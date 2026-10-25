Walmart-bedrägeri avslöjades med bubbelte och guldtackor

Den 22 augusti hörde föraren av sig till myndigheterna. På ett par dagar hade han lämnat 30 till 50 paket till olika mottagare vid ett och samma hus. Några dagar senare anmälde en kund att hens Walmart-konto hade kapats. Enligt domstolshandlingarna var det de två anmälningarna som ledde till den två månader långa utredningen, skriver WSAW.

William Kennedy, polis i Peoria, säger enligt AZFamily:

Utan den där budföraren vet jag inte om det här hade hamnat på vår radar.

Dagens PS har tidigare skrivit om hur kortuppgifter säljs i stora partier och hur kapade konton används för att lura vänner och familj.

11 364 beställningar till sex hus

De misstänkta ska ha bytt leveransadresser för att kringgå Walmarts varningssystem för bedrägerier. Polisen kopplar 11 364 beställningar värda över 768 000 dollar, drygt 7,6 miljoner kronor, till sex hus i Mesa, Avondale, Glendale och Peoria, enligt AZFamily. Beställningarna var i snitt värda minst 670 kronor.

William Kennedy beskriver varorna, enligt WSAW: