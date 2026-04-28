Rysk superyacht fick "gräddfil" i stängda Hormuzsundet

Äger till hälften av rysk ståljätte

Aleksej Mordashov är hälftenägare till den ryska stålbjässen Severstal. Han uppges vara god för motsvarande 272 miljarder kronor, medan hans familjs nettoförmögenhet uppgår till drygt 342 miljarder kronor, omräknat i svensk valuta alltså och enligt Forbes.

Amerikanska myndigheter har i åratal, skriver BI, försökt beslagta Nord då Mordashov står under internationella sanktioner i spåren av det ryska invasionskriget i Ukraina.

Iran lät lyxyachten glida igenom?

Hur superyachten Nord – som har gym, pool, biograf, skönhetssalong och två helikopterplattor – kunde få fri passage genom Hormuzsundet är oklart. Iran har attackerat fartyg som försökt ta sig genom sundet, och USA:s militära flotta blockerar fartyg och har bordat vissa lastbåtar under de pågående spänningarna.

Det hör till saken att Ryssland och Iran är nära allierade. Den iranske utrikesministern Abbas Araghchi besökte på måndagen Ryssland, bland annat för att träffa den ryske presidenten Vladimir Putin som då ska ha uttryckt en vilja att medla i Mellanöstern-konflikten.

Enligt statistik, som BI hänvisar till, har endast 187 fartyg passerat genom Hormuzsundet sedan 4 mars. Före kriget trafikerades sundet av 125-140 fartyg dagligen. I huvudsak oljetankers eller andra fraktfartyg inom den globala handeln.

