Fransk räd mot rysk oljetanker i "skuggflottan"

Fartyget befann sig utanför Danmarks kust i samband med mystiska drönarflygningar. Dessa händelser stängde flera flygplatser i landet förra månaden, rapporterar AFP.

Enligt åklagare i Brest har kaptenen och styrmannen tagits i förvar. Detta skedde efter att franska militären bordade fartyget i lördags. Boracay, som seglar under Benins flagg, är svartlistat av EU. Det är del av Rysslands sanktionskringgående flotta av åldrande oljetankers, den så kallade “skuggflottan”.

Bekräftades under toppmöte i Köpenhamn

Fartygsdata visar att Boracay befann sig utanför Danmark mellan 22 och 25 september. Det inträffade precis när drönarobservationer rapporterades över militära anläggningar och flygplatser i landet.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen pekar ut Ryssland som ansvarig för drönarattacker. (Foto: Ida Marie Odgaard /Scanpix Denmark/TT)

De mystiska drönarflygningarna ledde till tillfälliga stängningar av Köpenhamns flygplats och flera andra flygplatser på Jylland.

President Emmanuel Macron bekräftade vid EU-toppmötet i Köpenhamn på onsdagen att besättningen har begått “allvarliga brott”. Han ville dock inte kommentera om fartyget kan ha använts som plattform för drönarattackerna.