Ryska ex-presidenten: "Finland vill ha krig"

Det är i en lång artikel, publicerad statliga nyhetsbyrån Tass, som Dmitrij Medvedev går till attack mot Finland.

Rubriken är ”Den nya finska doktrinen: Dumhet, lögner, otacksamhet”.

Medvedev skriver att Finland efter att ha blivit Nato-medlem antagit en konfrontativ kurs och förbereder sig för krig mot Ryssland under förevändning av att bygga upp sitt försvar, refererar Yle.

En miljon soldater i Finland. Dagens PS

Kvar på maktpost

Dmitrij Medvedev tog över som president när Vladimir Putin, då ännu hindrad av rysk lag, inte kunde väljas om utan i stället formellt fick bli premiärminister.

Sedan ändrades lagen och Putin kunde återvända till den presidentpost han knappast lär ha några tankar på att lämna ifrån sig.

Medvedev är i dag vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd, även det en maktpost.

Samtidigt anses ex-presidenten ha förlorat inflytande och i takt med det blivit allt mer extrem de senaste åren.

ANNONS

Artikeln han nu skriver kommer efter ett besök Medvedev gjort i helgen vid rysk-finska gränsen nära Svetogorsk.

Staten köper ut kinesiskt bolag. Dagens PS