ligger bakom. Ukraina har riktat in sig mot ryska energimål där en serie precisionsattacker med drönare och missiler har slagit ut över en miljon fat per dag i rysk raffinaderikapacitet. …
Guldpriset kan fortfarande ha mer att ge
Goldman Sachs höjer blicken för guldet efter oväntat starkt intresse från privata investerare. Banken ser nu större uppsida än nedåtrisk i sin prognos. Guldets rekordrally kan komma att fortsätta ett tag till. Goldman Sachs, som länge varit positiva till ädelmetallen, meddelar nu att det finns utrymme för guldet att klättra ännu högre än bankens tidigare …
Svenska guldbolagets vd om rekordfyndet: ”Gåshud"
De nya borrresultaten i Stortjärnhobben fick luttrade prospektörer som sett mycket guld att höja på ögonbrynen. Enligt Lappland Guldprospekterings vd Fredrik Johansson kan fyndet bana väg för något historiskt. ”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om det här går vägen”, säger han till Dagens PS. Bolaget har fått …
Det finns fortfarande stora oljelager och nu kommer oljekartellen OPEC+ med Saudiarabien i spetsen öka produktionen med 137 000 fat per dag, uppger norska Dagens Næringsliv.
“137 000 fat är lägre än vad vissa hade befarat, men det är också en signal om att Saudiarabien står fast vid strategin med gradvisa, marknadsdrivna höjningar”, säger analytikern Ole-Rikard Hammer på Arctic Securities.
Oljepriset är fortfarande stabilt
Recessionshot och att världen skulle minska konsumtionen av olja har inte inträffat och priset har legat relativt stabilt under 2025 på runt 70 dollar fatet.
Oljepriserna handlas nu till cirka 64 dollar per fat, den lägsta nivån sedan maj och 14 procent lägre än vid årsskiftet.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Priset kan sjunka framöver
Det innebär även att priset kan sjunka framöver där Ole-Rikard Hammer pratar om en “brytpunkt”.
“Det råder ingen tvekan om att det finns mer olja på marknaden”, säger han.
Stark efterfråga i Kina
Behovet av Mellanöstern-olja är fortsatt stort, framför allt i Kina.
Prisskillnaderna för denna olja har dock också blivit allt mindre den senaste veckan, i takt med den försvagning som skett för Brentolja från Nordsjön och amerikansk lättolja.
Oljelager sinar i Ryssland
Samtidigt uppger många experter att Rysslands oljeproduktion, som finansierat kriget i Ukraina, börjar avta.
De varnar för att landets lättillgängliga oljereserver snart är förbrukade vilket kan göra att Mellanöstern och USA får ännu mer makt över världens oljeaptit.
Den saudiske ledaren Mohammed bin Salman kommer snart besöka Donald Trump i USA och på schemat står oljepriserna där den amerikanske presidenten är väldigt känslig för höga bensinpriser i USA, och han kommer därmed vara mån om att pressa oljepriserna ytterligare.
Läs även:
Oljepriset fortsätter nedåt. Dagens PS
Ryssland rustar statskassan mot oljeprisfall. Dagens PS
Senaste nytt
Europas glaciärer smälter bort framför våra ögon
Att världens glaciärer snabbt smälter är ingen nyhet men ibland blir det extra tydligt när utvecklingen visas genom bildbevis. I Schweiz har många glaciärer försvunnit nästan helt. Precis som på många andra håll i världen smälter glaciärerna i Schweiz snabbt genom ett allt varmare klimat. Mäter utvecklingen av glaciärer Matthias Huss på Glacier Monitoring in …
Stora oljelager – priset på väg ner?
Behovet av olja är fortsatt starkt, framför allt i Asien. Samtidigt är många oljelager fortsatt stora så priset kan vara på väg ner ytterligare framöver. Det finns fortfarande stora oljelager och nu kommer oljekartellen OPEC+ med Saudiarabien i spetsen öka produktionen med 137 000 fat per dag, uppger norska Dagens Næringsliv. "137 000 fat är …
Kan Sverige bygga framtiden på försvarsbolag och privat konsumtion?
Börsbarometern är tillbaka, och det med nya spaningar från makro till aktier. Redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomiskribent David Ingnäs växlar perspektiv mellan räntebesked, konsumtion och ett Europa i gungning. Det är snart ett år sedan USA:s centralbank Fed senast sänkte styrräntan. Nästa besked väntas inom några veckor och enligt David Ingnäs är det kanske den …
Så påverkar jätteaffären det svenska spelbolaget
”Battlefield”-skaparna Dice i Stockholm blir saudiskt om det historiska uppköpet av speljätten EA går igenom. Rent finansiellt är det en dålig affär för de saudiska investerarna, enligt branschanalytikern och forskaren Joost van Dreunen. Det handlar om mjuk makt, säger han. Utköpet av Electronic Arts är ett av de största från amerikanska börsen. Bakom står en …
Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron
Under Guldbron vid nya Slussen har en av Sveriges mest talangfulla kockar, Filip Fastén, slagit upp dörrarna till en ny version av Agrikultur. Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling cyklar dit, reflekterar över platsens historia och konstaterar att maten under motorvägen är bättre än någon kunnat ana. Slussen – dramat fortsätter Börjar med Slussen. Platsen är …