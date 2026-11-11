Sju nya fängelser byggs: Här är listan över orterna

Niklas Sparw, affärsområdeschef på NCC Building Sweden, säger enligt Branschaktuellt:

Storleken på kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg adderar ytterligare dimensioner och utmaningar. NCC har bred erfarenhet av att genomföra stora projekt med hög säkerhetsklass.

Regeringen räknade i april med 540 anstaltsplatser och 180 häktesplatser i Trelleborg med verksamhetsstart år 2030, enligt ett pressmeddelande.

Antalet intagna har mer än fördubblats

Den 1 oktober 2025 satt 9 087 personer i fängelse i Sverige, jämfört med 4 231 år 2016. Beläggningen på ordinarie platser var i snitt 141 procent i fjol, enligt Brå. Charlotta Lindström, statistiker på Brå, sa i september:

Ökningen förklaras främst av de straffskärpningar som har genomförts de senaste åren.

Redan år 2023 bedömde Kriminalvården att Tidöavtalet krävde 16 nya stora anstalter, rapporterade Dagens PS.

Sverige och Estland skrev därefter i juni år 2025 under ett avtal om att personer som dömts till fängelse i Sverige ska kunna avtjäna straffet i Estland, men det krävde godkännande av båda ländernas parlament, enligt regeringen.

Det gäller upp till 600 platser i Tartu för 93 000 kronor per intagen och månad, rapporterade Dagens PS. Med alla platser belagda blir det 669,6 miljoner kronor om året.

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Hyresavtalen för de närmare 7 000 platserna godkändes mellan regeringens tillträde i oktober år 2022 och början av september, enligt Justitiedepartementet. Vilken regering som tar över ansvaret för utbyggnaden är ännu oklart.