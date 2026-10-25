En budförares tips om dussintals paket som levererades med olika namn till samma adress i Arizona blev starten på utredningen som avslöjade 7,6 miljoner i stölder. Nu är sex personer gripna.
Walmart-bedrägeri avslöjades med bubbelte och guldtackor
De misstänkta ska ha lagt omkring 15 500 beställningar på Walmarts hemsida med kapade konton och stulna kortnummer. Därefter ska de ha skickat varorna till Vietnam, enligt AZFamily.
Den 22 augusti hörde föraren av sig till myndigheterna. På ett par dagar hade han lämnat 30 till 50 paket till olika mottagare vid ett och samma hus. Några dagar senare anmälde en kund att hens Walmart-konto hade kapats. Enligt domstolshandlingarna var det de två anmälningarna som ledde till den två månader långa utredningen, skriver WSAW.
William Kennedy, polis i Peoria, säger enligt AZFamily:
Utan den där budföraren vet jag inte om det här hade hamnat på vår radar.
Dagens PS har tidigare skrivit om hur kortuppgifter säljs i stora partier och hur kapade konton används för att lura vänner och familj.
11 364 beställningar till sex hus
De misstänkta ska ha bytt leveransadresser för att kringgå Walmarts varningssystem för bedrägerier. Polisen kopplar 11 364 beställningar värda över 768 000 dollar, drygt 7,6 miljoner kronor, till sex hus i Mesa, Avondale, Glendale och Peoria, enligt AZFamily. Beställningarna var i snitt värda minst 670 kronor.
William Kennedy beskriver varorna, enligt WSAW:
Som en vanlig kund som köper saker till hundarna, barnen och huset.
Via bubbelteaffärer till Vietnam
Varorna ska ha passerat två bubbelteaffärer, i Peoria och Tolleson, innan de kördes till Kalifornien och skickades i containrar till Vietnam via U.S. Cargo Shipping LLC. En 30-årig man som polisen pekar ut som organisatör nekar till inblandning och säger att han bara är anställd på fraktbolaget, som han tros äga, uppger AZFamily.
Polisen har återfunnit Walmart-varor för 25 000 dollar, cirka 249 000 kronor. De har även beslagtagit 35 000 dollar, cirka 348 000 kronor, i kontanter och guldtackor för 45 000 dollar, eller 448 000 kronor. Utredarna uppskattar bedrägeriet till omkring 1,23 miljoner dollar, cirka 12,2 miljoner kronor.
De sex står anklagade för bland annat bedrägeri och identitetsstöld.
Kortbedrägerier utan fysiskt kort ökade mest
Köpen i Arizona gjordes bland annat med stulna kortnummer. Samma typ av kortbedrägerier utan fysiskt kort var den bedrägerityp som ökade mest i Sverige förra året, med 10 procent, eller motsvarande 8 867 fler anmälda brott, enligt Brå.
Upptäcker du okända köp på kortet ska du snarast anmäla det till banken, enligt lagen om betaltjänster.
Ett liknande fall finns även här i Sverige. I Malmö åtalades en man år 2022 för att ha beställt varor för 34 000 kronor i sju namntvillingars namn. Personalen på utlämningsstället ringde polisen när han kom för att hämta ut ett av paketen, rapporterade SVT.
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