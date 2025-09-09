Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ryssland säljer vapen för tonvis med sedlar

ryssland
Amerikanska dollar är en av valutorna som används för att köpa ryska vapen och annan militär utrustning. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Sanktionerna tvingar Rysslands vapenkunder att betala med kontanter. Det har lett till flera uppseendeväckande försändelser till landet.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ända sedan Ryssland invaderade hela Ukraina 2022 har omfattande västliga sanktioner riktats mot landet.

Ändå fortsätter Rysslands militärindustriella komplex att ta emot stora summor i utländsk valuta från vapenkunder världen över.

ANNONS

Hur? Konanter – i massor. Eftersom traditionella banköverföringar i stor utsträckning blockeras har betalningarna i stället förflyttats till fysiska leveranser av sedlar.

Missa inte: Brant fall för Kinas export till Ryssland. Dagens PS

Myanmar låg bakom försändelse

Enligt tulluppgifter som analyserats av den oberoende organisationen Nordsint har ryska företag och statliga vapenkoncerner sedan 2022 tagit emot mer än ett ton sedlar från utländska försvarsministerier och relaterade aktörer.

Transaktionerna hanteras främst av statliga Rosoboronexport, som fungerar som central aktör för rysk vapenexport.

Den ryska exporten fortsätter trots sanktioner till länder som anses vänligt sinnade till Kreml. (Foto: AP/TT).

Flera länder pekas ut som återkommande leverantörer av kontanter. Från Myanmar skickades i oktober 2023 ett paket på nära 500 kilo med sedlar motsvarande omkring 50 miljoner dollar.

ANNONS

Betalningen beskrivs i dokument som ”lagligt betalningsmedel” och kom efter leveranser av flygplansdelar från ryska bolag.

Missa inte: Ryska ex-presidenten: “Finland vill ha krig”. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Har tagit emot flera valutor

Myanmars militärjunta, som sedan 2021 styr landet, har fortsatt att köpa rysk utrustning trots omfattande kritik för pågående luftangrepp mot civila mål.

Även Turkmenistan har använt kontantbetalningar. Landets försvarsministerium skickade både eurosedlar och mynt till ryska bolag specialiserade på underhåll av helikoptermotorer.

Ett dotterbolag till det statliga Berievföretaget mottog dessutom sedlar motsvarande nästan 35 miljoner i dollar eller euro.

Missa inte: Kommer företagen att återvända till Ryssland? Realtid

Turkiet också involverat

Till och med Turkiet, medlem i Nato, har förekommit i materialet.

ANNONS

Den turkiska försvarsindustrimyndigheten skickade ett paket med sedlar på drygt 23 kilo till Rosoboronexport, deklarerat till ett värde av fem miljoner.

Valutan anges inte i dokumenten, men uppgifterna antyder högre valörer i euro.

Missa inte: Max ska kontrollera Ryssland till max. Dagens PS

Dollar vanligt betalningsmedel

I Afrika framträder Rwanda som en betydande samarbetspartner. I januari 2024 skickade landets försvarsministerium 29 miljoner dollar i hundradollarsedlar till Ryssland.

En tidigare leverans hösten 2023 uppgick till mer än 300 kilo sedlar, även den sannolikt i amerikansk valuta.

Missa inte: Höga bonusar pressar Rysslands krigsekonomi. Realtid

Tvingas tillbaka till kontanter

Genom dessa transaktioner kan rysk vapenexport fortsätta generera hårdvaluta, trots att både banker och finanssystem i väst i stor utsträckning är stängda för landet, skriver finska Verkkouutiset.

ANNONS

Strategin visar på en återgång till ett mer fysiskt baserat betalningsflöde där tonvis av sedlar korsar gränserna för att hålla Moskvas militärindustri igång.

Missa inte: Rysk bensinkris efter Ukrainas attacker. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
RysslandRysslands ekonomiVapen
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS