Ryssland stör GPS-sändningar och hotar i allt större utsträckning europeisk sjöfart och flygtrafik. Nu vill EU gå på offensiven.
Så hotar ryska GPS-störningar flyg och sjöfart
När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen flög över bulgariskt luftrum söndag, utsattes flygplanet för GPS-störningar.
Von der Leyen var på en rundresa till sju medlemsstater som gränser till eller ligger nära Ryssland och Belarus. De bulgariska myndigheterna misstänker nu rysk störning bakom incidenten.
EU är sedan tidigare observant på området. I ett brev i maj 2025 rapporterade europeiska ministrar GPS-störningar och relaterade incidenter sedan 2022 i hela Östersjö-regionen, främst från Ryssland och Belarus, skriver Euronews.
Ökning ända sedan 2022
Hela Europa upplever en ökning av GPS-störningar runt Östersjön och Svarta havet, framför allt nära flygplatser och annan kritisk infrastruktur.
“Sedan krigets början och Rysslands invasion av Ukraina, sedan februari 2022, har det skett en betydande och mycket märkbar ökning av GNSS-störningar, Global Navigation Satellite System”, säger EU-kommissionens talesperson Paula Pinho.
”Nyligen har det förekommit incidenter av detta i Bulgarien och på den östra flanken, från Finland till Cypern, vilket påverkar EU-flygplan och -fartyg”, tillägger hon.
Ryssland “har störningsbaser i Kaliningrad, längs Rysslands gränser mot de baltiska staterna, och självklart även längs dess gränser mot Ukraina”, berättar David Stupples, professor i elektronik- och radioteknik vid City St George’s, University of London, hos Euronews.
85 procent av flighterna påverkas
Litauen registrerade mer än 1 000 fall av GPS-störningar i juni i år, 22 gånger fler än i juni 2024, enligt landets kommunikationsmyndighet.
I Estland påverkas 85 procent av flygningarna av GPS-störningar, enligt myndigheterna. Polen registrerade 2 732 fall av GPS-störning och relaterade händelser i januari i år.
Det finns två huvudtyper av GPS-störningar: störning och förfalskning.
“GPS-störning skapar i huvudsak radiobrus för att förhindra att mottagaren tar emot information från en satellitsignal”, berättar Tegg Westbrook, docent vid universitetet i Stavanger.
“GPS-förfalskning är mer manipulativt. Det innebär att falska signaler injiceras för att ge mottagaren vilseledande information”, tillägger han.
“I norra Norge har det förekommit mycket GPS-störning av ambulanser, flygplan och skogsbruk, hela vägen till Lettland, Litauen och Finland, där det också har haft en verklig effekt på sjöfarten”, tillägger professorn.
”Flygplan helt säkra”
Trots oron är piloter utbildade för att hantera dessa scenarier och bekanta med alternativa navigeringsmetoder.
“Reservsystem fungerar mycket bra och de är inte lika exakta som GPS, men de är rimligt noggranna. Och med markradar, som drivs av Eurocontrol över hela Europa, är flygplan helt säkra”, förklarar David Stupples.
EU:s försvarskommissionär Andrius Kubilius skriver på X att EU ska öka antalet satelliter i låg omloppsbana runt jorden för att bättre upptäcka störningar.
Även Nato arbetar för att motverka rysk störning av civila flygningar”, har generalsekreteraren Mark Rutte förklarat.
I juni skrev 13 medlemsstater till EU-kommission och krävde åtgärder. De vill framför allt att EU utvecklar alternativ till det globala navigeringssystemet och skyndar på utbyggnaden av störningssäkra tjänster.
