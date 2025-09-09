Ryssland säljer vapen för tonvis med sedlar

Ända sedan Ryssland invaderade hela Ukraina 2022 har omfattande västliga sanktioner riktats mot landet.

Ändå fortsätter Rysslands militärindustriella komplex att ta emot stora summor i utländsk valuta från vapenkunder världen över.

Hur? Konanter – i massor. Eftersom traditionella banköverföringar i stor utsträckning blockeras har betalningarna i stället förflyttats till fysiska leveranser av sedlar.

Myanmar låg bakom försändelse

Enligt tulluppgifter som analyserats av den oberoende organisationen Nordsint har ryska företag och statliga vapenkoncerner sedan 2022 tagit emot mer än ett ton sedlar från utländska försvarsministerier och relaterade aktörer.

Transaktionerna hanteras främst av statliga Rosoboronexport, som fungerar som central aktör för rysk vapenexport.

Den ryska exporten fortsätter trots sanktioner till länder som anses vänligt sinnade till Kreml. (Foto: AP/TT).

Flera länder pekas ut som återkommande leverantörer av kontanter. Från Myanmar skickades i oktober 2023 ett paket på nära 500 kilo med sedlar motsvarande omkring 50 miljoner dollar.

Betalningen beskrivs i dokument som ”lagligt betalningsmedel” och kom efter leveranser av flygplansdelar från ryska bolag.

