Sanktionerna tvingar Rysslands vapenkunder att betala med kontanter. Det har lett till flera uppseendeväckande försändelser till landet.
Ryssland säljer vapen för tonvis med sedlar
Ända sedan Ryssland invaderade hela Ukraina 2022 har omfattande västliga sanktioner riktats mot landet.
Ändå fortsätter Rysslands militärindustriella komplex att ta emot stora summor i utländsk valuta från vapenkunder världen över.
Hur? Konanter – i massor. Eftersom traditionella banköverföringar i stor utsträckning blockeras har betalningarna i stället förflyttats till fysiska leveranser av sedlar.
Myanmar låg bakom försändelse
Enligt tulluppgifter som analyserats av den oberoende organisationen Nordsint har ryska företag och statliga vapenkoncerner sedan 2022 tagit emot mer än ett ton sedlar från utländska försvarsministerier och relaterade aktörer.
Transaktionerna hanteras främst av statliga Rosoboronexport, som fungerar som central aktör för rysk vapenexport.
Flera länder pekas ut som återkommande leverantörer av kontanter. Från Myanmar skickades i oktober 2023 ett paket på nära 500 kilo med sedlar motsvarande omkring 50 miljoner dollar.
Betalningen beskrivs i dokument som ”lagligt betalningsmedel” och kom efter leveranser av flygplansdelar från ryska bolag.
Har tagit emot flera valutor
Myanmars militärjunta, som sedan 2021 styr landet, har fortsatt att köpa rysk utrustning trots omfattande kritik för pågående luftangrepp mot civila mål.
Även Turkmenistan har använt kontantbetalningar. Landets försvarsministerium skickade både eurosedlar och mynt till ryska bolag specialiserade på underhåll av helikoptermotorer.
Ett dotterbolag till det statliga Berievföretaget mottog dessutom sedlar motsvarande nästan 35 miljoner i dollar eller euro.
Turkiet också involverat
Till och med Turkiet, medlem i Nato, har förekommit i materialet.
Den turkiska försvarsindustrimyndigheten skickade ett paket med sedlar på drygt 23 kilo till Rosoboronexport, deklarerat till ett värde av fem miljoner.
Valutan anges inte i dokumenten, men uppgifterna antyder högre valörer i euro.
Dollar vanligt betalningsmedel
I Afrika framträder Rwanda som en betydande samarbetspartner. I januari 2024 skickade landets försvarsministerium 29 miljoner dollar i hundradollarsedlar till Ryssland.
En tidigare leverans hösten 2023 uppgick till mer än 300 kilo sedlar, även den sannolikt i amerikansk valuta.
Tvingas tillbaka till kontanter
Genom dessa transaktioner kan rysk vapenexport fortsätta generera hårdvaluta, trots att både banker och finanssystem i väst i stor utsträckning är stängda för landet, skriver finska Verkkouutiset.
Strategin visar på en återgång till ett mer fysiskt baserat betalningsflöde där tonvis av sedlar korsar gränserna för att hålla Moskvas militärindustri igång.
