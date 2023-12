Abramovitjs utlovade Ukraina-pengar frysta

I maj sålde den ryske oligarken, som är föremål för västs sanktioner, Premier League-klubben Chelsea FC.

Vinsten på 3 miljarder dollar lovade Roman Abramovitj att donera donera till krigsoffren i Ukraina.

Det sade han två veckor efter Rysslands invasion, men nu rapporterar The Wall Street Journal att Abramovitjs miljarder från Chelsea-affären är frysta på ett Barclayskonto i Storbritannien.

Det har uppstått en tvist hur pengarna ska spenderas, uppger källor för tidningen.

Tvistar om vem som bör få donationen

Oligarken har nu sagt att pengarna bör fördelas till behövande över hela världen.

Brittiska myndigheter anser å sin sida att hela summan bör gå till det krigshärjade Ukraina.

Tom Keatinge, chef för tankesmedjan Centre for Financial Crime and Security Studies vid Royal United Services Institute i London, säger att det “kanske inte ses med blida ögon av Kreml” om 3 miljarder dollar skickas i bistånd till Ukraina.

Sanktionsexperter uttrycker samtidigt oro för att detta bara är ett försök från Abramovitj att rentvå sitt rykte, det finns även en rädsla för att pengarna ska hamna hos Kreml-allierade, enligt WSJ.

Abramovitj har uppträtt som “medlare”

Som framgår råder dödläge om de frysta miljarderna och WSJ konstaterar att det ger “en inblick i komplexiteten i globala sanktioner och den balansgång Abramovitj har spelat sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina”.

Den ryske oligarken har försökt agera “mellanhand mellan Ryssland och väst som kan mäkla spannmålsavtal, fångutväxlingar och i slutändan ett potentiellt fredsavtal”, skriver tidningen.

