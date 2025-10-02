Dagens PS
Fransk räd mot rysk oljetanker i "skuggflottan"

Emmanuel Macron bekröäftar att franska flottan bordat en rysk oljetanker. (Foto: Thomas Traasdahl/ Stefan Sauer/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Franska myndigheter har gripit två höga besättningsmedlemmar från oljetankern Boracay, ett fartyg som misstänks ingå i Rysslands så kallade “skuggflotta”.

Fartyget befann sig utanför Danmarks kust i samband med mystiska drönarflygningar. Dessa händelser stängde flera flygplatser i landet förra månaden, rapporterar AFP.

Enligt åklagare i Brest har kaptenen och styrmannen tagits i förvar. Detta skedde efter att franska militären bordade fartyget i lördags. Boracay, som seglar under Benins flagg, är svartlistat av EU. Det är del av Rysslands sanktionskringgående flotta av åldrande oljetankers, den så kallade “skuggflottan”.

Bekräftades under toppmöte i Köpenhamn

Fartygsdata visar att Boracay befann sig utanför Danmark mellan 22 och 25 september. Det inträffade precis när drönarobservationer rapporterades över militära anläggningar och flygplatser i landet.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen pekar ut Ryssland som ansvarig för drönarattacker. (Foto: Ida Marie Odgaard /Scanpix Denmark/TT)

De mystiska drönarflygningarna ledde till tillfälliga stängningar av Köpenhamns flygplats och flera andra flygplatser på Jylland.

President Emmanuel Macron bekräftade vid EU-toppmötet i Köpenhamn på onsdagen att besättningen har begått “allvarliga brott”. Han ville dock inte kommentera om fartyget kan ha använts som plattform för drönarattackerna.

Spela klippet
Förundersökning inledd

Åklagarmyndigheten i Brest har inlett en förundersökning på två punkter. Dessa är vägran att följa order om att stoppa samt oförmåga att rättfärdiga fartygets nationalitet.

Fartyget, som även är känt under namnen Pushpa och Kiwala, lämnade den ryska hamnen Primorsk utanför Sankt Petersburg den 20 september. Det var på väg till Indien när det följdes av ett franskt örlogsfartyg. Sedan ändrade det kurs mot den franska kusten.

Danmark kopplar drönare till Ryssland

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har kopplat drönarincidenterna till ett mönster av ryska hybridattacker mot Europa.

“Ur ett europeiskt perspektiv finns det bara ett land som är villigt att hota oss och det är Ryssland”, sa hon, skriver BBC.

Macron uppskattade att Rysslands skuggflotta består av 600 till 1000 fartyg. Denna flotta representerar tiotals miljarder euro av Rysslands budget, motsvarande 40 procent av den ryska krigsinsatsen.

FrankrikeOljaRyssland
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

