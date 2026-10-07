Ryssland firar Putins födelsedag med nya attacker

Vid fronten i östra Ukraina är läget ett annat. Där har ”Operation Vivaldi” vänt läget till ukrainsk fördel.

Ukrainska styrkor har under hösten inlett en offensiv i öst och har enligt egna uppgifter omintetgjort ett års ryska framryckningar.

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Slår hårt mot rysk logistik

Vid fronten slår ukrainska drönare hårt mot den ryska logistiken och ryska trupper anges lida brist på både mat och vatten.

Befälhavare inom Ukrainas armé säger att man återtagit initiativet längs stora delar av fronten.

Ukraina har avancerat i norra Donbas och hos Yle säger befälhavare att de räknar med att kunna offentliggöra nya framgångar inom kort.

”Vi har initiativet för tillfället. Vi möter ett stort antal fiender, och har lyckats ta ett tillräckligt stort antal fångar. Vi har initiativet och vi rör oss framåt, säger biträdande bataljonschefen Bar.

Operation Vivaldi har tagit ett antal byar ur rysk ockupation och gett betydande ryska förluster.

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Enligt tredje armékåren har 5 000 ryska soldater dödats eller skadats svårt och 250 tillfångatagits.

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