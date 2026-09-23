Ryssland vill införa en ny avgift på flygbiljetter för att finansiera landets satsning på egna passagerarflygplan, när den gamla flottan rostar sönder.
Ryssland behöver nya plan – passagerarna får betala
Dagens PS har tidigare rapporterat om att Rysslands flygplansflotta har stora problem, då de inte kan köpa nya plan från Väst och har svårt att få tag på reservdelar till de plan som blev kvar i landet efter invasionen av Ukraina 2022.
Daniel JacobsDanielJRedigera profil
Planen är därför att bygga egna plan.
Ska bygga i större skala
Kostnaden hamnar hos resenärerna. Rysslands transportministerium, industriministerium och den statliga försvarskoncernen Rostec diskuterar en ny avgift på flygbiljetter. Pengarna ska gå till att subventionera leasing och drift av nya rysktillverkade flygplan, rapporterar ryska medier som Interfax med hänvisning till källor med insyn i diskussionerna.
Något slutligt beslut är ännu inte fattat. Enligt uppgifterna diskuteras en avgift på upp till 500 rubel, omkring 55 kronor, för inrikesbiljetter och upp till 1 000 rubel, omkring 110 kronor, för utrikesbiljetter. En källa uppger att nivåerna i ett alternativ kan bli ännu högre, 700 respektive 2 000 rubel.
Nu ska två av de viktigaste nya modellerna, SJ-100 och MC-21, börja produceras i större skala. Enligt Interfax bygger den långsiktiga finansieringsmodellen på totalt omkring 3 000 miljarder rubel fram till 2035. Av detta behövs omkring 1 600 miljarder för att subventionera själva flygplansköpen och ytterligare 1 400 miljarder för driften.
Kostar betydligt mer än Boeing
Men de ryska planen är dyra.
MC-21 uppskattas kosta 8,9–11 miljarder rubel i produktionskostnad, enligt uppgifter som återges av Meduza. Motsvarande pris för en Airbus eller Boeing hade varit ungefär 5 miljarder rubel, om ryssarna nu hade kunnat köpa dem.
För SJ-100 anges en produktionskostnad på omkring 5,4 miljarder rubel, jämfört med cirka 3 miljarder för en jämförbar Embraer E190.
Tanken är att avgiften ska vara tillfällig, i. När den ryska produktionen når större volymer och kostnaderna sjunker kan behovet av stödet försvinna efter 2030.
Det är inte första gången ryska flygresenärer får en särskild avgift på biljetten. Sedan 2025 finns även en infrastrukturavgift som ska finansiera byggande och renovering av flygplatser och flygfält.
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