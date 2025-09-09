Rysslands tidigare president Dmitrij Medvedev trappar upp tonläget mot Finland och anklagar landet för att vilja ha krig mot Ryssland.
Ryska ex-presidenten: "Finland vill ha krig"
Det är i en lång artikel, publicerad statliga nyhetsbyrån Tass, som Dmitrij Medvedev går till attack mot Finland.
Rubriken är ”Den nya finska doktrinen: Dumhet, lögner, otacksamhet”.
Medvedev skriver att Finland efter att ha blivit Nato-medlem antagit en konfrontativ kurs och förbereder sig för krig mot Ryssland under förevändning av att bygga upp sitt försvar, refererar Yle.
En miljon soldater i Finland. Dagens PS
Kvar på maktpost
Dmitrij Medvedev tog över som president när Vladimir Putin, då ännu hindrad av rysk lag, inte kunde väljas om utan i stället formellt fick bli premiärminister.
Sedan ändrades lagen och Putin kunde återvända till den presidentpost han knappast lär ha några tankar på att lämna ifrån sig.
Medvedev är i dag vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd, även det en maktpost.
Samtidigt anses ex-presidenten ha förlorat inflytande och i takt med det blivit allt mer extrem de senaste åren.
Artikeln han nu skriver kommer efter ett besök Medvedev gjort i helgen vid rysk-finska gränsen nära Svetogorsk.
”Låter sig styras av USA”
Vid besöket betonade Medvedev att Ryssland måste bygga fler befästningar i gränsområdet.
Det är en tråd han tar upp i Tass-artikeln där den nuvarande finska ledningen anklagas för att ha förstört de goda relationerna till Ryssland och i stället låter sig styras av USA och Nato.
Den ryske ex-presidenten skriver att Nato aktivt etablerat sig i Finland till lands, sjöss och i luften, pekar på ökad militär aktivitet i Finland och nya garnisoner vid gränsen mot Ryssland.
Medvedev menar att det är ”uppenbart” mot vem de militära satsningarna riktar sig.
Beskedet: Finland kan gå under
Att Finland tillåter amerikanska trupper på sitt territorium är enligt Medvedev dessutom ett brott mot tidigare avtal och ett hot mot Rysslands säkerhet.
Finlands nuvarande politik mot Ryssland är kort och gott fientlig, historielös och otacksam, är sammanfattningen.
Sedan skruvar Medvedev upp tonen ytterligare genom att dra paralleller till de finska politikerna under andra världskriget och hur ”deras aggressiva attacker mot Ryssland slutade för dem”.
Nu riskerar Finland sin egen existens ”genom sin fientliga politik och historieförfalskning” och kan drabbas ännu hårdare än vid andra världskriget, menar Medvedev och skriver att en fortsatt finsk konfrontationskurs kan leda till Finlands undergång som stat.
