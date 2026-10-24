Priserna på livsmedel varierar kraftigt i Europa. Den matkasse som i snitt kostar 100 euro inom EU går på 189 euro i Schweiz.
Här är maten dyrast och billigast i Europa
Mat utgör en betydande del av hushållens utgifter i hela Europa, men kostnaden varierar stort från land till land.
Enligt Eurostat står livsmedel och alkoholfria drycker för i snitt 13,6 procent av EU-hushållens utgifter, vilket kan jämföras med 23,6 procent för boende och driftskostnader.
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Pris kontra köpkraft
Det ska sägas att stora delar av den statistik Euronews redovisar med uppgifter från databasen Numbeo, är ganska irrelevant.
Vad varor kostar är av begränsat intresse så länge man inte sätter priset i relation till köpkraften.
Att en 500 grams limpa kan kosta tre gånger så mycket i Danmark som i Bulgarien säger egentligen inte mycket innan man jämför danskarnas och bulgarernas köpkraft.
Enligt Numbeo sträcker sig livsmedelsindex i Europa från 57,20 i Moldavien till 189,2 i Schweiz med EU som riktmärke på 100.
Tre av de formellt dyrare länderna är nordiska. Island (183,6) är näst dyrast i Europa med Norge (154,4) på tredjeplatsen.
Sverige billigast i Norden
Danmark är femma med sina 128,4 och även de två nordiska länder som återstår ligger över EU-genomsnittet i prisnivå – Finland (119,7) och Sverige (116,6). Det gör trots allt att Sverige numera är det billigaste landet i Norden.
Av Europas fem största ekonomier är Frankrike dyrast när det gäller livsmedel och Spanien det enda av de fem som ligger under EU-genomsnittet.
Storbritannien, Tyskland och Italien ligger, med likartade prisnivåer, alla över EU-snittet. Generellt är livsmedel billigare i länder i Östeuropa och på Balkan.
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”Lägger mer på maten”
Ilaria Benedetti, docent vid universitetet i Tuscia, påpekar hos Euronews att även om livsmedelspriserna i vissa länder är lägre än EU-genomsnittet, lägger hushållen en större andel av sin budget på mat.
I Rumänien är livsmedel till exempel billigare, men hushållen lägger 23,1 procent av sin budget på mat och alkoholfria drycker. Även i Bulgarien ligger denna andel över 20 procent.
”Lägre priser innebär inte nödvändigtvis att varorna är mer överkomliga”, påpekar även professor Jeremiás Máté Balogh från Corvinus-universitetet.
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Livsmedelsindex i Europa
(EU-snittet 100, mätningen gjord vid mitten av 2026)
Switzerland 189,2
Island 183,6
Norge 154,4
Luxemburg 134,9
Danmark 128,4
Frankrike 127,5
Österrike 124,5
Irland 122,0
Finland 119,7
Belgien 117,6
Sverige 116,6
Nederländerna 116,4
Storbritannien 111,9
Tyskland 111,6
Italien 110,2
Malta 98,8
Estland 95,5
Slovenien 91,0
Spanien 89,7
Grekland 89,3
Tjeckien 87,6
Slovakien 6,4
Ungern 85,9
Kroatien 85,9
Lettland 83,6
Turkiet 82,1
Portugal 82,1
Litauen 81,4
Albanien 80,5
Bulgarien 76,0
Polen 70,8
Montenegro 70,3
Serbien 68,8
Bosnien Hercegovina 67,9
Rumänien 66,7
Georgien 60,6
Kosovo 60,6
Nordmakedonien 59,8
Moldavien 57,2
Ukraina 52,2(Källa: Euronews)
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