Byggbolaget NCC går nu in i produktionsfasen för ett av Sveriges största fängelser i Trelleborg. Före valet i september godkände regeringen hyresavtal för närmare 7 000 nya platser i Kriminalvården. Vi listar orterna som får nya anstalter och platser.
Sju nya fängelser byggs: Här är listan över orterna
Anläggningen i Trelleborg ska rymma fler än 800 intagna och 600 anställda och vara klar år 2031, enligt Branschaktuellt. De första etapperna, markarbete och kulvert, har ett ordervärde på en halv miljard kronor. NCC har nu orderregistrerat totalt en miljard kronor för projektet.
Niklas Sparw, affärsområdeschef på NCC Building Sweden, säger enligt Branschaktuellt:
Storleken på kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg adderar ytterligare dimensioner och utmaningar. NCC har bred erfarenhet av att genomföra stora projekt med hög säkerhetsklass.
Regeringen räknade i april med 540 anstaltsplatser och 180 häktesplatser i Trelleborg med verksamhetsstart år 2030, enligt ett pressmeddelande.
Antalet intagna har mer än fördubblats
Den 1 oktober 2025 satt 9 087 personer i fängelse i Sverige, jämfört med 4 231 år 2016. Beläggningen på ordinarie platser var i snitt 141 procent i fjol, enligt Brå. Charlotta Lindström, statistiker på Brå, sa i september:
Ökningen förklaras främst av de straffskärpningar som har genomförts de senaste åren.
Redan år 2023 bedömde Kriminalvården att Tidöavtalet krävde 16 nya stora anstalter, rapporterade Dagens PS.
Sverige och Estland skrev därefter i juni år 2025 under ett avtal om att personer som dömts till fängelse i Sverige ska kunna avtjäna straffet i Estland, men det krävde godkännande av båda ländernas parlament, enligt regeringen.
Det gäller upp till 600 platser i Tartu för 93 000 kronor per intagen och månad, rapporterade Dagens PS. Med alla platser belagda blir det 669,6 miljoner kronor om året.
Hyresavtalen för de närmare 7 000 platserna godkändes mellan regeringens tillträde i oktober år 2022 och början av september, enligt Justitiedepartementet. Vilken regering som tar över ansvaret för utbyggnaden är ännu oklart.
Här byggs nya fängelser
Förutom det stora fängelset i Trelleborg byggs ytterligare ett antal runtom i Sverige. Se vilka som byggs och var i listan nedan. Informationen är inhämtad från regeringen, Kriminalvården och NCC.
- Norrköping: Ny anstalt i säkerhetsklass 2 med omkring 500 celler, värd omkring 5 miljarder kronor. Tilldelningen av kontraktet har överklagats och invigningen var planerad till 2032.
- Kalmar: Ny anstalt med upp till 432 platser och verksamhet från januari 2030, plus ett nytt häkte med upp till 72 platser. Anstalten ska sedan byggas ut med upp till 192 platser till sammanlagt 624 platser, med start 2032.
- Kristianstad: Ny anstalt i Vä intill den befintliga anstalten, omkring 600 nya platser i två etapper, enligt regeringen.
- Värnamo: Ny anstalt med omkring 250 platser och verksamhetsstart år 2030.
- Mariestad: Ny sluten anstalt som ska ge plats för fler än 700 intagna när den står klar 2027.
- Östersund: Ny anstalt på Frösön med upp till 100 platser som enligt beslutet skulle tas i bruk i slutet av 2026.
Här utökas antalet platser på fängelser och häkten
- Göteborg: Skogome växer från omkring 200 till 800 platser och byggs från början av 2027 till 2029.
- Tidaholm: Får upp till 288 nya platser.
- Ystad: Får 192 nya platser för kvinnor som beräknas vara klara våren 2027.
- Södertälje: Hall får 160 platser med inflyttning från 2029.
- Karlskoga: Får omkring 160 platser med inflyttning från 2029.
- Skövde: Får nytt häkte med upp till 155 platser som ska tas i bruk 2027.
- Umeå: Häktet växer med 90 platser.
- Haparanda: Får upp till 80 nya platser.
- Västervik: Får upp till 80 nya platser som ska tas i bruk under 2026.
Fler orter kan tillkomma utöver dessa. I mars inledde Kriminalvården en förstudie om ett häkte och en anstalt i Sundsvall, rapporterade SVT. En utredning för en ny anstalt med häkte i Gävle pågår också sedan 2024.
Ungdomsavdelningar på åtta anstalter
Ungdomsfängelser ersätter sluten ungdomsvård, och reformen började gälla den 1 juli 2026.
I januari 2025 planerade Kriminalvården för ungdomsavdelningar på anstalterna Kumla, Österåker, Högsbo, Rosersberg, Täby, Ystad, Skenäs och Sagsjön, enligt SVT. I februari i år hade myndigheten bekräftat att Rosersberg, Kumla och Sagsjön kan ta emot 13- till 17-åringar från den 1 juli, enligt regeringens presentation.
Enligt reformen ska barn inte vistas tillsammans med vuxna intagna. De tre anstalterna har sammanlagt något fler än 60 platser, skrev tidningen Socionomen i juni. Ytterligare omkring 150 platser planeras under 2027, enligt samma tidning.
Av dessa 60 platser finns 32 på Kumla, rapporterade TT. Jacques Mwepu, chef för Kumlaanstalten, sa då:
Vi tror dock att alla 32 platser är fullbelagda inom ett, eller två år.
Kriminalvården räknar med omkring 300 intagna under 18 år i december 2028.
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