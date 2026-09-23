Ryssland behöver nya plan – passagerarna får betala

Planen är därför att bygga egna plan.

Ska bygga i större skala

Kostnaden hamnar hos resenärerna. Rysslands transportministerium, industriministerium och den statliga försvarskoncernen Rostec diskuterar en ny avgift på flygbiljetter. Pengarna ska gå till att subventionera leasing och drift av nya rysktillverkade flygplan, rapporterar ryska medier som Interfax med hänvisning till källor med insyn i diskussionerna.

Något slutligt beslut är ännu inte fattat. Enligt uppgifterna diskuteras en avgift på upp till 500 rubel, omkring 55 kronor, för inrikesbiljetter och upp till 1 000 rubel, omkring 110 kronor, för utrikesbiljetter. En källa uppger att nivåerna i ett alternativ kan bli ännu högre, 700 respektive 2 000 rubel.

Nu ska två av de viktigaste nya modellerna, SJ-100 och MC-21, börja produceras i större skala. Enligt Interfax bygger den långsiktiga finansieringsmodellen på totalt omkring 3 000 miljarder rubel fram till 2035. Av detta behövs omkring 1 600 miljarder för att subventionera själva flygplansköpen och ytterligare 1 400 miljarder för driften.