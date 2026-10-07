Vladimir Putin fyller 74 år och Ryssland firar med intensifierade attacker mot Kyiv. Samtidigt når Ukraina framgångar vid fronten.
Ryssland firar Putins födelsedag med nya attacker
Ryssland har trappat upp sina terrorbombningar mot ukrainska städer och ukrainsk infrastruktur.
Nya jetmotordrivna drönare orsakar stora problem för det ukrainska luftvärnet.
Vid fronten i östra Ukraina är läget ett annat. Där har ”Operation Vivaldi” vänt läget till ukrainsk fördel.
Ukrainska styrkor har under hösten inlett en offensiv i öst och har enligt egna uppgifter omintetgjort ett års ryska framryckningar.
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Slår hårt mot rysk logistik
Vid fronten slår ukrainska drönare hårt mot den ryska logistiken och ryska trupper anges lida brist på både mat och vatten.
Befälhavare inom Ukrainas armé säger att man återtagit initiativet längs stora delar av fronten.
Ukraina har avancerat i norra Donbas och hos Yle säger befälhavare att de räknar med att kunna offentliggöra nya framgångar inom kort.
”Vi har initiativet för tillfället. Vi möter ett stort antal fiender, och har lyckats ta ett tillräckligt stort antal fångar. Vi har initiativet och vi rör oss framåt, säger biträdande bataljonschefen Bar.
Operation Vivaldi har tagit ett antal byar ur rysk ockupation och gett betydande ryska förluster.
Enligt tredje armékåren har 5 000 ryska soldater dödats eller skadats svårt och 250 tillfångatagits.
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Kapitulerar tillsammans med befäl
Enligt armékåren har kompletta ryska enheter kapitulerat tillsammans med sina befäl.
Det ska även finns drönarpiloter och artillerister bland fångarna, vilket ukrainarna tolkar som ett sammanbrott vid den ryska fronten.
Operation Vivaldi ska, enligt vissa bedömningar, ha omintetgjort ett års ryska framryckningar norr om Lyman.
”Det började med att det var nödvändigt att stoppa fienden och sedan rensa ut området. Att stoppa fienden från att infiltrera vissa zoner. Det här genomfördes av vår bataljon och hela 3:e armékåren”, säger Bar.
”Sedan handlade det om att bryta igenom en psykologisk barriär för att kunna övergå till offensiv.”
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Firar med nya attacker mot Kyiv
Ryssland reagerar genom att fortsätta de intensiva missil- och drönarattackerna framför allt mot Kyiv.
I natt hördes flera explosioner vid 3-tiden. Ukrainas flygvapen hade då varnat för att flera ryska Tu-95-bombplan närmade sig gränsen.
”Missilerna slår ner en efter en. Jag kan räkna till minst 10–12 explosioner. Det låter väldigt högt i stadskärnan”, beskriver Tim Zadorozhnyy förloppet hos Kyiv Independent.
Nya explosioner hördes två timmar senare, klockan 05.15, i samband med en andra våg av robotattacker.
Då hade drönare redan tidigare under kvällen, klockan 21 lokal tid, rört sig mot Kyiv. Från andra delar av landet, bland annat Poltava, rapporteras också ryska missilattacker.
Ukraina noterar att den nu genomförda och intensifierade attacken sammanfaller med att Vladimir Putin fyller 74 år 7 oktober.
Ryssland attackerade Kyiv intensivt även natten innan Putins födelsedag och inriktade sig då på huvudstadens viktiga broar.
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