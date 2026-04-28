En av världens största lyxyachter och med koppling till en av Rysslands rikaste personer korsade i helgen Hormuzsundet. Hur gick det till?
Rysk superyacht fick "gräddfil" i stängda Hormuzsundet
Hormuzsundet hålls stängt av Iran under den pågående konflikten, medan USA blockerar fartyg på väg till och från iranska hamnar.
Nord, en superyacht kopplad till den ryske stålmagnaten Aleksej Mordashov, kunde dock passera genom det för världsekonomin så livsviktiga sundet i lördags morse lokal tid, enligt maritim spårningsdata, efter att ha lämnat Dubai.
På söndagen var den exklusiva yachtens position utanför kusten till Omans huvudstad Muskats kust.
Ryska lyxbåten värd 4,6 miljarder
Det här uppger Business Insider (BI) och konstaterar att superyachten, 143 meter lång och värderad till omkring 4,6 miljarder kronor och med plats för 36 passagerare, fått ”en sällsynt passage genom den blockerade sjöfartsleden”.
Läs också: Hegseth: Om Iran inte sköter sig återupptar vi kriget DagensPS
Aleksej Mordashov uppges inte äga yachten formellt, men beskrivs ändå som dess faktiska ägare och enligt fartygsregister som artikeln refererar till står yachten som byggts i Tyskland registrerad på ett företag i hans frus namn.
Så såg det ut åtminstone 2022, enligt BI.
Äger till hälften av rysk ståljätte
Aleksej Mordashov är hälftenägare till den ryska stålbjässen Severstal. Han uppges vara god för motsvarande 272 miljarder kronor, medan hans familjs nettoförmögenhet uppgår till drygt 342 miljarder kronor, omräknat i svensk valuta alltså och enligt Forbes.
Amerikanska myndigheter har i åratal, skriver BI, försökt beslagta Nord då Mordashov står under internationella sanktioner i spåren av det ryska invasionskriget i Ukraina.
Iran lät lyxyachten glida igenom?
Hur superyachten Nord – som har gym, pool, biograf, skönhetssalong och två helikopterplattor – kunde få fri passage genom Hormuzsundet är oklart. Iran har attackerat fartyg som försökt ta sig genom sundet, och USA:s militära flotta blockerar fartyg och har bordat vissa lastbåtar under de pågående spänningarna.
Det hör till saken att Ryssland och Iran är nära allierade. Den iranske utrikesministern Abbas Araghchi besökte på måndagen Ryssland, bland annat för att träffa den ryske presidenten Vladimir Putin som då ska ha uttryckt en vilja att medla i Mellanöstern-konflikten.
Enligt statistik, som BI hänvisar till, har endast 187 fartyg passerat genom Hormuzsundet sedan 4 mars. Före kriget trafikerades sundet av 125-140 fartyg dagligen. I huvudsak oljetankers eller andra fraktfartyg inom den globala handeln.
Läs vidare: Oljepriset backar just nu på iranskt fredsförslag DagensPS
Läs mer: Oljetankers i kö vid Hormuzsundet – ett riskfyllt test Realtid