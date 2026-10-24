Här är maten dyrast och billigast i Europa

Nya hälsotipset: ”Sluta laga maten”. Dagens PS

Pris kontra köpkraft

Det ska sägas att stora delar av den statistik Euronews redovisar med uppgifter från databasen Numbeo, är ganska irrelevant.

Vad varor kostar är av begränsat intresse så länge man inte sätter priset i relation till köpkraften.

Att en 500 grams limpa kan kosta tre gånger så mycket i Danmark som i Bulgarien säger egentligen inte mycket innan man jämför danskarnas och bulgarernas köpkraft.

Enligt Numbeo sträcker sig livsmedelsindex i Europa från 57,20 i Moldavien till 189,2 i Schweiz med EU som riktmärke på 100.

Tre av de formellt dyrare länderna är nordiska. Island (183,6) är näst dyrast i Europa med Norge (154,4) på tredjeplatsen.

Hur det smakar? Inte det viktigaste med maten. Dagens PS