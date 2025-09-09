Brant fall för Kinas export till Ryssland

Kina har blivit en livlina för ett Ryssland som isolerat sig från stora delar av världen genom sitt krig med Ukraina. Men den kraftigt ökade handeln mellan länderna faller tillbaka snabbt, nu senast i form av kraftigt sänkt export från Kina till Ryssland.

Minskningen på 16 procent innebär, grovt räknat, att en sjättedel av alla varor som exporterades under augusti 2024 har blivit kvar i Kina. Siffrorna kommer inte från någon västerländsk tankesmedja heller, utan direkt från Kinas tullmyndigheter.

Minskad efterfrågan på varor från Kina

Den svagare ryska ekonomin ligger i första hand bakom den minskade handeln. Dels börjar marknadens efterfrågan på kinesiska varor att mättas och dels bromsar den ryska ekonomin in i allmänhet till följd av höjda styrräntor och ekonomiska utmaningar i krigets skugga.

Anton Alikhanov, Rysslands industri- och handelsminister sa i slutet av augusti att sanktioner mot Ryssland också bidrar till den dämpade handeln. Dessförinnan har handeln mellan länderna expanderat snabbt sedan kriget i Ukraina, rapporterar Moscow Times.

Gnissel i handeln mellan Kina och Ryssland

Kinas export till Ryssland uppgick i augusti till 8,55 miljarder dollar, vilket motsvarar en nedgång på 5,8 procent jämfört med juli. Importen från Ryssland minskade ännu kraftigare – ned 17,8 procent på årsbasis till 9,35 miljarder dollar, och 6,9 procent lägre än i juli. Det rapporterar den ryska nyhetsbyrån TASS.

Den totala handeln mellan länderna uppgick till 17,9 miljarder dollar i augusti. Under perioden januari till augusti minskade Kinas export till Ryssland med 8,8 procent till 64,8 miljarder dollar, medan importen föll med 8,2 procent till 79 miljarder. Sammantaget sjönk handeln mellan länderna med 9,4 procent till totalt 143,8 miljarder dollar.