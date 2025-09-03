Så hotar ryska GPS-störningar flyg och sjöfart

När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen flög över bulgariskt luftrum söndag, utsattes flygplanet för GPS-störningar.

Von der Leyen var på en rundresa till sju medlemsstater som gränser till eller ligger nära Ryssland och Belarus. De bulgariska myndigheterna misstänker nu rysk störning bakom incidenten.

EU är sedan tidigare observant på området. I ett brev i maj 2025 rapporterade europeiska ministrar GPS-störningar och relaterade incidenter sedan 2022 i hela Östersjö-regionen, främst från Ryssland och Belarus, skriver Euronews.

Så ska Putin få tyst på kritiken i Ryssland. Dagens PS

Ökning ända sedan 2022

Hela Europa upplever en ökning av GPS-störningar runt Östersjön och Svarta havet, framför allt nära flygplatser och annan kritisk infrastruktur.

“Sedan krigets början och Rysslands invasion av Ukraina, sedan februari 2022, har det skett en betydande och mycket märkbar ökning av GNSS-störningar, Global Navigation Satellite System”, säger EU-kommissionens talesperson Paula Pinho.

”Nyligen har det förekommit incidenter av detta i Bulgarien och på den östra flanken, från Finland till Cypern, vilket påverkar EU-flygplan och -fartyg”, tillägger hon.

Ryssland “har störningsbaser i Kaliningrad, längs Rysslands gränser mot de baltiska staterna, och självklart även längs dess gränser mot Ukraina”, berättar David Stupples, professor i elektronik- och radioteknik vid City St George’s, University of London, hos Euronews.

ANNONS